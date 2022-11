Football Talk. Romeo Lavia zit na twee maanden blessureleed opnieuw in selectie van Southampton - Lopetegui neemt over bij Wolverhampton

Lopetegui neemt over bij Wolverhampton Wanderers

De Spanjaard Julen Lopetegui is de nieuwe coach bij de Engelse eersteklasser Wolverhampton Wanderers. De 56-jarige Lopetegui is bij Wolves vanaf maandag 14 november de opvolger van Bruno Lage, die begin vorige maand vanwege de povere resultaten aan de deur werd gezet. Op die manier kan de Spanjaard zich tijdens de WK-onderbreking inwerken bij zijn nieuwe club, die hij moet klaarstomen voor de herstart van de Premier League, eind december. Na dertien speeldagen staat het team pas op de negentiende en tevens voorlaatste plaats.

Lopetegui werd exact een maand geleden ontslagen bij FC Sevilla, waar hij coach was van Adnan Januzaj. Het ontslag kwam er na een 1-4 nederlaag in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Lopetegui was sinds de zomer van 2019 bij Sevilla aan de slag. De Bask zat toen al even zonder ploeg nadat hij eind oktober 2018 werd ontslagen door Real Madrid na een teleurstellend seizoensbegin. Die zomer maakte Lopetegui ook al geen goede beurt bij de Spaanse nationale ploeg. Real kondigde vlak voor het WK in Rusland de komst aan van Lopetegui, waardoor die nog voor de eerste groepswedstrijd moest opstappen bij La Roja. Eerder coachte Lopetegui FC Porto en verschillende Spaanse jeugdelftallen.

In 2020 bezorgde Lopetegui Sevilla nog de Europa League maar nu was zijn krediet, na een slechte seizoensstart, op. Als opvolger werd de Argentijn Jorge Sampaoli teruggehaald.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lavia na twee maanden weer in selectie

Goed nieuws voor Romeo Lavia. De 18-jarige middenvelder zit opnieuw in de wedstrijdselectie van Southampton. Lavia viel begin september uit met een hamstringblessure. Door een kleine probleem aan de knie - een weerslag van de lange inactiviteit - trainde hij donderdag niet mee, maar hij komt toch in aanmerking voor de match tegen Newcastle van komende zondag. Lavia speelde vorig weekend 45 minuten bij de U21.

Lavia is een interessant profiel voor de Rode Duivels. Roberto Martínez had hem zonder die blessure wellicht al speelgelegenheid gegund. “Hij krijgt bij Southampton de vrijheid om zichzelf te zijn. Ik sluit zeker niet uit dat er een wit konijn straks de WK-selectie haalt”, zei de bondscoach midden augustus. Op dat moment was Lavia zich aan het ontpoppen tot een van de Premier-Leaguesensaties, tot de ex-RSCA-speler dus uitviel tegen Chelsea.

BEKIJK OOK. Dit zei Martínez over Lavia in augustus

Bayern-verdediger De Ligt langer aan de kant met knieblessure

Verdediger Matthijs de Ligt van Bayern München heeft meer tijd nodig om te herstellen van een knieblessure. De Nederlandse international kampt met een reactie in het gewricht, zei Bayern-trainer Julian Nagelsmann.

Nagelsmann verklaarde maandag nog dat De Ligt een “lichte verrekking van zijn kniebanden” had, waardoor hij het Champions League-duel met Inter moest missen. Vrijdag gaf de coach aan dat De Ligt er ook zaterdag in de uitwedstrijd tegen Hertha niet bij is. De 23-jarige verdediger liep de kwetsuur vorig weekend op tijdens de met 6-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05.

De blessure van De Ligt is ook slecht nieuws voor Louis van Gaal met het oog op het WK in Qatar, dat op 20 november begint. De bondscoach van Oranje maakt volgende week vrijdag (11 november) zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend.

Nagelsmann kan wel weer een beroep doen op Manuel Neuer, mits de keeper de afsluitende training voor het duel met Hertha goed doorstaat. Leroy Sané en Lucas Hernández zijn hersteld van blessures en kunnen een gedeelte van de wedstrijd spelen.

Volledig scherm © AFP

Duitsland mist Timo Werner op WK met enkelblessure

Duitsland kan op het komende WK in Qatar (20 november-18 december) niet rekenen op Timo Werner. De aanvaller liep gisteren in het Champions League-duel van RB Leipzig tegen Shakhtar Donetsk (0-4) een scheur op in de ligamenten van de linkerenkel. Hij komt in 2022 niet meer op het veld.

Werner moest in de Poolse hoofdstad Warschau, waar Shakhtar door de oorlog in Oekraïne zijn thuiswedstrijden in de Champions League afwerkt, na 19 minuten naar de kant. Hij tastte na een tackle van Shakhtar-aanvoerder Taras Stepanenko meteen naar de linkerenkel. Een dag later wezen onderzoeken in Leipzig op een scheur. De komende dagen zal bepaald worden welke behandeling hij zal ondergaan.

Het forfait van Werner is een klap voor de Duitse nationale ploeg. De 26-jarige spits is het vaste speerpunt van bondscoach Hansi Flick en kwam tot dusver voor Duitsland tot 24 goals in 55 interlands.

De Duitsers beginnen hun WK op 23 november tegen Japan. Nadien volgen in de groepsfase ook nog matchen tegen Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).

Volledig scherm Werner. © AP

Miyoshi revalideert in Japan

Koji Miyoshi reisde donderdag af naar zijn thuisland Japan. De 25-jarige flankaanvaller van Antwerp liep begin oktober een scheur op in de kruisbanden van de knie. Na een operatie moet Miyoshi maandenlang revalideren. In samenspraak met de club werd besloten dat hij een deel van die revalidatie in Japan mag doen. (KDC)

Standard verlengt met Henkinet

Standard gaat langer door met Laurent Henkinet. De 30-jarige doelman, die in 2020 overkwam van OHL, verlengt zijn aflopende contract en ligt nu tot de zomer van 2026 vast in Luik. De Rouches zijn ook met Nicolas Raskin en Gojko Cimirot in gesprek over een nieuwe verbintenis. (BFA)

Volledig scherm Laurent Henkinet. © Photo News

Belgische ex-topscheidsrechter Francis Rion (89) overleden

De voormalige Belgische topscheidsrechter Francis Rion is deze ochtend op 89-jarige leeftijd overleden. Deze Luikenaar, net als de vroegere Standard-coryfee Roger Claesen afkomstig uit het dorpje Dalhem, sloeg in de jaren 70 de brug tussen de generaties van Vital Loraux en Fred Delcourt en nadien Alex Ponnet en Marcel Van Langenhove. Rion vertegenwoordigde België op de Wereldbeker 1978 in Argentinië, waar hij de wedstrijd in de tweede groepsfase tussen Italië en Oostenrijk leidde. In eigen land was Francis Rion gedurende enkele jaren de nummer één van de arbitrage. Zo schreef hij ook de legendarische bekerfinale van 1977 tussen Club Brugge en Anderlecht op zijn palmares, door het Club van Ernst Happel met 4-3 gewonnen tegen het Anderlecht van Raymond Goethals. Het was de eerste Belgische bekerfinale die rechtstreeks werd uitgezonden op televisie. (LUVM)

Nieuwe assistent voor Veldman, met juiste diploma

Robin Veldman heeft er een nieuwe assistent bij. Roel Clément was trainer van de U14 op Neerpede, maar wordt nu toegevoegd aan de technische staf van de A-ploeg. Clément zal onder Veldman een deel van de trainingen leiden én hij is ook in het bezit van een Pro Licence diploma. Veldman heeft van de KBVB intussen groen licht gekregen om in maart volgend jaar met zijn Pro Licence-opleiding van start te gaan. Intussen mag hij als T1 van Anderlecht aan de slag blijven, op voorwaarde dat minstens één iemand in zijn staf wél in het bezit is van het juiste diploma. Door Clément nu aan de staf toe te voegen is Anderlecht volledig in orde met de regels opgelegd door de licentiecommissie.

Volledig scherm Robin Veldman. © BELGA

Tottenham-spits Son moet geopereerd worden

Tottenham heeft bekendgemaakt dat aanvaller Heung-Min Son een oogoperatie zal laten uitvoeren. De dertigjarige Zuid-Koreaan liep dinsdag een breuk rond zijn linkeroog op tijdens de eerste helft van het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2).

Tottenham-coach Antonio Conte moest Son nog voor het halfuur naar de kant halen. Het is afwachten hoe lang hij buiten strijd is. De Zuid-Koreaan is de sterspeler van zijn land, dat later deze maand het WK in Qatar (20 november-18 december) afwerkt.

Son scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. In de Champions League trof hij twee keer raak in zes wedstrijden. Met Zuid-Korea zit hij op het WK in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

Volledig scherm © AP

Boateng veroordeeld voor slagen en verwondingen

Het Duitse gerecht heeft Jérôme Boateng veroordeeld tot een geldboete van 1,2 miljoen euro, nadat hij zijn ex-partner en moeder van zijn twee kinderen in 2018 had aangevallen.

Het tribunaal van München oordeelde in beroep dat de gewezen Duitse international en wereldbekerwinnaar in 2014 zich schuldig heeft gemaakt aan slagen en verwondingen. Boateng ziet op die manier de straf die in eerste instantie uitgesproken werd licht afnemen. In september 2021 luidde het verdict aanvankelijk een boete van 1,8 miljoen euro. Het geld zal gedoneerd worden aan organisaties die vrouwelijke slachtoffers van geweld steunen. De rechters volgden de vorderingen van het parket, dat een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel eiste, met andere woorden niet.

Volgens zijn voormalige vrouw zou de 34-jarige verdediger van Olympique Lyon haar geslagen hebben op vakantie in de Caraïben nadat Duitsland sneuvelde in de eerste ronde van het WK van 2018 in Rusland. Hij gooide naar verluidt eerst verschillende voorwerpen, stak zijn duim in haar oog, beet haar en trok haar aan haar haren naar beneden. Een getuige bevestigde het geweld voor het tribunaal.

Volledig scherm Jérôme Boateng. © AFP

Volledig scherm Jérôme Boateng. © AFP

Uitgeschakeld Club NXT U19 sluit groepsfase af met zege tegen Leverkusen

Club NXT U19 heeft zijn zesde en laatste groepswedstrijd in de Youth League gewonnen. Jong blauw-zwart, vooraf al zeker van de uitschakeling als derde in de poule, haalde het op verplaatsing bij het Duitse Bayer Leverkusen met 0-1. Mathis Servais (65.) scoorde in de tweede helft het enige doelpunt op strafschop.

Club NXT speelde in het Champions League Path, waarin het een poulesysteem afwerkte identiek aan dat van de A-ploeg in het Kampioenenbal. Enkel de groepswinnaars stootten door naar de achtste finales, de runners-up naar de barrages. Atlético Madrid, dat het op de slotspeeldag haalde met 1-2 bij Porto, is met vijftien punten de groepswinnaar, voor de Portugezen (12 punten). Club eindigt als derde met negen punten, voor rode lantaarn Leverkusen (0 punten).

De U19-ploeg van Racing Genk speelt later vandaag nog de return van de tweede ronde van het Domestic Champions Path, met als inzet een plaats in de barrages tegen de runners-up van het Champions League Path, thuis tegen het Noord-Ierse Coleraine. Jong Genk won vorige week het heenduel met 0-4.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nieuwe patron Super League wil volgende week met UEFA samenzitten

Bernd Reichart, de nieuwe sterke man achter de plannen om een Europese Super League op te richten, wil volgende week met de Europese voetbalbond UEFA praten om de competitie nieuw leven in te blazen.

Reichart staat sinds kort aan het hoofd van A22 Sports Management, een sportontwikkelingsbedrijf dat als opdracht heeft om te proberen een Super League op poten te zetten. Twaalf clubs maakten in de lente van vorig jaar bekend voorstander te zijn voor de oprichting van de Super League, een gesloten competitie met de grootste teams van Europa. Na een wereldwijde storm van protest tegen de megalomane plannen besloten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Inter zich al snel terug te trekken, maar Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gaven zich niet zo snel gewonnen en lijken nog altijd in het project te geloven.

“Ik ben volgende week in Nyon om dit onderwerp met de UEFA te bespreken”, zei Reichart in een podcast van Real Madrid-speler Toni Kroos. “Dat is hoe ik een dialoog bekijk, dat je naar de andere kant luistert en gesprekken voert, want we zullen het zeker niet over alles eens kunnen worden.” De geplande gesprekken met de UEFA moeten een “mooi signaal zijn voor clubs die nu nog terugdeinzen of zelfs bang zijn voor sancties” als ze de dialoog over de Super League aangaan, aldus Reichart.

Volledig scherm Bernd Reichart. © AP

Unionfans houden optocht voor nieuw stadion in Vorst

Een supporterscollectief van Union houdt zondag voor het duel tegen Westerlo een optocht voor een nieuw stadion op het grondgebied van Vorst. De club ziet de Bemptsite, waar nu een containerpark ligt, als ideale locatie. Maar het dossier zit geblokkeerd bij de gemeente Vorst. Vele Unionfans dragen het huidige Dudenpark in hun hart, maar begrijpen dat toekomstgericht een modern stadion nodig is. Zij willen dat graag in Vorst ingepland zien om de historische band te behouden. Met de optocht sporen de fans lokale verkozenen, de gemeente Vorst en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om een akkoord te vinden. De fans verzamelen zondag om 13 uur aan het Sint-Denijsplein in Vorst. (BF)

Volledig scherm © Photo News

Geblesseerde Paul Pogba moet forfait geven voor het WK

Paul Pogba zal met zekerheid niet deelnemen aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta maandag in een bericht aan het Franse persagentschap AFP. De 29-jarige Pogba speelde dit seizoen door een zware knieblessure nog geen minuut voor zijn nieuwe team Juventus.

“Na medische onderzoeken gisteren en vandaag is het duidelijk geworden dat Paul Pogba verder moet revalideren na zijn operatie (aan de knie in september, red.)”, verklaarde Pimenta. “Het is buitengewoon pijnlijk. Hij zal om deze reden niet in staat zijn het Franse team te vervoegen op het WK in Qatar.”

De Franse middenvelder keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na een periode van zes seizoenen bij Manchester United. Eerder was hij ook tussen 2012 en 2016 al aan de slag bij de Oude Dame.

Het forfait van Pogba is een streep door de rekening van bondscoach Didier Deschamps. De Fransen moeten in Qatar ook al N’Golo Kanté missen. De Chelsea-middenvelder sukkelt met een blessure aan de hamstrings. Pogba en Kanté waren de twee centrale middenvelders waarmee Deschamps Frankrijk vier jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel loodste.

Volledig scherm © Photo News

Oekraïne zal officieel klacht neerleggen bij FIFA tegen WK-deelname van Iran

De Oekraïense voetbalbond heeft in een statement aangekondigd officieel beroep te zullen aantekenen bij Wereldvoetbalbond FIFA tegen de deelname van Iran aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Oekraïne beschuldigt Iran van mogelijke betrokkenheid bij de militaire aanval van Rusland.

De Oekraïense voetbalbond liet in het bericht op haar website weten “rekening te houden met de informatie over systematische mensenrechtenschendingen in Iran”. “Die zijn in strijd met de principes en waarden binnen de FIFA-statuten”, zo klonk het. Iran zou verder drones aan Rusland leveren waarmee Oekraïne wordt aangevallen. De Iraniërs ontkennen dat.

Vorige week opperde ook Sergeui Palkine, de algemeen directeur van topclub Shakhtar Donetsk, al om Iran uit het WK te houden. Hij wilde het land vervangen door Oekraïne zelf. De Oekraïense voetbalbond sprak die wens om Iran te vervangen niet uit.

Bondsvoorzitter Andriy Pavelko vroeg afgelopen weekend in een interview met de Duitse omroep ARD nog de uitsluiting van Rusland en Iran van lidmaatschap van de FIFA. De openingswedstrijd van Iran op het WK staat op 21 november op het programma, tegen Engeland.

Volledig scherm © REUTERS

Duits gerecht klasseert zaak tegen bobo’s over mogelijke corruptie rond WK 2006

Een rechtbank in Frankfurt heeft het onderzoek afgesloten tegen drie voormalige toplui van de Duitse voetbalbond (DFB) rond eventuele fraude bij het WK van 2006 in Duitsland. Gewezen bondsvoorzitters Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach werden samen met Horst R Schmidt en Urs Linsi, respectievelijk voormalig secretaris-generaal van de DFB en de wereldvoetbalbond FIFA, verdacht van betrokkenheid bij een mogelijk geval van omkoping.

De DFB betaalde in aanloop naar het WK 2006 via de FIFA een som van 6,7 miljoen euro aan zakenman Robert Louis-Dreyfus (ook ex-eigenaar van Standard) als bijdrage voor een WK-gala dat nooit plaatsvond. Franz Beckenbauer, hoofd van het WK-organisatiecomité, had vier jaar voor de start van het toernooi een lening voor hetzelfde bedrag gekregen van Dreyfus en dat geld belandde uiteindelijk op de rekening van de in opspraak gekomen voormalig FIFA-topman Mohammed bin Hammam. Volgens Duitse media was het geld bedoeld om Aziatische stemmen te kopen maar daar zijn nooit bewijzen voor geleverd.

Vorig jaar besloot een Zwitserse rechter, die het dossier eveneens behandelde, de zaak ook al te klasseren.

Volledig scherm Wolfgang Niersbach (L) en Theo Zwanziger (R). © EPA