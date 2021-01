Football Talk. Raymond Goethals trofee verschoven naar 22 maart - W.-Beveren stelt Zwitser Roger Stilz aan als sportief directeur

Trofee Raymond Goethals 2020 verschoven naar 22 maart 2021

De Prijs Dominique D’Onofrio 2020 wordt voor deze editie losgekoppeld van de Trofee Raymond Goethals en zal op maandag 8 maart worden overhandigd. Komen in aanmerking: spelers die niet ouder zijn dan 20 en het voorbije anderhalf jaar debuteerden in de Jupiler Pro League. (AR)

Braziliaanse Edina Alves mag wedstrijden leiden op WK voor clubteams

De FIFA zegt dat met de aanstelling van Edina Alves “het pad wordt verdergezet dat startte op het WK U17 in 2017 in India, waar de Zwitserse Esther Staubli een match leidde”. Twee jaar later was de Uruguayaanse Claudia Umpierrez twee keer referee op het WK U17 in Brazilië. Inmiddels waren er ook al vrouwelijke scheidsrechters in topcompetities als de Champions League en de Bundesliga.