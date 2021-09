Football Talk. Recordverlies van 245 miljoen euro voor Inter - Flamengo naar finale Copa Libertadores

Inter lijdt recordverlies

De Italiaanse club Inter Milaan heeft donderdag aangekondigd dat het een recordverlies van 245,6 miljoen euro heeft geleden in het seizoen 2020-2021. De grootste reden daarvoor is de sluiting van het stadion wegens de coronapandemie.

Volgens Calcio e Finanza, een website die gespecialiseerd is in sport en financiën, is het verlies het grootste dat ooit door een club uit de Serie A is geleden. De club schrijft het tekort toe aan de “uitzonderlijke situatie door corona” en de “daaropvolgende sluiting van de stadions”. Inter haalde 364,7 miljoen euro binnen aan inkomsten, maar de pandemie zorgde toch voor een recordverlies.

Het huidige seizoen “vertoont echter al veelbelovende tekenen van herstel”, dankzij de gedeeltelijke heropening van de stadions, de transfers die deze zomer zijn verricht (Romelu Lukaku trok voor 115 miljoen euro naar Chelsea) en de ondertekening van nieuwe contracten met mondiale sponsors.

Meer topclubs uit Italië hebben grote verliezen over het afgelopen seizoen gemeld. Bij Juventus, de onttroonde kampioen, ging het om bijna 210 miljoen euro.

Geen Van Damme bij KV Mechelen voor duel tegen Standard

KV Mechelen moet het morgen zonder Joachim Van Damme (30) doen tegen Standard. De middenvelder, die de voorbije twee matchen telkens 90 minuten speelde, is ziek uitgevallen. Hij trainde deze week amper mee en geraakt dus niet fit. Dat Van Damme er niet bij zal zijn, is een aderlating voor KV. Hij bracht (defensieve) stabiliteit op het middenveld. Malinwa pakte niet toevallig met hem in de ploeg twee zeges (en twee clean sheets) op rij. (ABD)

FIFA wil mannen- en vrouwenvoetbal beter op elkaar afstemmen

Wereldvoetbalbond FIFA wil het mannen- en vrouwenvoetbal beter op elkaar afstemmen, zodat beide takken “naast elkaar kunnen bestaan”. De FIFA voert momenteel gesprekken over de toekomstige International Match Calendar (IMC). De IMC is een overeenkomst tussen de FIFA, de zes continentale voetbalconfederaties, de European Club Association en vakbond FIFPro. Deze wedstrijdkalender geeft aan welke data gebruikt kunnen worden voor officiële en vriendschappelijke wedstrijden tussen landenteams.

Arsene Wenger, directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA, en Jill Ellis, die bij de Wereldvoetbalbond verantwoordelijk is voor de technische adviesgroep voor vrouwenvoetbal, lieten donderdag in de aanloop naar een online top met de aangesloten bonden weten nauwer te willen samenwerken. “Het is van cruciaal belang dat we ervoor zorgen dat het mannen- en het vrouwenvoetbal naast elkaar kunnen bestaan”, zei Ellis. “Ik denk dat het belangrijk voor ons is om ervoor te zorgen dat we onze uitstraling vergroten en groeien. Dan is het volkomen logisch om naast het mannenvoetbal te staan.”

De IMC bepaalt de data van internationale wedstrijden en wanneer spelers door hun clubs moeten worden vrijgegeven om zich bij de nationale teams aan te sluiten. Volgens de FIFA speelt deze International Match Calendar een centrale rol bij de “duurzame groei van het voetbal in alle regio’s van de wereld en op alle niveaus”. “Ik wil benadrukken dat het belangrijk is om langs beide kanten een kwaliteitsvolle organisatie te hebben die iedereen tevreden stelt”, verklaarde Wenger.

Tijdens de online top zal ook het voorstel voor een tweejaarlijks WK worden besproken, een idee gesteund door voormalig Arsenal-trainer Wenger dat echter al heel wat kritiek kreeg. De FIFA verzekerde hieromtrent te zullen luisteren naar “alle meningen en visies van alle betrokken partijen, inclusief fans, over hoe de kalender beter te maken”.

Flamengo vergezelt titelverdediger Palmeiras naar finale Copa Libertadores

Flamengo heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. De club uit Rio de Janeiro speelt om eindwinst in een Braziliaans onderonsje tegen Palmeiras.

Flamengo had vorige week de thuiswedstrijd in de halve finales tegen Barcelona SC uit Ecuador al met 2-0 gewonnen en haalde het in de terugwedstrijd op verplaatsing met diezelfde score. Bruno Henrique maakte in het heenduel beide doelpunten en dat deed de 30-jarige spits in de return in Guayaquil opnieuw.

Flamengo, met de Belgische Braziliaan Andreas Pereira in de rangen, won de Copa Libertadores in 2019 voor de tweede keer. Vorig seizoen was Palmeiras de beste in Zuid-Amerika. Ook voor de club uit São Paulo betekende het de tweede eindzege. Palmeiras won in de finale met 1-0 van Santos, ook uit Brazilië. Deze editie rekende de titelverdediger in de halve finales in een Braziliaans duel af met Atlético Mineiro.

Palmeiras en Flamengo strijden op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om de Copa Libertadores.

