Football Talk. PSG wint wéér Franse beker na enorme flater - Jeugdcoach verlaat Anderlecht na 17 jaar

Ouahbi verlaat Anderlecht

Mohamed Ouahbi trekt na 17 jaar de deur van Anderlecht achter zich dicht. In het seizoen 2015-16 was Ouahbi assistent van hoofdcoach Besnik Hasi. Ervoor en erna had hij diverse functies bij de jeugd van paars-wit. Vele talenten die nu hun doorbraak forceerden of willen forceren had Ouahbi onder zijn hoede. “Het is met emotie dat ik mijn vertrek bij RSCA aankondig”, schrijft hij op Twitter. “Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en een nieuw te starten. Het is niet makkelijk om de club, spelers en personeel met wie ik een geweldige relatie had, achter mij te laten. Neerpede is niet enkel een fantastische levensschool voor jongeren, maar ook voor de coaches. Ik wil iedereen bedanken. Ook Jean Kindermans, die me telkens gesteund heeft in dit avontuur.”