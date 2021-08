Football Talk. PSV wint Nederlandse supercup, Vertessen levert goal en assist af - Vertonghen en Benfica beginnen met zege aan nieuwe seizoen

PSV klopt Ajax overtuigend in Nederlandse supercup, invaller Yorbe Vertessen scoort en geeft assist

PSV Eindhoven heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Vicekampioen PSV haalde het in de Nederlandse supercup met 0-4 van landskampioen én regerend bekerwinnaar Ajax. Noni Madueke scoorde al in de tweede minuut het openingsdoelpunt. Ajax reageerde op het kwartier via Sébastien Haller, maar het doelpunt van de Fransman werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vertonghen en Benfica beginnen met uitzege aan nieuwe seizoen

Manchester United-middenvelder Jesse Lingard (28) heeft positief getest op het coronavirus. De Engelse international (29 caps), die het voorbije halfjaar werd uitgeleend aan West Ham United, mist zaterdag het oefenduel op Old Trafford tegen Everton. Hij voelt zich naar eigen zeggen goed en is in isolatie gegaan. Het is nog niet duidelijk of Lingard er volgende week zaterdag bij kan zijn in de eerste competitiematch, thuis tegen Leeds United.