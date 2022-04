Football Talk. Raakt Sergio Gómez fit voor bekerfinale? - Schmidt wordt in juli coach van Benfica - Amat verlaat Eupen voor avontuur in Indonesië

Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica

Trainer Roger Schmidt gaat de komende seizoenen aan de slag bij Benfica. De huidige coach van het Nederlandse PSV wil zelf niks bevestigen omdat hij zich volledig op PSV wil concentreren, maar inmiddels is duidelijk dat een nieuw contract bij de nummer drie van Portugal, de ploeg ook van Jan Vertonghen, een formaliteit is. Dat meldt het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Volledig scherm Roger Schmidt vanaf juli de nieuwe trainer van Benfica. © Photo News

Amat verlaat Eupen voor avontuur in Indonesië

Eupen neemt afscheid van aanvoerder Jordi Amat. De 30-jarige Spaanse centrale verdediger zet zijn carrière verder in Indonesië. Amat hoopt voor de nationale ploeg van dat land te spelen en heeft een aanvraag ingediend om de Indonesische nationaliteit te bekomen.

Het contract van Amat bij Eupen loopt af op 30 juni en zal niet verlengd worden. Hij nam reeds afscheid van zijn ploegmaats. De verdediger streek in de zomer van 2019 neer in het Kehrwegstadion. Amat speelde 86 wedstrijden voor Eupen. Hij heeft verder 123 matchen in La Liga (Espanyol Barcelona, Betis, Rayo Vallecano) en 52 matchen in de Premier League (Swansea) op de teller.

Eupen beëindigde het reguliere seizoen op de 15e plaats. Het wist zich niet te plaatsen voor de play-offs en speelde zaterdag tegen KV Oostende (0-2 nederlaag) zijn laatste competitiematch van het seizoen.

Volledig scherm Jordi Amat. © Photo News

Henk Fraser is nieuwe coach van FC Utrecht

Henk Fraser wordt met ingang van het komende seizoen trainer van FC Utrecht. De huidige coach van Sparta Rotterdam, oud-speler van onder meer Utrecht, heeft overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar. Fraser legt zijn taken als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal neer. Hij gaat derhalve niet mee naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

“Hoofdtrainer van FC Utrecht is voor mij een unieke kans, waar ik vol voor wil gaan”, zegt Fraser, eerder ook actief bij onder meer ADO Den Haag en Vitesse. “Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden. Een van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap.”

Volledig scherm Henk Fraser. © Photo News

Carlos Queiroz is niet langer bondscoach van Egypte na missen WK-ticket

De Egyptische voetbalbond en Carlos Queiroz (69) hebben in onderling overleg het contract van de Portugese bondscoach ontbonden. Dat hebben beide partijen op Twitter bekendgemaakt. Egypte slaagde er niet in zich te plaatsen voor het WK in Qatar (21/11-18/12).

Eind vorige maand moest Egypte in een heruitgave van de finale van de Africa Cup opnieuw zijn meerdere erkennen in Senegal, dat de Egyptenaren na een strafschoppenreeks (3-1) het WK-ticket afsnoepte. Egypte had de heenmatch van het barrageduel met 1-0 gewonnen, Senegal was met diezelfde score de betere in de return.

Queiroz volgde in september 2021 Hossam Badri op als bondscoach van Egypte. Eerder stond hij aan het roer bij onder andere Portugal, Zuid-Afrika, Iran, Colombia, Sporting Lissabon en Real Madrid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dony verlaat STVV voor Union

Jeugdproduct Arnaud Dony (17) tekent binnenkort wellicht zijn eerste profcontract bij... Union. De linkerflank kreeg dit jaar onder Bernd Hollerbach heel wat kansen bij STVV, maar kiest ondanks een financiële inspanning van de Kanaries toch voor het Europese verhaal van de leider volgend seizoen. De handtekening is nog niet gezet, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat niet lang meer duren. Voor STVV zit het seizoen er al op, de jonge Belg komt dus niet meer in actie. (NVE)

Volledig scherm © Photo News

Nick Bätzner verlengt contract bij KV Oostende tot 2024

KV Oostende heeft het contract van de Duitse middenvelder Nick Bätzner met een seizoen verlengd, tot 30 juni 2024. Dat heeft KVO maandag gemeld. De 22-jarige Bätzner kwam in de zomer van 2020 van Stuttgart naar de kustploeg. Sindsdien kwam Bätzner 58 keer uit voor KVO, met vier doelpunten en zeven assists op de teller. Dit seizoen miste hij slechts vier competitiewedstrijden met zijn ploeg. Afgelopen weekend won Oostende zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 0-2 bij AS Eupen dankzij doelpunten van Ambrose en Albanese. De ploeg van Yves Vanderhaeghe, twaalfde na de reguliere fase, neemt niet deel aan de play-offs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Raakt Gómez fit voor bekerfinale?

Domper op de feestvreugde. Nadat hij een vrije trap in het slot nipt naast had gekruld, ging Sergio Gómez meteen liggen en vroeg hij om een wissel. Met een pijnlijke grimas gaf hij Kompany nog een knuffel. “Voor de wedstrijd had Sergio al last van zijn adductoren”, vertelde Wesley Hoedt achteraf. Kompany ontkrachtte nadien evenwel dat het om een blessure aan de adductoren ging. Al klonk bij zowel de RSCA-coach als Hoedt eenzelfde geluid: met het oog op de bekerfinale (18/04) wordt het bidden dat het niet om een ernstig letsel gaat. “Ik dénk dat het niet al te erg is, maar ik moet nog met Sergio praten”, aldus Kompany. “Hoe dan ook is overbelasting niet abnormaal in zijn geval. Sergio heeft dit seizoen al enorm veel matchen afgewerkt, zowel bij ons als voor de Spaanse nationale ploeg.” Afwachten is dus de boodschap. Anderlecht hoopt naast Gómez ook de geblesseerde Ashimeru en Verschaeren te recupereren voor de bekerfinale. (SVL)

Volledig scherm © Photo News