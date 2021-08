Football Talk. PSV, met Vertessen, makkelijk voorbij Heracles - RWDM klopt Moeskroen in 1B

PSV, met Vertessen in de basis, makkelijk voorbij Heracles

PSV is perfect aan het nieuwe seizoen begonnen met een zege in en tegen Heracles (0-2). Bij de mannen uit Eindhoven startte Yorbe Vertessen in de basis. Ook bij Heracles twee Belgen in de basis: Noah Fadiga en Lucas Schoofs. PSV kwam pas vlak voor rust op voorsprong via Bruma (40.). Op het uur werd Yorbe Vertessen naar de kant gehaaald voor Zahavi. Enkele minuten later legde Noni Madueke (64.) de wedstrijd in een beslissende plooi. Eindstand 0-2 en de drie punten voor PSV.

RWDM makkelijk voorbij Moeskroen in seizoensopener

In de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in 1B heeft RWDM thuis uitgehaald tegen Moeskroen. De Brusselaars wonnen op de eerste speeldag met 3-1.

RWDM kwam op het halfuur op voorsprong via Mayingila Mata. Vlak voor de rust kon Glenn Claes de score verdubbelen. De laatste hoop van Moeskroen werd vlak na rust de kop ingedrukt na een goal van Florian Le Joncour. Tot overmaat van ramp werd Lucas Ribeiro in de 57e minuut met zijn tweede gele kaart naar de kleedkamer gestuurd. Met z’n tienen kon Moeskroen alsnog milderen tot 3-1, dankzij een penaltygoal van Dimitri Mohamed. Door de zege komt RWDM momenteel aan de leiding in 1B.

Volledig scherm © BELGA

Schimmel teistert grasmat van half miljoen euro in Luminus Arena

De perfecte Genkse grasmat in de Luminus Arena zal er vanavond niet zo perfect uitzien. De greenkeepers stelden deze week vast dat bepaalde stroken op het veld geteisterd worden door een schimmelinfectie. In eerste instantie zal er weer gras worden bij gezaaid. In 2018 investeerde Genk nog 500.000 euro in een nieuwe hybride grasmat waarbij kunstvezels in de bestaande natuurlijke grasmat werden geïnjecteerd. Vorig seizoen kreeg Racing Genk nog de prijs voor beste grasmat van de Pro League. (KDZ)

Volledig scherm Bryan Heynen. © Photo News