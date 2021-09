Football Talk. Roméo Lavia op CL-lijst Man City - Vanaf volgende speeldag opnieuw bezoekende fans toegelaten

Lavia bij selectie van 21 voor Champions League

Roméo Lavia (17) is door Manchester City opgenomen in de 21-koppige spelerslijst voor de Champions League. De jonge Belg - in de zomer van 2020 weggeplukt bij Anderlecht - werd vorig seizoen kampioen met de beloften en mocht als beloning al enkele keren meetrainen met de A-kern. Op de Champions League-lijst kreeg hij rugnummer 90.

Lavia is een verdediger of verdedigende middenvelder die snelheid koppelt aan elegantie en een stevig schot. Bij de U16 van Anderlecht was hij aanvoerder, net als bij de nationale ploeg U15. “Romeo is een voorbeeld van een speler die vroegrijp is”, vertelde Bob Browaeys vorig jaar in onze Next Gen-reeks. “Romeo verdedigt goed, voetbalt zuiver uit en infiltreert graag - typisch Anderlecht zeg maar. Het zal afhangen van zijn toekomstige trainers op welke positie hij zal doorgroeien. Coaches die vooral mannen van 1m90 willen voorin, zullen hem hoger posteren. Maar voor trainers die verzorgd willen uitvoetballen, is hij eigenlijk een ideale centrale verdediger.”

Lees ook:

Vanaf volgende speeldag opnieuw bezoekende supporters toegelaten

Vanaf 10 september zullen de Belgische voetbalclubs opnieuw bezoekende supporters in hun stadion toe mogen laten. Dat deelde de Pro League vrijdag mee. “We werken nauw samen met clubs, federaties en overheidsinstanties om de terugkeer van bezoekende supporters op een veilige manier te laten verlopen”, klinkt het in een communiqué.

Op 10 september zal het 552 dagen geleden zij dat er bezoekende supporters bij een wedstrijd waren. “Eindelijk is iedereen terug!”, zegt CEO Pierre François. “Wij zijn blij dat onze clubs eindelijk zullen kunnen rekenen op de steun van hun meest trouwe supporters, ook op verplaatsing. We moeten onze clubs en de fans die nu al wedstrijden konden bijwonen, bedanken. Hun inspanningen zorgen ervoor dat we nu al bezoekende supporters kunnen toelaten. We hebben er vertrouwen in dat de clubs ook deze stap goed zullen organiseren.”

Om ervoor te zorgen dat ook deze volgende stap in goede banen geleid kan worden, gelden enkele voorwaarden. Er geldt voor alle wedstrijden een verplichte combiregeling voor de uitsupporters. Dit betekent dat ze zich enkel naar het stadion kunnen verplaatsen via een erkende supportersclub en bus. Hun Covid Safe Ticket zal gecontroleerd worden bij het opstappen op de bus en bij aankomst aan het stadion.

Het inzetten van ordediensten is van essentieel belang om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. Wedstrijden met bezoekende supporters kunnen dus enkel georganiseerd worden na goedkeuring van de lokale autoriteiten.

KMSK Deinze-Moeskroen en Club Brugge-Oostende worden vrijdag 10 september mogelijk de eerste wedstrijden met uitsupporters.

Mario Mandzukic hangt schoenen aan de haak

Mario Mandzukic (35) zet een punt achter z'n professionele loopbaan. De Kroatische spits kondigde z'n beslissing zelf aan op Instagram. Mandzukic zat zonder club nadat z'n contract bij AC Milan niet verlengd werd. Daar was de aanvaller aan de slag sinds januari, na een passage in Qatar bij Al-Duhail. Daarvoor speelde de Kroaat onder meer Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid en Juventus. Op z'n erelijst staat een karrenvracht aan prijzen, waaronder de Champions League, vier Italiaanse en twee Duitse landstitels, drie Italiaanse en twee Duitse bekers en het WK voor Clubs. Hij kwam ook 89 keer uit voor Kroatië en scoorde daarin 33 doelpunten.

Volledig scherm Mandzukic bij Juventus in maart 2019. © EPA