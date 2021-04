Football Talk. Qatar wil voor WK 2022 vaccins uitdelen aan fans om er zeker van te zijn dat iedereen gevaccineerd is

Qatar wil vaccins uitdelen aan fans om er zeker van te zijn dat iedereen gevaccineerd is

Qatar onderhandelt momenteel met vaccinproducenten om een extra aantal vaccins tegen COVID-19 binnen te halen voor de start van het WK voetbal in 2022 (21 november-18 december). De vaccins worden voorzien voor WK-bezoekers. De Golfstaat wil er op die manier zeker van zijn dat alle fans die het WK bezoeken gevaccineerd zijn.

Het land wordt momenteel geconfronteerd met een heropleving van het aantal coronagevallen en dat ondanks de gestage vooruitgang in haar vaccinatieproces. De autoriteiten riepen daarom recent een nieuwe nationale lockdown uit.

Tot dusver werden in Qatar 194.930 officiële besmettingen geregistreerd met COVID-19, op een totaal bevolkingsaantal van 2,75 miljoen. Ongeveer 1,2 miljoen vaccins werden op dit moment toegediend.

Sinds het begin van de epidemie werden 367 coronadoden geteld in Qatar. Een vijfde van de overlijdens kwamen door de Britse variant van het virus.

Kenneth Vermeer (ex-Club Brugge) verlaat LA FC net voor competitiestart

Kenneth Vermeer heeft vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen in de Major League of Soccer (MLS) zijn contract bij Los Angeles FC opgezegd. LA FC meldde op haar website dat het contract van de Nederlandse doelman in onderling overleg werd ontbonden.

Los Angeles FC start het nieuwe seizoen zaterdag tegen Austin FC, maar de 35-jarige Vermeer staat daarbij dus al zeker niet onder de lat. De club gaf geen reden voor het vertrek van Vermeer, maar het zou naar verluidt uit onvrede zijn over zijn positie in het team van coach Bob Bradley. Niet Vermeer is eerste keus in het doel, maar de Mexicaan Pablo Sisniega.

Vermeer verruilde in januari 2020 Feyenoord voor Los Angeles FC en kwam sindsdien vijftien keer in actie voor de club.

In het voorjaar van 2018 speelde Vermeer een half jaartje bij Club Brugge. Hij was er een tijd eerste doelman, maar viel tijdens de play-offs uit met een zware blessure. Club werd uiteindelijk ook zonder hem landskampioen.

© Photo News

Leipzig vergeet Bayern onder druk te zetten

RB Leipzig is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel tegen Hoffenheim. Het verschil met leider Bayern München bedraagt nu nog vier punten.

De regerende landskampioen kan die voorsprong zaterdag evenwel uitbouwen, in het duel op bezoek bij het Wolfsburg van Koen Casteels.

Even leek het nog goed te komen voor Leipzig. Yussuf Poulsen dacht in de 96e minuut alsnog de bevrijdende treffer te maken. Na tussenkomst van de VAR ging het feest niet door.

Poulsen denkt de winning goal gemaakt te hebben, maar het feest gaat niet door. © Photo News

Leider Lille geraakt niet voorbij Montpellier

Leider Lille is vrijdagavond in de openingswedstrijd van de 33ste speeldag in de Franse Ligue 1 in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Montpellier.

LOSC telt nu 70 punten, vier meer dan eerste achtervolger Paris Saint-Germain, dat de kloof kan verkleinen mits een zege tegen Saint-Etienne, zondag in het Parc des Princes.

Lange tijd zag het er nog slechter uit voor de grensploeg uit Rijsel, die na 21 minuten op achterstand was gekomen na een treffer van Andy Delort. Nadien was het tot de 85e minuut wachten vooraleer Luiz Araujo de verdiende gelijkmaker kon scoren. Ex-Gentenaar Jonathan David was op de bank gestart en mocht pas een twintigtal minuten voor affluiten Timothy Weah komen vervangen.

Jonathan David viel in bij Lille. © Photo News