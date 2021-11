Football Talk. PSG wil Pochettino niet kwijt, Valverde nieuwe coach van Man United? - Miccoli 3,5 jaar de cel in

Oud-international Fabrizio Miccoli moet 3,5 jaar de cel in voor afpersing

Voormalig Italiaans international Fabrizio Miccoli is definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar wegens afpersing. Het Hof van Cassatie bevestigde dinsdagavond een eerdere veroordeling uit 2017 die in januari 2020 in beroep al eens was bevestigd.

De 42-jarige ex-aanvaller van onder meer Palermo en Juventus moet de cel in voor feiten die plaatsvonden in 2010. Hij schakelde toen de zoon van een Siciliaanse maffiabaas in om druk te zetten op de eigenaar van een nachtclub die hem nog geld zou verschuldigd zijn.

De tienvoudige international bood zich vandaag aan bij de gevangenis van Rovigo (Venetië) om er aan zijn straf te beginnen. Tijdens een eerdere persconferentie in 2013 had Miccoli zijn onschuld staande gehouden. “Ik ben een voetballer, geen mafioso, ik ben tegen de ideeën van de maffia”, klonk het toen.

Miccoli maakte in zijn carrière vooral furore bij Palermo, maar voetbalde in de Serie A ook voor Perugia, Juventus (2003-2004) en Fiorentina. Eind 2015 hing hij de schoenen aan de haak.

Volledig scherm © EPA

PSG wil Pochettino niet naar Man United laten vertrekken, Valverde nieuwe coach?

Manchester United heeft Paris Saint-Germain benaderd omtrent een overgang van coach Mauricio Pochettino. Maar de Parijse club wil de Argentijn niet laten gaan. Dat meldt de krant MEN.

Manchester United is na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer op zoek naar een nieuwe coach. De Engelse club polste bij PSG, maar die willen Maurico Pochettino niet laten gaan. De Argentijn ontkende gisteren zelf de geruchten omtrent een mogelijke overstap. “Ik kan het niet duidelijker maken: ik lig hier nog tot 2023 onder contract en ben hier erg gelukkig”, klonk het.

Toch zijn ze bij PSG ook niet blind. Net als vorige zomer, toen zijn trainer iets te opzichtig flirtte met ex-club Tottenham, hebben ze het gevoel dat hij een uitweg aan het zoeken is. Het is de reden waarom een makelaar in opdracht van de club een eerste lijntje heeft uitgelegd naar de werkloze Zinédine Zidane, maar die staat schijnbaar nog niet te springen voor PSG.

Inmiddels werd Erneso Valverde gepolst om Solskjaer op te volgen. De 57-jarige Spanjaard zit momenteel zonder club en zou het seizoen op interim-basis moeten afmaken. Wordt vervolgd.

Volledig scherm © Photo News

Choupo-Moting is de volgende Bayern-speler die positief test

Bayern München-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting heeft een positieve test afgelegd op het coronavirus. Dat maakte zijn club bekend. De 32-jarige Kameroener bevindt zich in isolatie “en voelt zich naar omstandigheden goed”, aldus Bayern.

Choupo-Moting was één van de vier niet-gevaccineerde spelers van Bayern München die in quarantaine moesten na de 2-1 competitienederlaag van vrijdag bij Augsburg. Hij had contact gehad met een lid van het Bayern-team die positief testte op het coronavirus.

Enkele weken geleden moest Choupo-Moting ook al in isolatie na de positieve test van zijn gevaccineerde ploegmakker bij de Rekordmeister, Niklas Süle.

Volledig scherm © AFP

Eintracht Frankfurt mist Hinteregger tegen Antwerp

Eintracht Frankfurt kan donderdag in het Europa League-duel tegen Antwerp niet beschikken over verdediger Martin Hinteregger. Dat bevestigde coach Oliver Glasner op zijn persbabbel. De Oostenrijkse international sukkelt met een gekneusde voet. Hij miste afgelopen weekend ook al de competitiewedstrijd bij Freiburg (0-2-zege). Aanvaller Gonçalo Pacienca keert terug in de selectie na een periode van onbeschikbaarheid. De Portugees maakte een maand geleden vanop de stip de enige treffer in het heenduel op de Bosuil.

Antwerp moet donderdag winnen in Frankfurt om nog enigszins hoop te houden op Europese overwintering. Frankfurt kan bij een overwinning zeker zijn van de laatste zestien in de Europa League. De Duitsers leiden in groep D met 10 punten, voor Olympiakos (6 ptn), Fenerbahçe (5 ptn) en Antwerp (1 pt).

Volledig scherm © REUTERS

Eerste nederlaag voor Wilmots als coach van Raja Casablanca

Marc Wilmots heeft dinsdagavond zijn eerste nederlaag als hoofdcoach van Raja Casablanca moeten incasseren. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels ging in zijn tweede match voor het Marokkaanse team met 1-0 onderuit bij Olympic Safi.

Wilmots tekende op 7 november in Casablanca. Vorige week vrijdag won hij zijn eerste duel aan het roer van de Green Eagles met 2-1 van Chabab Mohammedia. Raja blijft na twaalf speeldagen tweede in het Marokkaans kampioenschap. Het telt 24 punten, acht minder dan koploper en stadsrivaal Wydad (WAC).

Volledig scherm © EPA