Football Talk. Rode Duivels verstevigen eerste plaats op ranking - Zlatan wint twaalfde Zweedse Gouden Bal

Rode Duivels blijven FIFA-ranglijst aanvoeren

De Rode Duivels behouden morgen hun eerste plaats op de nieuwe FIFA-ranking voor wereldkampioen Frankrijk en Brazilië. Sinds de publicatie van het vorige klassement half oktober kwamen de troepen van Roberto Martinez drie keer in actie. In Leuven wonnen ze een oefenduel van Zwitserland (2-1) en zetten daarna in de Nations League Engeland (2-0) en Denemarken (4-2) opzij, wat kwalificatie voor de Final Four opleverde.

In het nieuwe klassement lopen de Duivels (1.780 punten) licht uit op Frankrijk (1.755 punten). Brazilië (1.743 punten) vervolledigt de top drie. Dan volgen Engeland en Portugal.

Deze nieuwe FIFA-ranking geldt als basis voor de indeling van de potten bij de loting voor de WK-voorronde van 2022. Die vindt op 7 december plaats in Zürich.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 nu al meer dan twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van volgend jaar op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in totaal al 1.148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan de kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top-2.

Carolo-coryfee Defays coacht vrijdag Charleroi op AS Eupen

Zondagavond, kort voor het einde van Charleroi - AA Gent, werd Belhocine door ref Verboomen uitgesloten. Verbazing wekte dat niet. De coach van Charleroi, doorgaans al allesbehalve een stilleven langs de zijlijn, toonde zich van bij het begin bijzonder nerveus en die nervositeit nam toe naargelang het duidelijk werd dat zijn ploeg geen oplossing vond om de veldbezetting van zijn Gentse collega De Decker te ontmantelen, laat staan te omzeilen.

Als gevolg van die rode kaart is Berhocine geschorst voor de wedstrijd van vrijdagavond op AS Eupen en zullen de Carolo’s gecoacht worden door eerste assistent Frank Defays.

De inmiddels 46-jarige Defays is bij Sporting Charleroi kind aan huis. Van 1999 tot 2009 kwam hij als verdediger — en na verloop van tijd als aanvoerder — aan net geen 300 wedstrijden. Als coach oogstte hij van 2011 tot 2018 succes met Exc. Virton en dat leverde hem de mogelijkheid op om in februari 2018 in de Jupiler Pro League als hoofdcoach te debuteren als opvolger van Rednic bij Exc. Moeskroen. De daaropvolgende maanden wist hij het behoud in eerste klasse van de ‘Hurlus’ te verzekeren, maar toen het seizoen 2018-2019 werd ingezet met vijf opeenvolgende nederlagen betaalde hij het gelag en werd hij vervangen door Bernd Storck.

Sporting Charleroi haalde Defays vorig seizoen terug als T2 van de nieuw aangeworven Belhocine. (AR)

Ibrahimovic krijgt twaalfde Zweedse Gouden Bal

Zlatan Ibrahimovic is voor de twaalfde keer in zijn carrière de laureaat van de Zweedse Gouden Bal. De 39-jarige aanvaller van AC Milan kreeg de onderscheiding dinsdagavond tijdens een virtueel gala. “Een speler die met een unieke kwaliteit opnieuw een sensationeel hoofdstuk schreef in een unieke carrière”, stelde de jury. “Hij is uniek. Een fysiek fenomeen.”

Ibrahimovic liet optekenen dat “alles mogelijk is als je het wenst en erin gelooft” en droeg de prijs op aan de supporters, die hij snel weer hoopt terug te zien in de stadions. “Men zegt dat fans de twaalfde man vormen. Zonder hen zijn de stadions echt leeg en ik hoop dat alles terugkeert naar het oude”, verwees de Zweed naar de coronapandemie.

