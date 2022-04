Football Talk. Raakt Sergio Gómez fit voor bekerfinale? - Bätzner verlengt bij KV Oostende - Dony verlaat STVV voor Union

Dony verlaat STVV voor Union

Domper op de feestvreugde. Nadat hij een vrije trap in het slot nipt naast had gekruld, ging Sergio Gómez meteen liggen en vroeg hij om een wissel. Met een pijnlijke grimas gaf hij Kompany nog een knuffel. “Voor de wedstrijd had Sergio al last van zijn adductoren”, vertelde Wesley Hoedt achteraf. Kompany ontkrachtte nadien evenwel dat het om een blessure aan de adductoren ging. Al klonk bij zowel de RSCA-coach als Hoedt eenzelfde geluid: met het oog op de bekerfinale (18/04) wordt het bidden dat het niet om een ernstig letsel gaat. “Ik dénk dat het niet al te erg is, maar ik moet nog met Sergio praten”, aldus Kompany. “Hoe dan ook is overbelasting niet abnormaal in zijn geval. Sergio heeft dit seizoen al enorm veel matchen afgewerkt, zowel bij ons als voor de Spaanse nationale ploeg.” Afwachten is dus de boodschap. Anderlecht hoopt naast Gómez ook de geblesseerde Ashimeru en Verschaeren te recupereren voor de bekerfinale. (SVL)