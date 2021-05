Football Talk. PSG neemt last minute-beslissing rond Mbappé - Dendoncker en Wolves winnen weer niet

Draw Wolverhampton

Op de 34e speeldag in de Engelse Premier League heeft Leander Dendoncker met Wolverhampton 1-1 gelijkgespeeld op het veld van het met degradatie bedreigde West Bromwich Albion. De Rode Duivel speelde de volledige wedstrijd. Fabio Silva bracht ‘The Wolves’ op slag van rust op voorsprong. In de 62ste minuut scoorde Mbaye Diagne, ex-speler van Lierse, Westerlo en Club Brugge, de gelijkmaker. In de stand is Wolverhampton met 42 punten twaalfde.

Volledig scherm Dendoncker zit Gallacher op de huid. © AP

Last minute-beslissing rond Mbappé

Paris Saint-Germain reisde met Kylian Mbappé in de kern af naar Manchester, waar het dinsdag in de halve finales van de Champions League een 2-1 achterstand moet zien goed te maken tegen het City van Kevin De Bruyne. De Franse sterspeler blijft wel onzeker voor het Europese duel, in de competitiewedstrijd tegen Lens bleef hij zaterdag wegens een contractuur in de rechterkuit aan de kant.

“Ik wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt of niet” vertelde Pochettino vandaag. “Vanavond traint hij individueel. We zullen zien hoe zijn vorm is. We kunnen hem alleszins gebruiken.” City-coach Pep Guardiola gaat er alvast van uit dat Mbappé speelt. “Ik hoop het ook. Voor hem, voor de match, voor het voetbal. Hij is een geweldige voetballer en ik kijk ernaar uit om hem weer te zien spelen.”

Alessandro Florenzi en Leandro Paredes, die rust kregen tegen Lens, zijn bij PSG ook opnieuw van de partij. Pochettino kan op nagenoeg al zijn pionnen rekenen. Enkel Juan Bernat, lange tijd out met een knieblessure, ontbreekt. Vandaag reisde PSG naar Manchester af met 25 spelers. Onder hen bevindt zich ook Idrissa Gueye, die in de heenmatch tegen City werd uitgesloten. De geschorste middenvelder zal zijn team vanuit de tribunes aanmoedigen.

Volledig scherm Mbappé zaterdag in de tribunes van het Prinsenpark tegen Lens. © AP

Hertha kan niet winnen, Boyata valt in

In een inhaalwedstrijd van de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Hertha Berlijn 1-1 gelijkgespeeld bij Mainz. Het was voor Hertha de eerste wedstrijd na een quarantaineperiode. Dodi Lukebakio, een van de spelers die met het coronavirus besmet bleek, zat niet in de kern. Dedryck Boyata mocht in de 61ste minuut invallen. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Lucas Tousart zette Hertha in de 35e minuut op voorsprong, vier minuten later scoorde Philipp Mwene de gelijkmaker. Hertha heeft de punten broodnodig. Met 27 punten is het zeventiende en op één na laatste. De achterstand op de veilige vijftiende stek is wel maar drie punten en Hertha heeft ook nog inhaalwedstrijden tegen Freiburg en hekkensluiter Schalke 04 te goed.

Volledig scherm Stark (r) probeert Mainz-aanvaller Adam Szalai af te stoppen. © Torsten Silz/dpa

Real Madrid mist geblesseerde Raphaël Varane in return tegen Chelsea

Real Madrid-coach Zinédine Zidane moet het woensdagavond (21u) in de terugmatch van de halve finale van de Champions League tegen Chelsea zonder Raphaël Varane stellen. De Franse centrale verdediger heeft een spierblessure opgelopen. Varane blesseerde zich zaterdag in de met 2-0 gewonnen competitiematch tegen Osasuna. Hij bleef binnen bij de rust. Achterin kan Zidane mogelijk wel opnieuw rekenen op aanvoerder Sergio Ramos, die hersteld is van een kuitblessure en een coronabesmetting. Chelsea hield Real in de heenmatch in Madrid in bedwang: 1-1. De onvermijdelijke Karim Benzema (29.) wiste vorige week de 0-1 van Christian Pulisic (14.) uit.

Volledig scherm Varane (rechts) versus Werner: een duel dat we woensdag niet zullen zien. © AFP

Vijfde aanwinst voor Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen legde met Guillaume De Schryver een vijfde nieuwkomer vast met het oog op volgend seizoen. De 24-jarige middenvelder heeft een verleden bij Cercle Brugge en Westerlo, maar zat nu al een tijdje zonder club. De Schryver tekende op het Lisp voor één seizoen. Eerder haalde Lierse ook al Yvan Yagan, Alexander Maes, Thibaut Van Acker en Joeri Poelmans in huis. (KDC)

Arts krijgt jaar cel met uitstel na dood van Davide Astori

Een Italiaanse rechtbank heeft een arts veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel voor onvrijwillige doodslag na het overlijden van Davide Astori. Hij moet de familie ook een schadevergoeding van een miljoen euro betalen. De Italiaanse international en aanvoerder van Fiorentina stierf in de nacht van 3 op 4 maart 2018 in een hotelkamer waar hij met zijn club verbleef voor een competitiematch.

Het overlijden van de 31-jarige Astori zorgde voor heel wat beroering in Italië. De autopsie wees uit dat hartritmestoornissen de centrale verdediger fataal werden.

De geviseerde dokter, Giorgi Galanti, was op het moment van de feiten hoofd van het departement sport van het ziekenhuis Careggi in Firenze. Hij gaf in de zomer van 2017 als eindverantwoordelijke groen licht aan Astori om aan competitiesport te doen. Volgens het parket had de arts, op basis van de testresultaten, bijkomende onderzoeken moeten uitvoeren om een mogelijk hartprobleem te detecteren. Het parket eiste een gevangenisstraf van achttien maanden.

De advocaat van Galanti liet onmiddellijk na het vonnis weten in beroep te gaan. “We wachten op de motivatie van het verdict om de redenering van de rechter te kunnen begrijpen. Daarna gaan we in beroep”, wordt meester Sigfrido Fenyes geciteerd door La Gazzetta dello Sport. “Ik heb mijn cliënt telefonisch op de hoogte gebracht en hij reageerde verbaasd. We dachten te voldoen aan de voorwaarden om vrijuit te gaan. Dit is een verrassing en voelt bitter aan.”

Volledig scherm Davide Astori overleed in 2018. © Photo News

Valencia ontslaat coach Gracia na verlies tegen Barcelona

Valencia heeft maandag zijn trainer Javi Gracia aan de deur gezet. Het ontslag komt een dag na de 2-3 competitienederlaag tegen FC Barcelona. Met 36 punten na 34 speeldagen staat Valencia op een troosteloze veertiende plaats in La Liga. De 51-jarige Gracia trainde Valencia sinds het begin van het seizoen. Daarvoor zat hij op de bank bij onder meer Watford, Rubin Kazan, Malaga en Osasuna. Valencia heeft Salvador González “Voro” ad interim aangesteld om Gracia te vervangen.

Volledig scherm © REUTERS

Lyon wint in slot bij Monaco, Denayer verlaat veld met enkelblessure

In de Franse competitie ontving nummer drie in het klassement AS Monaco zondag op de 35e speeldag de nummer vier Olympique Lyon. Lyon won de wedstrijd met 2-3. Jason Denayer startte in de basis bij Lyon, maar moest al na 29 minuten naar de kant. De Rode Duivel had een enkelblessure opgelopen.

In een gelijkopgaande eerste helft vond Monaco als eerste de netten. Wissam Ben Yedder bediende Kevin Volland, die de bal in de linkerbenedenhoek plaatste (26e). Lyon kwam via kapitein Memphis Depay terug langszij (57e). Met een prachtig afstandsschot verschalkte hij doelman Benjamin Lecomte. Lyon moest vanaf de 70e minuut wel met tien voort: Maxcence Caqueret kreeg een tweede keer geel. Ondanks een man minder op het veld, toonde Lyon zijn kunnen. Marcelo kopte de vrije trap van Depay perfect in de rechterbovenhoek (78e), Na overleg met de VAR kreeg Monaco een penalty. Wissam Ben Yedder maakte zijn tweede van de avond vanop de stip en bracht Monaco opnieuw langszij (87e). Drie minuten later haalde Lyon alsnog de volle buit binnen. Na een knappe actie en assist van Mattia De Sciglio scoorde Ryan Cherki met een mooi afstandsschot.

Door de overwinning komt Lyon (70 ptn) op één punt van Monaco (71) en heeft het nog altijd kans op een ticket voor de Champions League.

Volledig scherm Denayer druipt af. © Photo News

Volledig scherm Denayer in duel met Volland (Monaco). © REUTERS