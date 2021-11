Football Talk. PSG-sportief directeur Leonardo ontkent contact met Zidane - Afrikaanse landen stemmen unaniem voor WK voetbal om de twee jaar

PSG-sportief directeur Leonardo ontkent contact met Zidane

Leonardo, de sportief directeur van Paris Saint-Germain, heeft aangegeven geen contact te hebben met Zinédine Zidane. De Franse coach wordt al enkele dagen gelinkt aan de Parijzenaars als opvolger van Mauricio Pochettino. De Argentijn wordt op zijn beurt genoemd als opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United.

“Pochettino heeft ons nooit gevraagd te vertrekken”, zei Leonardo vrijdag. “Ik denk dat dat belangrijk is om duidelijk te maken. Er gaat veel valse informatie rond. We willen niet dat Pochettino vertrekt. Er heeft geen enkele club contact met ons opgenomen. We hebben veel respect voor Zinédine Zidane, maar ik kan duidelijk aangeven dat er geen contact met hem is geweest.”

Dagblad Le Parisien opende vrijdag op haar voorpagina met het verhaal dat de PSG-top een geheime ontmoeting had met Zidane. Volgens de krant zouden onderhandelingen tussen beide partijen al enkele weken lopen.

Pochettino ontkende dinsdag voor het Champions League-duel bij Manchester City, dat met 2-1 verloren ging, interesse te hebben in de trainersjob bij Manchester United. “Ik heb bij PSG een contract tot 2023 en ben heel gelukkig bij de club”, liet hij optekenen. “Ik ben niet dom. Ik begrijp wat er gaande is. Er zijn in het voetbal altijd geruchten. Maar ik laat me niet afleiden.”

Volledig scherm © AFP

Howe test negatief op COVID-19 en kan debuut maken bij Newcastle

Eddie Howe maakt zaterdag in de uitwedstrijd tegen Arsenal alsnog zijn debuut als trainer van Newcastle United. De 43-jarige coach miste vorige week de ontmoeting met Brentford na een positieve coronatest. Howe liet zich vrijdag opnieuw testen en deze keer bleek hij wel negatief.

Newcastle staat na twaalf duels op de laatste plaats in de Premier League met 6 punten. Steve Bruce werd vorige maand vanwege de tegenvallende resultaten ontslagen. Een kapitaalkrachtig Saoedisch investeringsfonds nam Newcastle begin vorige maand over. Naar verwachting kan de club in de komende transferperiode daardoor flinke investeringen doen in nieuwe spelers. Howe was eerder trainer bij Burnley en Bournemouth.

Volledig scherm Eddie Howe. © Photo News

Afrikaanse landen stemmen unaniem voor WK voetbal om de twee jaar

De Afrikaanse landen staan unaniem achter het plan om het wereldkampioenschap voetbal voortaan om de twee jaar in plaats van om de vier jaar te organiseren. De Afrikaanse voetbalfederatie CAF hield in Caïro een congres en alle aangesloten landen gaven in een stemming aan voorstander te zijn.

Voorzitter Gianni Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA wil het WK graag vaker organiseren. Nu is het zo dat vijf Afrikaanse landen zich plaatsen voor het WK. Als het WK vaker wordt georganiseerd, nemen de kansen voor de kleinere landen toe om ook een keer deel te kunnen nemen, is de gedachte.

In Europa is er juist veel verzet tegen het plan. De drukke speelkalender is een belangrijke reden en ook vinden veel fans dat de charme rond het WK verdwijnt als het vaker gespeeld wordt. Maandag 20 december is er bij de FIFA een topoverleg over het plan.

Haaland kan na vijf weken blessureleed opnieuw spelen

Erling Haaland is sneller dan verwacht hersteld van de heupblessure die hij vijf weken geleden opliep. Dat maakte Marco Rose, de coach van het Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard, vrijdag bekend op zijn persbabbel. Haaland zit in de selectie van de Borussen, die zaterdag in de Bundesliga op bezoek gaan bij Wolfsburg. “Hij zal misschien speelminuten kunnen maken”, aldus Rose.

Zonder Haaland (21) verloor Dortmund woensdag in de Champions League met 3-1 van Sporting Lissabon. De Duitse topclub is daardoor met nog één speeldag te gaan verrassend uitgeschakeld.

Haaland miste de voorbije weken onder meer de verloren thuiswedstrijd tegen Ajax (1-3). Zijn laatste optreden kwam er op 16 oktober in de Bundesliga-wedstrijd tegen Mainz (3-1 zege). Zonder Haaland verloor Noorwegen in de WK-kwalificaties de beslissende wedstrijd in Nederland met 2-0. Noorwegen gaat daardoor niet naar het WK van volgend jaar in Qatar.

Rose hoopt dat Haaland de komende week goed doorstaat. Op 4 december wacht namelijk de topper tegen koploper Bayern München. Dortmund heeft nu 1 punt minder dan Bayern. “Als Erling dit weekend al in actie komt en de komende week verdere progressie maakt op de training, is hij zeker een optie voor de wedstrijd tegen Bayern”, aldus de trainer.

Rose moet het zaterdag doen zonder middenvelder Jude Bellingham. De Engelsman sukkelt met de knie. Raphaël Guerreiro is twijfelachtig, Marius Wolf keert terug in de selectie.

Volledig scherm Erling Braut Haaland. © AFP

Eupen zonder Prevljak tegen KV Kortrijk?

Smail Prevljak is hoogst onzeker voor de thuismatch van Eupen tegen KV Kortrijk. Coach Stefan Krämer vanmorgen op zijn persbabbel: “Smail werd de voorbije dagen geplaagd door darm- en maagkrampen. Hij heeft pas vandaag opnieuw een beetje kunnen trainen. Ik ga straks nog met hem overleggen, maar de kans is groot dat hij er voor het eerst dit seizoen niet bij zal zijn.”

Met vier doelpunten en evenveel assits is de Bosnische spits een belangrijke pion bij de Panda’s. Zijn mogelijk vervanger is Sibiry Keita. Voor de 20-jarige Malinees, die vorig weekend goed inviel tegen Standard, zou het de eerste keer zijn dit seizoen dat hij aan de aftrap komt. Op Sclessin startten Nuhu en Heris op de bank. Verwacht wordt dat ze tegen KVK wel in de basis zullen staan. (AR)

Volledig scherm Smail Prevljak. © BELGA

Beerschot: Seriki keert terug naar Sheffield United

Flankspeler Femi Seriki loopt niet langer rond op het Kiel. Beerschot zag de 19-jarige Engelsman terugkeren naar zusterclub Sheffield United. Seriki’s uitleenbeurt werd allesbehalve een succes, want hij kwam enkel in het begin van het seizoen zes minuutjes in actie tegen Charleroi. Sheffield vond het daarom beter om Seriki vervroegd terug te halen. The Blades ontsloegen overigens zopas trainer Slavisa Jokanovic en vervingen hem door ouwe getrouwe Paul Heckingbottom. Vorig jaar was Heckingbottom al eens interim-coach en toen maakte Femi Seriki zijn debuut in de eerste ploeg.

Volledig scherm Femi Seriki. © Beerschot

KV Oostende haalt met neef van George Weah eerste wintertransfer binnen

KV Oostende heeft zijn eerste transfer voor de komende wintermercato bekendgemaakt. De Kustboys versterken zich op 1 januari met Kyle Duncan. De 24-jarige Amerikaan, de neef van voormalig Gouden Bal-winnaar George Weah, komt transfervrij over van MLS-club New York Red Bulls. Hij ondertekende aan de kust een contract tot medio 2025.

Het wordt voor Duncan zijn tweede buitenlands avontuur, na een passage bij het Franse Valenciennes tussen oktober 2015 en maart 2018. Een doorbraak in Noord-Frankrijk kwam er niet. Nadien kwam hij bij de Red Bulls tot vijf goals en acht assists in 77 officiële duels. Duncan verzamelde ook één cap bij de Amerikaanse nationale ploeg.

“Kyle is een speler die al een hele tijd op onze radar stond”, legde Gauthier Ganaye, de Oostendse CEO, uit. “Omdat het seizoen in de VS nu afgelopen is en zijn contract er eindigde kunnen we hem gratis aantrekken, ondanks de zware concurrentie van diverse Europese clubs. Omdat hij opgroeide met de stijl van spelen van Red Bull past hij perfect in ons systeem: hij is een moderne rechtsachter die snelheid koppelt aan goede voorzetten. Bovendien arriveert hij op 1 december al in België, wat wil zeggen dat hij al zes weken zal meetrainen met de ploeg vooraleer hij na de winterstop z’n eerste wedstrijd mag spelen. Omdat het seizoen in de VS er nog maar net opzit, staat hij fysiek zeer scherp en zal hij meteen inzetbaar zijn. Ik ben dus heel blij dat we deze deal zo vroeg over de streep hebben kunnen trekken. We willen versterkt uit de winterstop komen en we hebben nu nog veel tijd om ijverig te werken en ervoor te zorgen dat we extra kwaliteit brengen op de posities die we nodig hebben.”

Volledig scherm Duncan, rechts in het zwarte shirt van New York Red Bulls. © AP