Football Talk. PSG kan Franse titel bijna op buik schrijven - Crystal Palace zeker van behoud na snelle goal Benteke

PSG doet slechte zaak in titelstrijd na gelijkspel tegen Rennes, met sterke Jérémy Doku

Stade Rennais heeft zondagavond op de 36e speeldag in de Ligue 1 Paris Saint-Germain in bedwang gehouden (1-1). PSG moest eigenlijk winnen van Rennes, dat op zoek is naar een Europees ticket, om aanspraak te kunnen blijven op de titel in de Franse competitie. PSG moet nu alle wedstrijden winnen en hopen dat Lille nog in de fout gaat. Met nog slechts twee speeldagen te gaan heeft Lille nu drie punten meer dan PSG.

De thuisclub begon het felst aan de wedstrijd, waarbij vaak de snelheid op de rechterflank van Rode Duivel Jérémy Doku werd gezocht. PSG leek de uitschakeling door Manchester City in de Champions League nog niet helemaal verwerkt te hebben, en moest het opnieuw zonder de geblesseerde Kylian Mbappé stellen. Toch konden de Parijzenaars net voor rust gelijkmaken, nadat de VAR een fout van Naif Aguerd op Layvin Kurzawa bestrafte met een strafschop en een gele kaart. Neymar trapte deze in de linkerbenedenhoek voorbij Gomis (45. +6).

Nadat Mauricio Pochettino zowel Ander Herrera als Angel di Maria naar de kant had gehaald, slaagde Rennes toch om op gelijke hoogte te komen. Serhou Guirassy kopte raak na een mooie voorzet van Benjamin Bourigeaud (77.).

PSG komt door dit gelijkspel op drie punten te staan van Lille. AS Monaco en Olympique Lyon volgen op respectievelijk 2 en 3 punten van PSG. Jérémy Doku lijkt klaar voor het EK en speelde heel de wedstrijd uit voor Rennes. In de laatste minuten kreeg Presnel Kimpembe nog rood voor een zware tackle op de Rode Duivel. Navas toonde nog enkele knappe reddingen op schoten van de aanvallers uit Rennes.

Volledig scherm © Photo News

Espanyol promoveert, Dimata blijft

Espanyol Barcelona, dat vorig jaar degradeerde naar de Spaanse tweede klasse, heeft de promotie naar La Liga afgedwongen na een 0-0 gelijkspel bij Zaragoza. Bij de ploeg uit Barcelona startte Landry Dimata in de basis. Onze landgenoot, die door Anderlecht aan Espanyol wordt verhuurd, werd na 66 minuten naar de kant gehaald. De promotie heeft gevolgen, want Dimata blijft daardoor in Spanje. Er werd een verplichte aankoopoptie bij promotie in de deal opgenomen.

Op vier speeldagen van het einde staan ‘Los Pericos’ aan de leiding in tweede klasse met 78 punten, dat zijn er twaalf meer dan de derde in de stand Almería. Daardoor dwingt Espanyol nu al de promotie af. Espanyol degradeerde al vijf keer, maar bleef nooit langer dan een seizoen in tweede klasse alvorens weer te promoveren.

Mallorca staat momenteel tweede met 72 punten, Almería is voorlopig derde met 66 punten. De nummers één en twee uit de tweede klasse promoveren rechtstreeks naar La Liga. De derde in de stand moet barrages spelen om alsnog een promotie af te dwingen.

Volledig scherm Landry Dimata bij Espanyol. © RV

Benteke redt Crystal Palace

Op de 35e speeldag in de Premier League heeft Crystal Palace mathematische zekerheid verworven over het behoud met een 0-2-zege bij hekkensluiter Sheffield United.

Palace ging meteen op zoek naar de voorsprong om het behoud te forceren en vond die via Christian Benteke (2.). Na amper 66 seconden was hij auteur van de snelle 0-1. Twee minuten voor tijd nam Eberechi Eze (88.) de laatste twijfels weg. Met 41 punten uit 34 wedstrijden kan Palace niet meer bijgebeend worden door nummer 18 Fulham, dat 27 punten telt na evenveel gespeelde wedstrijden. Sheffield is al enige tijd zeker van degradatie.

Volledig scherm © AFP