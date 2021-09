Football Talk. ‘Rechtsachter’ Janice Cayman wint met Lyon in de Champions League

Rode Duivels Eden Hazard exclusief: “Het WK in Qatar winnen? Dat wordt moeilijk... Onze beste jaren zijn nu”

8:37 Onze chef voetbal Stephan Keygnaert had voor VTM NIEUWS een exclusief en uitgebreid gesprek met Eden Hazard (30). De aanvoerder van de Rode Duivels ging op één van de tribunes in het voetbalcentrum van Tubeke geen thema uit de weg. Hij praat openhartig over zijn lastige jaren bij Real Madrid en de bijhorende kritiek. Maar hij is klaar om zich eindelijk te tonen in Spanje, ondanks de moeilijke momenten. “Ik ben er zeker van dat ik nu een goed seizoen ga spelen.”