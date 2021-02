Football Talk. Rode Duivels behouden leidersplaats op FIFA-ranking - UEFA Youth League dit seizoen geannuleerd - Kaboré 3 à 4 weken out

UEFA Youth League dit seizoen geannuleerd

Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond (UEFA) heeft woensdag beslist de editie 2020-21 van de UEFA Youth League te annuleren vanwege de coronacrisis. De U19-teams van Club Brugge en Racing Genk zouden in de competitie aantreden.

“Initieel had het comité vorig jaar beslist het format van de competitie te wijzigen en het begin uit te stellen, maar de verschillende maatregelen opgelegd door de gezondheidsautoriteiten in Europa zijn sindsdien blijven evolueren”, zo klinkt het in een persbericht over het equivalent van de Champions League voor U19-teams. “De reisrestricties zorgen voor grote moeilijkheden om de wedstrijden te organiseren en twee clubs hebben zich al teruggetrokken uit de competitie.” Het Uitvoerend Comité van de UEFA is van mening dat het niet mogelijk is om het competitiebegin nog eens uit te stellen en dat “de gezondheid en veiligheid van de jeugdspelers de hoogst mogelijke prioriteit moet krijgen”.

De wedstrijden in de eerste ronde zouden plaatsvinden op 2 en 3 maart. Club Brugge zou het opnemen tegen het Turkse Basaksehir, Racing Genk tegen het Slovaakse Zilina. Vorig seizoen won Real Madrid de Youth League.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Batubinsika vervoegt lang lijstje afwezigen bij Antwerp, Mbenza wordt verhuurd

Antwerp-coach Frank Vercauteren kan donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, in het eigen Bosuilstadion tegen het Schotse Rangers, ook niet rekenen op verdediger Dylan Batubinsika. De Fransman kampt met een enkelblessure en trainde woensdag tijdens de laatste training voor het duel niet mee. Hij behoort ook niet tot de wedstrijdselectie.

Batubinsika vervoegt zo het lange lijstje met afwezigen bij Antwerp. De Great Old mist donderdag ook man-in-vorm Didier Lamkel Zé, die nog een schorsing uit de Europa League van vorig seizoen meedraagt. Sterkhouders Dieumerci Mbokani en Faris Haroun zijn geblesseerd, net als Sander Coopman, Alexis De Sart en Jean Butez. Nill De Pauw werd niet opgenomen in de Europese spelerslijst. Positief is wel dat Birger Verstraete, die sukkelde met een teenblessure, woensdag wel kon trainen en tot de wedstrijdselectie behoort.

Antwerp maakte woensdag ook nog een uitgaande transfer bekend. Aanvaller Guy Mbenza trekt tot het einde van het seizoen op uitleenbasis naar de Zwitserse tweedeklasser Stade Lausanne Ouchy. De twintigjarige Congolees vervoegde de Great Old op de slotdag van de zomermercato, op 5 oktober. Hij kwam over van Cercle Brugge, waarvoor hij in augustus nog twee maal scoorde tegen Antwerp in een 2-1 zege. Op de Bosuil kwam hij echter nauwelijks in actie. Hij speelde slechts twee maal mee met Antwerp, waarvan één maal in de bekerzege tegen eerstenationaler La Louvière (2-1) begin deze maand. In die match pikte hij ook zijn doelpuntje mee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rode Duivels behouden leidersplaats op eerste FIFA-ranking van 2021

België prijkt morgen nog steeds bovenaan de nieuwe FIFA-ranking, de eerste van 2021. In vergelijking met het klassement van 10 december blijft quasi alles bij het oude.

In de nieuwe ranking behoudt België (1.780 punten) 25 punten voorsprong op wereldkampioen Frankrijk (1.755). Brazilië (1.743) is derde. Engeland en Portugal vervolledigen de top vijf. Daarna volgen Spanje, Argentinië, Uruguay, Mexico en Italië. In de top dertig zijn er geen verschuivingen.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 al bijna 2,5 jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van deze zomer op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top twee.

Hun volgende wedstrijden spelen de Rode Duivels pas eind maart in het kader van de WK-voorronde. Dan nemen ze het thuis op tegen Wales (24/03) en Wit-Rusland (30/03) en trekken tussendoor naar Tsjechië (27/03).

Stanic (16) tekent profcontract bij KV Mechelen

Alexandre Stanic (16), een Belgische spits van 1m90 met Servische en Burkinese roots, tekende zijn eerste profcontract bij KV Mechelen. Hij zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot 2023 met een optie voor een extra jaar. Hij kwam in 2019 over van het failliete Lokeren. Daarvoor speelde hij ook al bij onder andere Anderlecht en Antwerp. “Ondanks de weinige wedstrijden voor de jeugdteams dit seizoen wegens de pandemie, toonde Stanic al flitsen van zijn torinstinct en snelheid”, klinkt het bij KVM. (ABD)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kaboré 3 à 4 weken out

Een scan bevestigde wat gevreesd werd: Issa Kaboré (19) heeft tijdens het duel tegen Beerschot een spierscheur in de hamstrings opgelopen. De rechtsback van KV Mechelen, die gehuurd wordt van Manchester City, is drie à vier weken out. Brute pech voor de Burkinees, want hij was de voorbije weken aan het toegroeien naar zijn beste vorm. (ABD)

Volledig scherm © BELGA

Red Flame Laura De Neve speelt door voetblessure niet tegen Nederland

Laura De Neve moet forfait geven voor de oefeninterland tegen Nederland. Dat maakte de Belgische voetbalbond woensdag bekend. De 26-jarige verdediger van Anderlecht sukkelt met een voetblessure.

De Red Flames (FIFA 17) staan deze week voor twee topwedstrijden. Donderdag is Europees kampioen en vicewereldkampioen Nederland (FIFA 4) te gast in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Zondag wacht een uitwedstrijd in Aken tegen Duitsland (FIFA 2).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.