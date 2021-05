Football Talk. Real kondigt komst Alaba aan - Haaland: “Wil mijn contract respecteren”

Haaland: “Wil mijn contract respecteren”

Erling Haaland ontkent de speculaties in de media dat hij in het tussenseizoen Borussia Dortmund zou verlaten. “Ik heb een contract voor nog enkele jaren, dat ik respecteer”, vertelde de Noor, die tot medio 2024 vastligt bij de Borussen, aan Noorse media.

Topclubs uit Engeland en Spanje zijn nochtans geïnteresseerd in de topschutter van de Champions League van dit seizoen. Haaland zei dat de late kwalificatie van BVB voor de Champions League het voor hem gemakkelijker maakt om de club trouw te blijven. “Ik ben een grote fan van de Champions League. Ik denk dat iedereen dat weet. Het was een opluchting om die plek veilig te stellen. Het was echt belangrijk”, merkte de 20-jarige op. Ook verwees hij naar de bekertriomf van de club in Berlijn. “Ik heb net mijn eerste grote trofee gewonnen en het was een geweldig gevoel. Daarom wil ik hier nog prijzen winnen.”

Volledig scherm Haaland. © AFP

Officieel: Alaba naar Real

Geen verrassing: Real Madrid heeft de komst van David Alaba aangekondigd. De 28-jarige Oostenrijker vertrekt transfervrij bij Bayern München. Na een uitleenbeurt aan 1899 Hoffenheim versierde de polyvalente Alaba in 2011 een basisplek bij die Rekordmeister. Eerst als linksback, doorheen de jaren ook als centrale verdediger. Te hoge salariseisen zouden de aanzet zijn geweest tot een vertrek. Na het EK wordt hij officieel voorgesteld bij Real.

Lucas Bijker blijft twee jaar langer bij KV Mechelen

Lucas Bijker speelt ook de komende twee seizoenen bij KV Mechelen. De Nederlandse linksachter ondertekende vrijdag een nieuw contract voor twee seizoenen Achter de Kazerne, met een optie op een derde jaar. De 28-jarige Bijker speelt sinds de zomer 2018 voor Mechelen en maakte belangrijke momenten zoals de promotie uit 1B en de bekerwinst mee. Zijn vorige contract zou eind deze maand aflopen.

“Lucas heeft ondertussen al 81 wedstrijden voor ons gespeeld en heeft hier een heel traject afgelegd”, zei een tevreden Tom Caluwé, de sportief directeur van Malinwa, op de clubwebsite. “Hij weet perfect wat er van hem gevraagd wordt. Daarnaast is hij een belangrijke factor binnen onze spelersgroep.” Dit seizoen speelde Bijker 35 officiële duels voor Mechelen.

Na passages bij Cambuur, Heerenveen en Cadiz begint Bijker volgende maand aan zijn vierde seizoen bij KV Mechelen: “Ik voel mij hier top”, reageerde de Nederlander zelf. “Ik weet wat mijn rol binnen de ploeg is en die vul ik met plezier in. Als de fans er nu opnieuw bijkomen, is het plaatje hier helemaal compleet.”

Beerschot moet deel hoofdtribune afsluiten

Na een controle van de brandweer dient Beerschot de capaciteit van zijn hoofdtribune tijdelijk terug te schroeven. Als gevolg daarvan zullen enkele tientallen abonnees aan het begin van het nieuwe seizoen even worden ondergebracht in tribune 4. De betrokken supporters worden door de club nog persoonlijk ingelicht en zullen een financiële compensatie krijgen.

Beerschot moet op vraag van de brandweer en de stad Antwerpen enkele kleinere aanpassingen uitvoeren om de veiligheid van tribune 1 te verhogen. Die werken zullen even in beslag nemen, waardoor de oudste tribune van het Olympisch Stadion tijdelijk minder toeschouwers kan herbergen. Eens de werken achter de rug zijn, kan elke abonnee zijn vertrouwde plaatsje weer innemen.

Overigens start Beerschots abonnementencampagne op maandag 31 mei. Voor het derde jaar op een rij worden de abonnementsprijzen niet verhoogd, tenminste voor diegenen die al een seizoenkaart hadden en beslissen om die voor 20 juni te verlengen. Nieuwe abonnees of mensen die hun abonnement pas later verlengen, betalen wel iets meer. (KDC)

Iebe Swers verkast van Seraing naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft vrijdag de komst van Iebe Swers geofficialiseerd. Hij maakt transfervrij de overstap van promovendus Seraing en zette zijn krabbel onder een contract tot 2025.

De 24-jarige rechtsback, één van de sterkhouders van afgelopen seizoen in 1B, vindt zichzelf een goede match met Malinwa. “Hier toonden ze meteen dat ze mij erbij wilden hebben. De filosofie van KV trekt mij enorm aan. De club en de fans stralen enthousiasme en warmte uit. Dat heeft mij absoluut mee over de streep getrokken.”

Ook op WK in Qatar zijn vijf wissels toegelaten

Voetbalteams zullen tot eind volgend jaar per wedstrijd vijf wissels mogen doorvoeren, zo besliste de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalreglementen wereldwijd coördineert, vrijdag.

De regel werd in mei vorig jaar ingevoerd, als antwoord op de impact van de coronacrisis op het voetbal. Nadat de competities een tijdlang hadden stilgelegen, moesten er op korte tijd heel wat wedstrijden ingehaald worden en om de spelers toch ietwat te ontlasten, werden er vijf wissels per team en per wedstrijd, in plaats van de gebruikelijke drie vervangingen, toegestaan. Om te voorkomen dat het spel veelvuldig stil komt te liggen, hebben de teams wel maar drie keer per wedstrijd de mogelijkheid om te wisselen.

Aanvankelijk was de maatregel geldig tot eind 2020, maar die werd spoedig verlengd tot eind 2021 voor het clubvoetbal, en tot 31 juli 2022 voor interlandvoetbal, waardoor er ook op EURO 2020 vijf wissels zijn toegestaan. Met de verlenging tot eind 2022 zullen er ook op het WK van Qatar, dat van eind november tot medio december 2022 gespeeld wordt, vijf wissels zijn toegestaan.

David Neres opgepakt bij illegaal feestje

Ajax-speler David Neres is afgelopen nacht opgepakt door de Braziliaanse politie. Volgens Braziliaanse media was de aanvaller van de Nederlandse kampioen in Sao Paulo op een illegaal feest. Neres werd volgens onder meer nieuwszender Globo gearresteerd op een feest dat in strijd is met de huidige coronamaatregelen in Sao Paulo. Op het feest waren meer dan honderd mensen aanwezig. Velen droegen geen mondkapje.

Neres is volgens de media niet de enige voetballer die werd opgepakt. Ook Robert Arboleda van Sao Paulo werd gearresteerd. Ajax heeft de mogelijk arrestatie van Neres vernomen uit de media, maar heeft de voetballer zelf nog niet gesproken, meldt de club.

Volledig scherm © Photo News

Uurwerk van Lingard gestolen uit kleedkamer tijdens match van West Ham

Een uurwerk van Jesse Lingard, is gestolen uit de kleedkamer tijdens een wedstrijd in de Premier League. Scotland Yard berichtte vrijdag dat agenten een melding van diefstal op 9 mei in het London Stadium, de thuisbasis van The Hammers, onderzochten.

Op die dag verloor West Ham met 0-1 van Everton. Lingard, die afgelopen seizoenshelft gehuurd werd van Manchester United en verder deel uitmaakt van de Engelse EK-voorselectie, speelde de hele wedstrijd. The Sun kwam als eerste naar buiten met het verhaal van het gestolen uurwerk.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police wist toen het volgende te vertellen over de zaak: “de politie onderzoekt een diefstal in het London Stadium. We kregen een melding binnen dat er een uurwerk gestolen is uit de kleedkamer op zondag 9 mei in de namiddag of avond. Niemand werd gearresteerd en het onderzoek loopt verder.

Volledig scherm © Photo News

Hellas Verona voert ook een trainerswissel door

De afgelopen dagen werd een ongeziene trainerswals in gang gezet in Italië met maar liefst acht ploegen uit de top tien van de Serie A die volgend seizoen starten met een nieuwe trainer. Enkel Milan (2e) en Atalanta (3e) blijven volgend seizoen vasthouden aan respectievelijk Stefano Pioli en Gian Piero Gasperini. Hellas Verona heeft op zijn beurt het vertrek van trainer Ivan Juric aangekondigd.

Juric, die de afgelopen twee seizoenen bij Hellas Verona afsloot met een verdienstelijke 9e en 10e plaats, komt zo in het rijtje van die andere vertrekkende coaches Antonio Conte (Inter Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Gennaro Gattuso (Napoli), Simone Inzaghi (Lazio Roma), Paulo Fonseca (AS Roma), Roberto De Zerbi (Sassuolo) en Claudio Ranieri (Sampdoria) terecht.

Volgens verschillende Italiaanse media zou de 45-jarige Juric naar Torino verkassen.

Darije Kalezic (ex-Zulte Waregem) krijgt Jong Utrecht onder zijn hoede

Darije Kalezic wordt de nieuwe trainer van Jong FC Utrecht. De in Zwitserland geboren Bosniër (51) ondertekende bij de club uit de Eredivisie een contract voor drie seizoenen. Kalezic was in 2011 een aantal maanden coach van Zulte Waregem. Hij trainde daarna onder meer Jong PSV, Roda JC en het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix. Afgelopen seizoen zat hij op de bank bij tweedeklasser MVV.

“FC Utrecht heeft mij met heel veel respect benaderd voor deze functie binnen de club”, zegt Kalezic. “Binnen de organisatie beschouwen ze deze functie als zeer belangrijk. Iedereen weet dat ik een hoofdtrainer ben die heel graag met jonge spelers aan de slag ga. Ik verheug me erop om aan de slag te gaan in een organisatie waarin een topsportklimaat heerst. Ik hoop dat ik met mijn inbreng een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van FC Utrecht.”

Ryan Giggs zal op 24 januari terechtstaan voor mishandeling ex-vriendin

Welsh bondscoach Ryan Giggs zal begin volgend jaar, op 24 januari 2022, terechtstaan voor de beschuldiging van het opzettelijk kopstoten van zijn ex-vriendin. Dat werd vrijdag beslist tijdens een hoorzitting van 15 minuten in het Manchester Crown Court.

De 47-jarige Giggs zou zijn voormalige vriendin, de 36-jarige Kate Greville, op 1 november vorig jaar mishandeld hebben in hun huis in Worsley (Groot Manchester). De bondscoach van Wales, die voor het EK een stap opzij zette, zou tijdens hun relatie, tussen december 2017 en november 2020, ook zeer dwingend en overheersend gedrag hebben vertoond. Dat zou zich geuit hebben in geweld, isolatie, vernedering, intimidatie en misbruik.

Volledig scherm © AP

Deinze neemt Djihad Bizimana over van degradant Waasland-Beveren

De Rwandees Djihad Bizimana heeft een contract voor twee seizoenen (met optie) ondertekend bij 1B-club KMSK Deinze. Hij komt transfervrij over van Waasland-Beveren, dat uit de hoogste klasse degradeerde. “Voor mij is het enorm belangrijk om bij een club te spelen waar ze me de kans geven om te tonen wat ik in mijn mars heb, en ik denk dat ik bij KMSK Deinze wel op de juiste plaats zit”, zegt de 24-jarige verdedigende middenvelder.

Bizimana kwam begin vorig seizoen zeven keer in actie voor Waasland-Beveren maar verdween daarna uit beeld. “Djihad heeft al enkele jaren ervaring in de Belgische eerste klasse , wat natuurlijk een meerwaarde is voor onze club. Hij is hongerig, scherp en zeer dynamisch, en hij zal zijn potentieel hier zeker tot uiting kunnen laten komen”, aldus coach Wim De Decker.

Nederland vliegt zonder positief geteste doelman Cillessen naar Portugal

Het Nederlands elftal gaat zaterdag zonder doelman Jasper Cillessen op trainingskamp naar Portugal. De keeper van Valencia, de nummer 1 onder de lat in Oranje, heeft eerder deze week positief getest op het coronavirus. Hoewel Cillessen geen klachten heeft, volgt hij de RIVM-richtlijnen en zit hij dus in zelfisolatie.

De medische staf van Oranje houdt de gezondheidstoestand van Cillessen nauwlettend in de gaten. Zodra het medisch verantwoord is, sluit de Gelderlander in Portugal bij de selectie aan. Bondscoach Frank de Boer zou met Marco Bizot sowieso al een extra doelman meenemen naar de Algarve, waar het Nederlands elftal zich gaat voorbereiden op het EK.

Cillessen was er niet bij toen Oranje begin deze week al drie dagen trainde met een kleine groep.

Volledig scherm Cillessen in actie voor Nederland. © ANP

Yorbe Vertessen verlengt contract bij PSV tot 2025

Yorbe Vertessen brak afgelopen seizoen volledig door bij PSV. Vertessen wordt beloond met een contractverlenging. Hij ondertekende een nieuwe verbintenis tot 2025 bij de nummer twee uit de Eredivisie.

De 20-jarige Belg sloot midden januari definitief aan bij het A-team. In zeventien duels over alle competities heen was hij uiteindelijk goed voor twee doelpunten en drie assists. “De afgelopen jaren waren niet altijd makkelijk”, zei Vertessen in een eerste reactie. “Ik ben blijven knokken en heb mijn plaats in de groep inmiddels gevonden. De laatste wedstrijden heb ik me met doelpunten en assists ook kunnen laten gelden. Mijn doel is om dat de komende jaren te blijven doen en ik ben dankbaar dat PSV me de kans geeft me hier verder te ontwikkelen.”

Metz licht aankoopoptie Aaron Leya Iseka niet

Aaron Leya Iseka heeft geen toekomst meer bij de Franse eersteklasser FC Metz. De club besliste om de aankoopoptie in de huurdeal met de broer van Michy Batshuayi niet te lichten.

Leya Iseka kwam in 21 competitieduels niet verder dan vier doelpunten. Hij keert bijgevolg terug naar tweedeklasser Toulouse, waar ook Sebastien Dewaest en Brecht Dejaegere onder contract staan. Toulouse maakt wel nog kans om te promoveren naar de Ligue 1, maar makkelijk wordt dat niet. De heenmatch in de barrages werd donderdag met 1-2 verloren van Nantes, de nummer 16 uit de Franse hoogste klasse. Zondagavond volgt de terugwedstrijd.

Volledig scherm © Photo News

Laurent Jans verlaat Standard transfervrij voor Sparta

Laurent Jans zet zijn loopbaan verder bij Sparta Rotterdam. De 28-jarige Luxemburger komt transfervrij over van Standard en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. Dat heeft de nummer acht van het voorbije seizoen in de Eredivisie gemeld.

“Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit”, vertelt technisch directeur Henk van Stee. “Met ruim 70 interlands voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is halen we een speler met internationale ervaring. Hij heeft in meerdere competities gespeeld, waaronder de Jupiler Pro League, Bundesliga en de Europa League. Zijn voorkeurspositie is rechtsachter, maar hij is op meerdere posities inzetbaar. Er was interesse van meerdere clubs, we zijn blij dat hij voor Sparta gekozen heeft. Hij bezit zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en wij geloven dat hij van waarde gaat zijn.”

Jans begon zijn carrière in zijn thuisland waarna hij de overstap maakte naar Waasland-Beveren (2015-2018). Na drie seizoenen kwam hij een seizoen uit voor FC Metz in de Ligue 2 van Frankrijk. Na een jaar, op huurbasis, in de Bundesliga bij Paderborn ondertekende hij een contract bij Standard. In Luik was hij afgelopen seizoen geen vaste waarde.

Nicolas Penneteau kondigt zijn vertrek aan bij Charleroi

Doelman Nicolas Penneteau heeft vrijdag laten weten Sporting Charleroi te verlaten. “Ik verlaat deze club met veel emotie maar ook met veel vreugde als ik terugdenk aan alle mooie momenten van de voorbije zeven jaar”, liet hij optekenen op de website van de Carolo’s.

De veertigjarige Penneteau kwam in 2014 toe bij Charleroi. Voordien speelde Franse doelman in eigen land voor Bastia en Valenciennes. Hij verdedigde 230 maal het doel van de Zebra’s. Het voorbije seizoen stond hij nog 22 keer tussen de palen. “Dit is geen vaarwel maar een tot ziens”, zei Penneteau nog. “Ik zal tot mijn laatste ademstoot een trouwe supporter van de club blijven.”

