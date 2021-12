Football Talk. Recordaantal besmettingen in Premier League - Bondsparket wil Pavlovic en Bataille stevig schorsen

Voetbal 1A Dylan Mbayo (KV Kortrijk) maakt indruk bij zijn eerste basis­plaats in de competitie: “Ik heb er hard voor gewerkt”

Eindelijk nog eens een overwinning in de competitie voor KV Kortrijk. De Kerels wonnen voor het eerst sinds 23 oktober nog eens een match in de Jupiler Pro League. KVK versloeg OH Leuven in extremis met 2-1. Een van de uitblinkers bij de Veekaa was Dylan Mbayo. Met zijn snelheid en schitterende acties was hij een ware gesel voor de defensie van OH Leuven.

