Football Talk. Ritchie De Laet traint weer mee bij Antwerp - Anderlecht stelt operationele directeur aan

Nieuwe operationele en commerciële directeur voor Anderlecht

Versterking op het hoogste niveau bij paars-wit. De club meldt dat Kenneth Bornauw de nieuwe COO (Chief Operating Officer) en CCO (Chief Commercial Officer) is. Bornauw heeft drie jaar ervaring in die functie bij Microsoft België, waarvoor hij in totaal meer dan zeven jaar werkte. Daarvoor was hij dertien jaar actief in verschillende verkoop- en marketingfuncties bij Unilever en drie jaar bij Heineken. “Ik ben meer dan ooit overtuigd van het potentieel van de club en van de strategische koers waarmee we de toekomst ambitieus tegemoet gaan”, blikt Bornauw vooruit.

Voor CEO Peter Verbeke betekent de komst van Bornauw opnieuw een stap vooruit. “Om de positieve evolutie van deze club verder kracht bij te zetten is het noodzakelijk om ook in het commercieel en operationeel kader te blijven investeren. Kenneth zal als ervaren COO/CCO een team van zeer talentvolle mensen aansturen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Laet traint weer mee bij Antwerp

Ritchie De Laet heeft de groepstrainingen hervat, zo bevestigt Antwerp. Na zijn vroege wissel in de derby tegen Beerschot meldde de ‘Great Old’ nog dat de verdediger voor onbepaalde tijd out was. “Verschillende parameters zijn de voorbije 10 dagen positief geëvolueerd, waardoor het mogelijk is om vanaf vandaag het normale programma af te werken", zo klinkt het. “Uiteraard wordt de situatie dag per dag verder opgevolgd. De volgende dagen zullen dan ook duidelijk maken hoe snel Ritchie opnieuw wedstrijdfit kan zijn.” Antwerp ontvangt zaterdagavond (20u45) Zulte Waregem op de Bosuil.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eriksen negen maanden na hartstilstand opnieuw Deens international

Negen maanden na zijn hartstilstand tijdens Euro 2020 is middenvelder Christian Eriksen voor het eerst terug opgeroepen voor de Deense nationale elf, voor de oefeninterlands van eind deze maand tegen Nederland en Servië. Zo maakte de Deense federatie bekend.

Eriksen speelt sinds anderhalve maand voor Brentford. Afgelopen weekend was de Deen met een assist belangrijk voor de Engelse eersteklasser. Lange tijd zag het ernaar uit dat Brentford vrede zouden moeten nemen met een 0-0-gelijkspel tegen Burnley, maar in het slot vielen alsnog twee goals. Het openingsdoelpunt kwam er op aangeven van Eriksen.

Anderlecht zamelt bijna 25.000 euro in voor Oekraïne

24.492 euro. Zoveel bracht de shirtveiling van Anderlecht na de halve finale in de beker tegen Eupen op voor SOS Kinderdorpen in Oekraïne. Het shirt van Yari Verschaeren bracht met 2.300 euro het meest op, gevolgd door Gomez (1.900 euro) en Mykhaylichenko (1.500 euro). Met het geld zullen ruim 600 gezinnen geholpen kunnen worden. Ze zullen kunnen rekenen op zorg en nazorg voor basisbehoeften, onderdak, onderwijs en psychologische traumaverwerking. Kinderen zullen ook een zorgpersoon naast zich krijgen. (SVL)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KV Kortrijk krijgt voorwaardelijke sanctie voor wangedrag supporters

KV Kortrijk heeft van het Disciplinair Comité van de voetbalbond een voorwaardelijke sanctie gekregen na de relletjes in de derby tegen Zulte Waregem. Verschillende supporters gingen met fans van Essevee op de vuist, nadat zij vuurpijlen op het veld gooiden. Enkele stewards raakten gewond tijdens de schermutselingen. Als er volgend jaar opnieuw problemen zijn, moet KVK een wedstrijd afwerken met een gesloten staantribune. (IVDA)

Inter kan opnieuw niet winnen en pakt in slot puntje tegen Torino

Met een 1-1 op het veld van Torino doet Inter een slechte zaak in de titelstrijd. Alexis Sanchez kon in het absolute slot nog een punt uit de brand slepen. Inter was te zwak en gezien het spel verdiende de kampioen eigenlijk te verliezen. Een goede Handanovic redde de meubelen voor Internazionale. Met vier punten achterstand op Milan worden het cruciale weken voor Inter. Het heeft wel nog een match te goed.

Volledig scherm © REUTERS

Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar Ajax en neemt enkele taken van Overmars over

Kind van het huis Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar Ajax. Niet als spits, maar als lid van de technische directie. Hij zal onder meer enkele taken overnemen van Marc Overmars, die een tijd geleden ontslagen werd na grensoverschrijdend gedrag. Naar verluidt heeft Huntelaar de ambitie om ooit technisch directeur te worden van een topclub. Ajax geeft hem bij deze de kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Hij zal onder meer instaan voor het overleg in verband met scouting van de eerste ploeg en de beloften. Erwin van der Sar is ervan overtuigd dat Huntelaar het goed zal doen bij Ajax. Veel kennis van het internationale topvoetbal en een duidelijke mening over het spelletje: dat is Klaas-Jan Huntelaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziyech weigert te spelen voor het Marokkaanse elftal, ondanks preselectie

Hakim Ziyech wilde enkele maanden geleden niets meer te maken hebben met het nationale elftal van Marokko. Ondanks zijn preselectie houdt Ziyech voet bij stuk en weigert hij dus te spelen voor zijn land. Ook Mazraoui (Ajax) wil niet spelen. Beide spelers zijn het naar eigen zeggen niet eens met de gang van zaken binnen de nationale ploeg. Hun band met bondscoach Vahid Halilhodzic is ook niet optimaal. Vandaag vertelde Fouzi Lekjaa, voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, dat Ziyech en Mazraoui wel degelijk in de preselectie zaten van de ‘Leeuwen van de Atlas’. Marokko zal het dus zonder twee topspelers moeten opnemen tegen Congo in de kwalificatiewedstrijden voor het WK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Strasbourg en Sels verkopen Monaco van Clement nieuwe uppercut

Op de 28ste speeldag van de Ligue 1 heeft Strasbourg Monaco een nieuwe uppercut verkocht (1-0). Alexander Djiku (23') nekte het elftal van Philippe Clement na een kwart wedstrijd. Matz Sels hield zijn netten schoon in het winnende kamp. Strasbourg schuift voorlopig op naar een knappe derde plaats met 47 punten. Monaco blijft achter op de achtste plaats met 41 punten.

Het bilan van Clement sinds hij begin januari de overstap maakte van Club Brugge oogt mager: 12 op 27 in competitieverband en een ongelukkige uitschakeling na penalty’s in de halve finales van de Coupe de France. In de Europa League verloren de jongens uit het prinsdom hun heenmatch in de 1/8ste finales afgelopen donderdag met 2-0 van Braga. Voorlopig lijkt Clement zijn ploeg niet op de rails te krijgen.

Volledig scherm © AFP

Eriksen met assist beslissend voor Brentford

Brentford heeft geen punten laten liggen tegen Burnley. Het won het Premier League-duel met 2-0. Lange tijd zag het er wel naar uit dat de Bees vrede zouden moeten nemen met een 0-0-gelijkspel tegen de Clarets, maar in het slot vielen alsnog twee goals. Ivan Toney (85' en 90'+3) nam ze allebei voor zijn rekening. Het openingsdoelpunt kwam er overigens op aangeven van Christian Eriksen. Het zal hem deugd doen. De tweede treffer diep in blessuretijd werd gescoord vanop de penaltystip.

Brentford koopt zich met de recente 6 op 6 wat ademruimte en heeft op de vijftiende plaats met 30 punten een voorsprong van negen eenheden op Burnley, dat op de achttiende en eerste degradatieplaats kampeert in de rangschikking van de hoogste Engelse voetbalafdeling.

Volledig scherm © REUTERS

Geen Casteels bij Wolfsburg, Siquet ontbreekt bij Freiburg wegens coronabesmetting

Wolfsburg is zaterdag zonder doelman Koen Casteels afgezakt naar Freiburg, op de 26ste speeldag in de Duitse Bundesliga. De Keeper ondervindt hinder aan de heup, meldt z’n ploeg. Tussen de palen wordt de Wolfsburg-aanvoerder vervangen door de Oostenrijker Pavao Pervan. Sebastiaan Bornauw krijgt centraal achterin een basisplaats, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx zitten op de bank.

Bij de thuisploeg werden er voor de confrontatie vier besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Onder hen onze landgenoot Hugo Siquet, die er dus niet bij is. Sinds zijn overstap van Standard tijdens de wintermercato kwam de belofteninternational nog geen minuut in actie voor Freiburg. Vorige maand moest hij zelfs twee duels afwerken met het tweede elftal van Freiburg, dat in de Duitse derde klasse uitkomt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanderson heeft nieuwe club

Flankaanvaller Wanderson Maciel Sousa Campos (ex-Beerschot, ex-Lierse) heeft sinds kort een nieuwe club. De 27-jarige zoon van Wamberto gaat tot het einde van 2022 op uitleenbasis aan de slag bij de Braziliaanse eersteklasser Internacional Porto Alegre. Wanderson kwam sinds 2017 uit voor het Russische Krasnodar, maar gezien de situatie in Rusland koos hij nu (tijdelijk) voor een ander avontuur. Eerder was Wanderson ook al actief bij Getafe in Spanje en Salzburg in Oostenrijk.

Westerlo laat zich verrassen door Virton

Koploper Westerlo heeft zich vrijdagavond op de 24ste speeldag van de 1B Pro League laten verrassen op bezoek bij Virton. De rode lantaarn hield de punten met het kleinste verschil thuis (1-0). Het was voor de gastheer de eerste zege sinds begin november (1-3 op Lommel) en het eerste puntengewin na zeven opeenvolgende nederlagen.

Het was de thuisploeg die verrassend op voorsprong klom via Aboubakar Sidibé (19.), een Franse middenvelder die begin januari transfervrij de overstap maakte van Ligue 1-team Clermont. De Kemphanen hadden nadien nog ruim 70 minuten de tijd om die achterstand om te buigen, maar slaagden daar niet in ondanks een overvloed aan balbezit en een heleboel kansen.

Ondanks de onverwachte nederlaag blijft Westerlo autoritair aan de leiding met 49 punten. Dat zijn er acht meer dan eerste achtervolger RWDM. Virton grijpt dan weer zowat zijn laatste strohalm en telt nu 17 punten. De Luxemburgers moeten in de resterende vier speeldagen nog zeven punten zien goed te maken op voorlaatste Lommel om zich alsnog onverhoopt te handhaven op het op een na hoogste niveau.

Volledig scherm © BELGA

Courtois speler van de maand in La Liga

Thibaut Courtois is verkozen tot Speler van de Maand februari in La Liga, zo maakte zijn club Real Madrid vrijdag bekend.

Dat Real mooi aan de leiding staat in Spanje met acht punten meer dan eerste achtervolger FC Sevilla, heeft het deels aan onze landgenoot te danken. ‘San Tibu’ hield in de vier competitieduels van februari telkens zijn netten schoon. Noch Granada, Alavés en Rayo Vallecano konden punten pakken. Tegen Valencia werd het 0-0.

Voor Thibaut Courtois is het de tweede keer in zijn carrière dat hij tot beste speler van de maand verkozen werd in La Liga. Die eer viel hem eerder al in januari 2020 te beurt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

RIP Jürgen Grabowski

In Frankfurt is de (West-)Duitse ex-wereldkampioen Jürgen Grabowski overleden. Hij werd 77 en was al jaren nierpatiënt. Grabowski speelde zijn hele carrière voor Eintracht Frankfurt (441 wedstrijden, 119 doelpunten, tussen 1965 en 1980), wat hem de eretitel “Mister Eintracht” opleverde. Met Frankfurt won hij de Duitse Pokal in 1974 en de UEFA-beker bij zijn afscheid in 1980.

Jürgen Grabowski, geboren in Wiesbaden, nam met de “Mannschaft” deel aan drie wereldbekers. In 1966 was hij bankzitter bij het team dat de finale van Engeland verloor (4-2), vier jaar later mocht hij in Mexico een paar keer invallen. Op het WK in eigen land in 1974 speelde Grabowski vijf van de zeven wedstrijden met West-Duitsland, en behoorde hij bij de uitblinkers tijdens de halve finale tegen Polen (1-0) en de finale tegen Nederland (2-1). De rechterflankaanvaller vierde zijn 30ste verjaardag op de dag dat hij met het team van bondscoach Helmut Schön de wereldtitel pakte. Die finale was tevens zijn 44ste en laatste wedstrijd voor de Mannschaft, waarvoor hij 9 goals maakte. In 1972 pakte hij ook de Europese titel, na een finale in Brussel tegen de Sovjetunie. (LUVM)

Volledig scherm © picture alliance / dpa

Tom Frivaldszky, ex-coach van o.a. RWDM, op 83-jarige leeftijd overleden

Frivaldszky was als assistent-coach van speler-trainer Philippe Garot aan het seizoen 1985-86 begonnen bij RWD Molenbeek, maar nam de sportieve leiding van de club over toen die op veertien speeldagen van het einde op de laatste plaats stond en in acuut degradatiegevaar was. Onder Frivaldszky pakte de Brusselse fusieclub dat seizoen nog 16 punten op 28 (het tweepuntensysteem was nog van kracht) en eindigde daarmee uiteindelijk op de twaalfde plaats. Het leverde hem zelfs de derde plaats op in de verkiezing ‘coach van het jaar’, achter Urbain Haesaert (Waregem) en Georges Leekens (Cercle Brugge). In het daaropvolgende seizoen liep het echter weer voor geen meter bij RWDM, en werd Frivaldszky vrij snel vervangen door de Tsjech Alexander Horvath.

Tamas “Tom” Frivaldszky, geboren in Boedapest, kwam als 16-jarige naar België toen de Hongaarse revolutie in 1956 door het communistische Rusland werd neergeslagen. Zijn oudere broer Jozsef voetbalde in België op hoog niveau bij de toenmalige tweedeklasser SV Waregem onder de “vervlaamste” naam Frivaldi alvorens naar de Verenigde Staten uit te wijken. Tom Frivaldszky was voetballend niet zo’n hoogvlieger, maar werd al jong coach bij de jeugd van RWDM, waar hij dus tot hoofdcoach opklom. Later was hij ook nog aan de slag Racing Jet Waver en bij RC Nivelles. (LUVM)

“Legends Game” Deschacht-De fauw (met Simons) in Waregem op paaszaterdag

Omdat de bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent op paasmaandag om 15 uur wordt gespeeld, moest worden uitgekeken naar een nieuwe speeldatum voor de “Legends Game” ter ere van Olivier Deschacht en Davy De fauw op het veld van Zulte Waregem. Die afscheidsmatch van de twee Belgische voetbaliconen komt er nu al op paaszaterdag 16 april met aftrap om 15 uur. De voorverkoop loopt volop, alle inkomsten gaan naar het “Healthy Hearts Fund” van de KUL.

Ondertussen heeft ook Timmy Simons, ex-ploegmaat van De fauw bij Club Brugge, toegezegd om bij “Team-Davy” aan te treden. De leiding van de wedstrijd zal overigens bij Bram Van Driessche berusten. (LUVM)

Volledig scherm Timmy Simons zal in ‘team-Davy’ aantreden tijdens de Legends Game op paaszaterdag 16 april. © BELGA

Late wintertransfer OH Leuven

OH Leuven heeft een late wintertransfer afgerond. Het huurt de 19-jarige middenvelder Cedrik Gbo tot het einde van het seizoen van het Tunesische Esperance Tunis. De deal was in januari al rond, maar door visumproblemen arriveerde de Ivoriaan nu pas in België. Leuven bedong wel een aankoopoptie en ziet in de jonge middenvelder vooral een versterking naar volgend seizoen toe. (NVE)

KV Mechelen wil optie in contract Coucke lichten

KV Mechelen wil de optie in het contract van Gaëtan Coucke (24) lichten. Zijn overeenkomst, die momenteel loopt tot 2023, zou dan met een jaar verlengd worden. Afwachten of de doelman - dit seizoen onbetwist titularis - ook zelf langer wil blijven bij Malinwa. Hij zou namelijk kunnen rekenen op interesse van West Ham, Torino en Reims. (ABD)

Volledig scherm Gaëtan Coucke. © Photo News

Nilis aan de slag in Genk

Luc Nilis (54) wordt spitsentrainer bij de jeugd van Racing Genk. De ex-Rode Duivel start maandag al zijn werkzaamheden. Nilis heeft een verleden in Genk, hij debuteerde als profvoetballer bij Winterslag. “Genk is een topclub met een gewéldige jeugdacademie. Ik kijk ernaar uit om met die aanvallende talenten aan de slag te gaan, met hen aan details te werken en hen zo naar een hoger niveau te brengen", aldus Nilis. De oud-aanvaller zal zich voornamelijk toeleggen op de spitsen uit de oudere jeugdcategorieën bij Genk. Naast zijn nieuwe rol als spitsentrainer blijft Nilis ook actief als hoofdtrainer van Belisia Bilzen.

Lyon graait zege mee bij Porto, Frankfurt doet hetzelfde op Betis

De eerste twee heenmatchen van de achtste finales in de Europa League hebben twee uitoverwinningen opgeleverd. Porto moest met het kleinste verschil de duimen leggen voor Lyon (0-1), terwijl Betis ook in eigen huis geklopt werd door Frankfurt met 1-2.

In de eerste helft in het Estadio do Dragao had de thuisploeg het beste van het spel, maar de Portugese Lyon-goalie Anthony Lopes hield zijn netten halfweg ongeschonden. De Fransen, met Jason Denayer voor het eerst op de reservebank na drie maanden blessureleed, stelden daar een reuzekans van Karl Toko Ekambi tegenover. De Kameroener kon echter niet tussen de palen besluiten. Net voor het uur hees Lyon zich alsnog op voorsprong na een lage schuiver van Lucas Paqueta (59.). Nadien zou er niet meer gescoord worden.

Tegelijkertijd stond ook de eerste ontmoeting tussen Real Betis en Eintracht Frankfurt op het programma. Daarin namen de bezoekers uit Duitsland de beste start met de openingsgoal van Filip Kostic (14.). De Spaanse gastheer hing op het halfuur de bordjes alweer in evenwicht via Nabil Fekir. Toch was het vrijwel meteen opnieuw op achtervolgen aangewezen door toedoen van voormalig STVV-aanvaller Daichi Kamada (32.). Rafael Borre kreeg na dik 50 minuten een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar hij faalde van op de penaltystip. Meer doelpunten vielen er niet meer.

Volledig scherm © AP

Knieblessure houdt Jamie Vardy meerdere weken aan de kant bij Leicester City

amie Vardy is naar alle verwachtingen “meerdere weken” out met een knieprobleem. Dat nieuws maakte Leicester-trainer Brendan Rodgers woensdag wereldkundig.

Vardy liep het probleem zaterdag in het eigen King Power Stadium op in de met 1-0 gewonnen Premier League-wedstrijd tegen Leeds United. Het was voor de 35-jarige aanvaller, ploegmaat van Youri Tielemans en Timothy Castagne bij de Foxes, zijn eerste basisplaats in 2022 nadat hij eerder op de sukkel was met een hamstringblessure.

Rodgers gaf op de persconferentie in aanloop naar het heenluik van de achtste finales in de Conference League tegen het Franse Rennes het volgende mee: “Vardy zal niet beschikbaar zijn. Helaas blesseerde hij zich in de laatste match en hij zal meerdere weken uit de roulatie zijn.”

“Hij kreeg een klop op de knie”, vervolgde de coach. “Hopelijk is hij binnen drie à vier weken hersteld en reageert hij goed. Hij voelde pijn de dag na de wedstrijd.”

Volledig scherm © Photo News

Polen rechtstreeks naar WK-barragefinale

Polen hoeft niet te spelen tegen Rusland in het kader van de barragewedstrijden voor het WK in Qatar. Dat heeft de FIFA beslist. Lewandowski en co zijn zo meteen gekwaliceerd voor de barragefinale, die ze spelen tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en Tsjechië.

Red Flames oefenen in EK-voorbereiding tegen Engeland, Oostenrijk en Luxemburg

In hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal van komende zomer oefent de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg (FIFA 20) achtereenvolgens tegen Engeland (16 juni), Oostenrijk (26 juni) en voetbaldwerg Luxemburg (28 juni), zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA woensdag bekend.

De wedstrijd tegen Engeland (FIFA 8) wordt in het Molineux Stadium van Wolverhampton Wanderers gespeeld. Tegen Oostenrijk (FIFA 21) en Luxemburg (FIFA 118) wordt op eigen bodem gespeeld.

Engeland en Oostenrijk zijn net als België geplaatst voor het EK, dat van 6 tot 31 juli in Engeland gespeeld wordt. De Red Flames van bondscoach Ives Serneels zitten er in de zware groep D, met Frankrijk, Italië en IJsland.

Volledig scherm © Photo News

Vitesse en Openda moeten gestaakt duel tegen Sparta uitspelen

De resterende speeltijd van het gestaakte duel tussen Vitesse en Sparta Rotterdam in de Eredivisie wordt uitgespeeld. Dat is dinsdag bepaald door het bestuur betaald voetbal van de Nederlandse voetbalbond KNVB, dat afging op de bevindingen van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal. De nieuwe speeldatum wordt zo snel mogelijk vastgesteld, meldt de KNVB.

Het duel in stadion Gelredome in Arnhem werd afgelopen vrijdag met nog ruim zes minuten blessuretijd op de klok gestaakt. Sparta leidde met 1-0 toen er eerst een supporter op het veld kwam. Arbiter Rob Dieperink staakte het duel in de tweede minuut van de blessuretijd aanvankelijk tijdelijk omdat doelman Maduka Okoye een drinkbeker tegen zijn hoofd had gekregen. Vervolgens werd er vanuit de tribune met de meest fanatieke fans van de thuisclub een vuurwerkbom gegooid en gingen supporters van Vitesse nog met elkaar op de vuist.

“Bij een gestaakte wedstrijd bekijkt de aanklager betaald voetbal of er schuld is aan het niet uitspelen van de wedstrijd. In dit geval is de aanklager van mening dat dit niet het geval is”, meldt de KNVB. “Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had stilgelegd vanwege ernstige wanordelijkheden die ook het veld bereikten, gaf Sparta aan zich niet veilig te voelen om verder te voetballen. De scheidsrechter heeft vervolgens de belangen van alle betrokkenen afgewogen en zelfstandig de keuze gemaakt om de wedstrijd definitief te staken.”

Volledig scherm © ANP

FIFA stelt barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne uit naar juni

De barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne op weg naar het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december), die op 24 maart op de agenda stond, wordt uitgesteld tot juni. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA, in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne. Het duel moest op 24 maart plaatsvinden in Hampden Park in Glasgow. Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel.

Door het uitstel van de ‘halve finale’ van de play-offs in ‘Route A’ tussen Schotland en Oekraïne zal ook de ‘finale’, tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk, tijdens de interlandperiode in juni plaatsvinden. Wales en Oostenrijk spelen hun halve finale wel zoals voorzien op 24 maart. Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. Polen is hierdoor al zeker van de finale tegen Zweden of Tsjechië. De Russische voetbalbond tekende wel beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Yimmy Chará: twee wedstrijden, twee omhalen

De Colombiaan Yimmy Chará is het MLS-seizoen voortreffelijk gestart. De aanvaller van de Portland Timbers scoorde in de eerste twee wedstrijden meteen twee omhalen. De doelpunten van Chará leverden wel nog geen overwinning op. Twee keer bleef zijn ploeg steken op een gelijkspel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leegloop bij Eupen in de maak?

Sinds zondagavond en de thuiszege tegen OHL (3-1) is AS Eupen zo goed als zeker van een zesde opeenvolgend seizoen in de Jupiler Pro League. Met wie dat zal gebeuren? L’Avenir maakte de rekening en kwam tot de slotsom dat niet minder dan 20 spelers van de huidige kern geen contract hebben dat verder loopt dan het einde van dit seizoen. Uitzonderingen zijn Manaf Nurudeen (2023), Emmanuel Agbadou (2025), James Jeggo (2023), Stef Peeters (2023), Smail Prevljak (2023), Gary Magnée (2024), Isaac Nuhu (2025), Konan N’Dri (2024), Sibiry Keita (2024), Jérôme Déom (2024) en Boris Lambert (2024).

Het is echter zeer de vraag of Agbadou, Peeters en Prevljak nog een jaar langer ‘Am Kehrweg’ zullen blijven. De centrale verdediger, de spelmaker en de spits liggen immers goed op de markt en rekening houdend met de financiële situatie van de club is het best mogelijk dat ze vertrekken. Agbadou (24) en Prevljak (26) hebben trouwens al te kennen gegeven een stap hogerop te willen zetten. Peeters heeft zich daar nog niet over uitgesproken, maar hij werd vorige maand 30 en hem rest bijgevolg minder tijd dan zijn twee ploegmaats om financieel en sportief munt te slaan uit zijn kwaliteiten.

De kans is dus groot dat Eupen deze zomer een grondige gedaanteverwisseling zal ondergaan. Onder impuls van het Qatarese Aspire Zone Foundation, dat allicht geneigd zal zijn om, in een seizoen met als hoogtepunt het WK in Qatar, haar buitenlandse vertakkingen op een positieve manier in beeld te brengen. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez wordt 75

Ook op zijn 75ste denkt Florentino Perez nog niet aan stoppen. Perez werd in 2000 voor het eerst voorzitter van Real Madrid. Hij stond zo aan de basis van de zogenaamde Galacticos. De bouw van Estadio Bernabu heeft de club ondermeer ook aan hem te danken. In 2006 moest hij noodgedwongen stoppen als voorzitter van De Koninklijke. Na een onderzoek bleek dat Perez niet altijd even netjes is omgegaan met het geld van de club. Toch keerde hij in 2009 terug. Met de komst van Cristiano Ronaldo werden zijn fouten uit het verleden even helemaal vergeten. Als voorzitter van één van de meest succesvolle clubs ooit, zal hij in de zomer er alles aan doen om Kylian Mbappé naar Madrid te halen. Maar eerst morgen PSG proberen te verslaan om zo naar de kwartfinale door te stoten. Een laat verjaardagsgeschenk voor ‘El Presidente’?

Volledig scherm © WireImage

Beerschot speelt laatste twee speeldagen van het seizoen achter gesloten deuren

Beerschot speelt zijn laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, tegen AA Gent en Club Brugge, achter gesloten deuren. De club werd eerder al veroordeeld tot twee matchen zonder publiek, wegens wangedrag van de Kielse supporters in de derby van 5 december jongstleden tegen Antwerp. Beerschot ging aanvankelijk tegen die sanctie in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar die procedure wordt nu stopgezet. De hekkensluiter in 1A wil “het risico op een zwaardere strafmaat vermijden en zonder beperkingen aan het nieuwe seizoen kunnen starten”. Door de beroepsprocedure kon Beerschot eerder wel de belangrijke thuismatchen tegen Zulte Waregem, Kortrijk en Charleroi met publiek betwisten. (KDC)

Volledig scherm © BELGA

Tottenham houdt schietoefening tegen Everton

Tottenham heeft maandag op de 28e speeldag van de Premier League de punten makkelijk thuisgehouden tegen Everton. De Spurs wonnen met 5-0. Een eigen doelpunt van Keane (14.) luidde voor Everton een lange en pijnlijke avond in. Son (17.) en Kane (37.) zorgden voor 3-0 bij de pauze. Nog voor het uur diepten Reguilon (46.) en opnieuw Kane (55.) de score verder uit. Nadien vond Tottenham het welletjes en bleven nieuwe goals uit. In de stand staat Tottenham op de zevende plaats met 45 punten uit 26 wedstrijden. Everton is pas zeventiende met 22 punten uit 25 wedstrijden.

Volledig scherm © AP

Beloften Anderlecht en RC Genk delen de punten

De beloften van Anderlecht, met onder meer Francis Amuzu ruim een uur op het veld, speelden vanavond 1-1 gelijk op het veld van Racing Genk. Was niet van de partij in Genk: Hannes Delcroix. De centrale verdediger ondervindt nog wat hinder en Anderlecht blijft uiterst voorzichtig omspringen met hem. Delcroix zal zondag dus onmogelijk de vervanger zijn van de geschorste Hoedt tegen Antwerp. Over de inzetbaarheid van Zeno Debast, de voorbije wedstrijden out met een lichte voetblessure, volgt woensdag meer duidelijkheid. (SVL/KDZ)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vanheusden zal niet worden opgeroepen voor oefeninterlands

Zoek niet naar de naam van Zinho Vanheusden (22) in de selectie van de Rode Duivels volgende week. De verdediger zal om risico’s te vermijden niet worden opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez. Vanheusden sukkelt al een paar weken met een hamstringblessure en miste daardoor al drie matchen bij zijn Italiaanse club Genoa. Martínez maakte al bekend de spelers met meer dan 50 caps thuis te laten voor het tweeluik oefeninterlands tegen Ierland (26 maart) en Burkina Faso (29 maart). Vanheusden, die daar ongetwijfeld op speelminuten had gehoopt, blijft dus voorlopig op één cap staan, tegen Ivoorkust in oktober 2020. Een nieuwe klap voor de 22-jarige verdediger.

Volledig scherm © BELGA

Jeugdproduct Olivier Deman verlengt contract bij Cercle Brugge

Olivier Deman heeft zijn contract bij Cercle Brugge tot juni 2024 verlengd, met optie op een bijkomend seizoen. Deman speelt al sinds zijn veertiende voor Cercle. Na het doorlopen van de jeugdreeksen maakte hij in 2019 zijn profdebuut in de thuiswedstrijd tegen Standard. Vorig jaar groeide de 21-jarige aanvaller uit tot jeugdinternational.

“Ik ben heel erg blij dat ik mijn contract hier kan verlengen”, reageert Deman op de Cercle-site. “Cercle is de perfecte omgeving om mij verder te ontwikkelen als speler en als persoon. Ik kijk ernaar uit om nog meer van mezelf te tonen en te blijven inzetten op mijn ontwikkeling.”

Technisch directeur Carlos Aviña is tevreden met de contractverlenging. “Het is al meer dan een jaar dat Olivier een consistente pion in ons team is geworden. Ondertussen speelde hij al meer dan 40 wedstrijden voor Cercle en werd hij jeugdinternational. Olivier is niet alleen belangrijk voor Cercle op basis van z’n goede prestaties, hij is ook een ambassadeur van onze jeugdwerking en een voorbeeld van het Cercle-DNA met z’n harde werk, veerkracht, energie en passie. We kijken ernaar uit om ‘Olli’ nog vele jaren bij ons te zien ontwikkelen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.