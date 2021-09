Football Talk. Red Flames Cayman en De Caigny naar groepsfase Champions League - Pech voor Club-aanwinst Providence

Cayman en De Caigny plaatsen zich met Lyon en Hoffenheim voor groepsfase Champions League

Red Flames Janice Cayman en Tine De Caigny mogen met hun clubs Olympique Lyon en Hoffenheim de groepsfase van de Champions League in. Na winst in heenwedstrijd klopte Champions League-recordwinnaar Lyon het Spaanse Levante thuis met 2-1. Vanaf de start van de tweede helft kreeg Janice Cayman een plaats in de 3-5-2 van coach Sonia Bompastor. De Flame, kwiek en snel, zorgt een hele helft voor problemen bij Levante. Na de pauze speelde haar team een pak snediger en scoorde twee keer. Op een hoekschop pakte het een tegendoelpunt.

Vorig seizoen strandde OL in de halve finale tegen de landgenoten van PSG. Coach Vasseur, die met de club vier prijzen had gewonnen in 24 maanden, werd prompt weggestuurd. Lyon moet finale spelen. Altijd. Cayman krijgt tot nog toe van Bompastor veel meer speelminuten dan vorig seizoen.

Volledig scherm Janice Cayman (links). © AFP

Op assist van De Caigny scoorde Wienroither al gauw de eerste voor Hoffenheim. Net als in Malmö begon De Caigny in de basis. De Zweden speelden het spel open, ze moesten een 3-0 achterstand goedmaken. De boekhouder noteerde in 90 minuten 17 doelpogingen voor Rosengard. De ruststand was 2-1.

Met de Bundesliga-topscorer Nicole Billa én Tine De Caigny heeft coach Galai twee goeie puntaanvallers en in zijn systeem is er maar plaats voor een. Dus wisselt de coach vaak en de ene houdt de andere scherp. Ze hebben elk twee keer gescoord en een assist. Na de rust staan ze samen op het veld in de formatie die ze de hele zomer hebben ingeoefend. Het wordt nog 3-3. Noch Billa noch De Caigny kon haar stats aandikken. Voor het eerst blijft de Belgische gouden schoen twee hele helften op het veld.

Morgen speelt Nederlands kampioen Twente in Lissabon tegen Benfica. De heenwedstrijd was 1-1. Mits winst kunnen nog twee Flames, Jarne Teulings en Elena Dhont, zich plaatsen voor de groepsfase.

De loting is maandag 13 december om 13u.

Volledig scherm Tine De Caigny. © BELGAIMAGE

Blessure voor Providence (Club)

Pech voor Clubaanwinst Ruben Providence. De 20-jarige Franse flankspeler werd geopereerd aan de enkel en staat zeker twee maanden aan de kant. Providence kwam deze zomer op huurbasis over van AS Roma. In Rome kon hij voorlopig niet doorbreken bij het eerste elftal, maar dat neemt niet weg dat hij bekend staat als een grote belofte. Club Brugge huurt Providence tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie. Hij kwam nog geen minuut in actie voor het eerste elftal van Club Brugge en zal dat dus ook in de nabije toekomst niet doen.

Ruben Providence liep zijn blessure op op training, toen hij door zijn enkel zakte. Zijn blessure heeft geen gevolgen voor de huurovereenkomst, maar Club verliest wel een interessante optie op de flank. In de winterstop krijgt de landskampioen er nog een flankversterking bij in de persoon van de 22-jarige Tajon Buchanan, een Canadees die tot Nieuwjaar in de VS voor New England Revolution voetbalt. (RN)

Zirkzee scoort voor Nederlandse U21

Uitstekende avond voor Joshua Zirkzee (20) bij Jong Oranje. De Anderlecht-spits opende vanavond op het halfuur de score in de EK-kwalificatiematch tegen Moldavië, die Nederland met 3-0 won. ‘t Was Zirkzees eerste doelpunt voor de U21, die daar momenteel aan vier caps zit. In de tweede helft gaf Zirkzee, die 90 minuten volmaakte, ook nog de assist voor de 3-0 van Brobbey (RB Leipzig). Bart Verbruggen, reservedoelman bij paars-wit, bleef de hele wedstrijd op de bank. Nederland neemt met de overwinning een perfecte start van haar EK-kwalificatiecampagne. (SVL)

Volledig scherm Joshua Zirkzee. © ANP

Kiese Thelin lijkt nog steeds te vertrekken

Ook na de afgesprongen transfer van Isaac Kiese Thelin (29) naar Konyaspor blijft het de bedoeling dat de Zweed vertrekt bij Anderlecht. Er is interesse uit de oliestaten. RSCA wil meewerken aan een oplossing, want de spits is niet langer eerste keuze. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Antwerp bindt youngster aan zich

Antwerp heeft Arthur Vermeeren (16) een eerste profcontract voorgeschoteld, zo maakte de ‘Great Old’ zopas bekend op sociale media. Vermeeren is een middenvelder die ook deel uitmaakt van de Rode Duivels U17.

Competitieduel Sevilla-Barcelona na beroep alsnog uitgesteld

De spelers van FC Barcelona hebben alsnog een vrij weekend. Het Spaanse sporttribunaal CSD bepaalde dat de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Sevilla, die zaterdag gespeeld zou worden in Andalusië, toch mag worden uitgesteld. De Spaanse voetbalbond RFEF had dat verzoek van La Liga in eerste instantie afgewezen.

De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie had de RFEF gevraagd om de wedstrijden Sevilla-FC Barcelona en Villarreal-Alavés uit te stellen, omdat de huidige interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind deze week terug. La Liga gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de duels die uitgesteld mogen worden.

Barcelona-coach Ronald Koeman kan zich na de uitspraak van het sporttribunaal nu gaan richten op de eerste groepswedstrijd in de Champions League, volgende week dinsdag in Camp Nou tegen Bayern München.

Duitsers reizen zonder Reus naar IJsland

Marco Reus reist niet met de Duitse voetbalploeg naar Reykjavik, waar Die Mannschaft morgenavond een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen IJsland. De aanvoerder van Borussia Dortmund sukkelt met een lichte knieblessure. Volgens bondscoach Hansi Flick kan hij komend weekend wel aantreden in de Bundesliga-match tegen Bayer Leverkusen. Zondag tegen Armenië (6-0 zege) maakte Reus het derde doelpunt, alvorens na een uur naar de kant te gaan.

Kai Havertz en Robin Gosens waren er niet bij tegen Armenië, maar zijn wel opnieuw beschikbaar. Havertz was ziek, Gosens is hersteld van een tik. Na vijf speeldagen staat Duitsland met 12 punten aan de leiding in groep J, met twee punten voorsprong op Armenië. IJsland komt met vier punten nagenoeg niet meer in aanmerking voor de groepszege en een rechtstreeks ticket voor het WK.

Volledig scherm Marco Reus. © Photo News

Eerste profcontract voor Tsotne Bendianishvili

KVK-jeugdproduct Tsotne Bendianishvili heeft zijn eerste profcontract getekend. De 18-jarige middenvelder heeft zowel de Belgische als de Georgische nationaiteit. Maandag scoorde hij het enige doelpunt tijdens de gewonnen bekermatch van de beloften tegen Antwerp. Hij trainde al geruime tijd mee met de A-kern en speelde ook mee in diverse oefenmatchen. In de Jupiler Pro League zat hij al enkele keren op de bank. Invallen deed Bendianishvili nog niet. (IVDA)

STVV strikt Robert Bauer

STVV heeft na Toni Leistner en Rocco Reitz met Robert Bauer nog een Duitse speler aangetrokken. De verdedigende middenvelder zat zonder club sinds zijn contract bij het Russische Arsenal Tula eind juni afliep.

De 26-jarige Bauer werd opgeleid bij Karlsruhe. Daarna maakte hij de overstap naar FC Ingolstadt 04, waarmee hij naar de Bundesliga promoveerde. Ook voor Werder Bremen (2016-18) en 1. FC Nürnberg (2018-19, op uitleenbasis) speelde hij op het hoogste niveau in Duitsland. In 2019 trok hij vervolgens naar het Russische Arsenal Tula.

Bauer speelde 13 keer voor de Duitse U20-ploeg. Hij trad met het Duits olympisch team aan op de Spelen in Rio de Janeiro, waar de Duitsers zilver behaalden.

