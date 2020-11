Football Talk. PSG mist Kylian Mbappé tegen RB Leipzig - Atlético haalt neef van Habibou dankzij speciale regeling

Paris Saint-Germain zal woensdag op de derde speeldag van de Champions League uit bij RB Leipzig niet kunnen rekenen op Kylian Mbappé. De 21-jarige aanvaller is out met een hamstringblessure. Dat heeft PSG dinsdag laten weten. Mbappé liep de blessure afgelopen weekend op in de competitiewedstrijd bij Nantes (0-3 winst). PSG liet niet weten hoelang de goalgetter aan de kant staat.

PSG komt tegen de Duitsers gehavend aan de aftrap, want ook Neymar (adductoren) en Mauro Icardi (knieproblemen) liggen nog in de lappenmand. De Franse grootmacht begon het Kampioenenbal met een thuisnederlaag tegen Manchester United (1-2). Nadien poetste het team van coach Thomas Tuchel zijn blazoen op met een zege op het veld van Basaksehir (0-2).

Atlético Madrid strikt middenvelder Kondogbia

Atlético Madrid heeft de Franse middenvelder Geoffrey Kondogbia kunnen strikken. Dat heeft het team van Rode Duivel Yannick Carrasco vandaag laten weten.

De 27-jarige Kondogbia komt over van Valencia en ondertekende een contract tot de zomer van 2024 in de Spaanse hoofdstad. Hij speelde eerder voor Lens, Sevilla, AS Monaco en Inter. De middenvelder heeft ook de Centraal-Afrikaanse nationaliteit.

De overgang is opmerkelijk, aangezien de transferperiode momenteel afgelopen is. Atlético kon Kondogbia echter aantrekken dankzij een speciale regeling in Spanje. De Madrileense club raakte vorige maand vlak voor het sluiten van de transfermarkt Thomas Partey kwijt. Arsenal betaalde de gelimiteerde afkoopsom van 50 miljoen euro voor de Ghanese middenvelder. Volgens de regels van La Liga mag een club die afscheid moet nemen van een speler, waarvoor de contractueel vastgestelde transfersom wordt betaald, binnen een maand een vervanger mag halen. Ook als de transfermarkt is gesloten. Die vervanger moet dan wel al in Spanje spelen of geen contract meer hebben.

Kondogbia is de neef van Habib Habibou, die in ons land voor Charleroi, Zulte Waregem, AA Gent en Sporting Lokeren speelde. Nu is Habibou aan de slag bij het Roemeense CSM Politehnica Iași.

Robben blijft komende weken buiten selectie van Groningen

FC Groningen hoeft de komende weken niet te rekenen op Arjen Robben. De aanvoerder van de nummer 7 van de Eredivisie gaat een individueel trainingsprogramma volgen, waarmee hij fit genoeg hoopt te worden om wel regelmatig aan voetballen toe te komen. De 36-jarige aanvaller kampte de voorbije maanden vrijwel steeds met fysieke klachten, waardoor hij pas twee keer in actie kwam voor Groningen.

“Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben”, zegt Robben, die er daarom voor kiest om nu duidelijkheid te scheppen voor de komende periode. Hij blijft in ieder geval deze maand buiten de selectie van trainer Danny Buijs.

Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog even als invaller in actie.

