Football Talk. Promes terug op trainingsveld bij Ajax - Meunier is hersteld van spierblessure

Borussia Dortmund rekent opnieuw op Thomas Meunier

Borussia Dortmund kan bij de opener van de dertiende speeldag in de Bundesliga, op het veld van Union Berlijn, waarschijnlijk opnieuw rekenen op Rode Duivel Thomas Meunier. De rechtsachter stond sinds begin december aan de kant met een spierblessure, maar is hersteld. Dat bevestigde Dortmund-coach Edin Terzic gisteren op zijn persconferentie, één dag voor het duel in de Duitse hoofdstad. Terzic volgde zondag de ontslagen Lucien Favre op. De voormalige assistent van de Zwitser blijft zeker tot het einde van het seizoen T1 bij de Borussen.

De 29-jarige Meunier, die afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte van PSG, was van bij de seizoensstart basisspeler bij Dortmund. Hij speelde tot dusver vijftien officiële duels voor de Borussen, waarin hij drie assists gaf. Tijdens de competitiewedstrijd op 28 november tegen Keulen werd zijn goede periode gestuit. Meunier liep een spierblessure op en miste de competitieduels in Frankfurt (1-1), thuis tegen Stuttgart (1-5) en in Bremen (1-2), de eerste match onder leiding van Terzic, en de Champions League-wedstrijden thuis tegen Lazio (1-1) en bij Zenit (1-2).

Morgen in Berlijn, bij het tweede duel onder leiding van Terzic, mag Meunier opnieuw verwacht worden. Ook middenvelder Thomas Delaney is hersteld van zijn rugproblemen. Verdediger Mats Hummels, die in Bremen kort voor het einde gewisseld werd met een spierblessure, is onzeker. Voorin mist Terzic nog steeds topspits Erling Haaland met spierproblemen. Ook Thorgan Hazard, de voorbije twee wedstrijden afwezig met een dijbeenverrekking, is vermoedelijk nog niet speelklaar.

Borussia Dortmund is na enkele wisselvallige weken in de Bundesliga weggezakt naar de vierde plaats, met 22 punten. Dat zijn er zes minder dan leider Bayer Leverkusen.

Volledig scherm Thomas Meunier. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Barcelona loot in Supercup Real Sociedad en Januzaj in halve finales, Real Madrid ontmoet Bilbao

FC Barcelona neemt het in de halve finales van de Spaanse Supercup op tegen Real Sociedad, het team van Adnan Januzaj. De Catalanen werden bij de loting gekoppeld aan de ploeg die ze gisteren in de competitie nog met 2-1 versloegen. Barcelona en Real Sociedad treffen elkaar op 13 januari in Córdoba. De andere halve finale gaat een dag later in Málaga tussen Real Madrid, met Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard, en Athletic Bilbao. De finale is op 17 januari in Sevilla.

De Spaanse Supercup wordt sinds vorig seizoen in toernooivorm gehouden. Het is niet meer een duel tussen de Spaanse landskampioen en bekerwinnaar, maar gaat tussen de nummers 1 en 2 van de competitie en de twee bekerfinalisten. De finalisten van de Copa del Rey vorig seizoen waren de Baskische clubs Real Sociedad en Athletic. De eindstrijd is vanwege de coronacrisis nog altijd niet gespeeld. Real Madrid veroverde de landstitel, Barcelona eindigde als tweede in La Liga.

De strijd om de Supercup vond vorig seizoen om commerciële redenen plaats in Saudi-Arabië. Real Madrid won daar in de finale via strafschoppen van stadgenoot Atlético. Vanwege de coronabeperkingen blijft het toernooi dit jaar in Spanje. Volgend seizoen keert de Supercup waarschijnlijk weer terug naar het Arabische land vanwege een driejarige overeenkomst.

Quincy Promes staat terug op het trainingsveld bij Ajax

Quincy Promes heeft vandaag weer meegetraind bij Ajax. De Nederlandse aanvaller, die zondag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, voerde daarvoor gesprekken met trainer Erik ten Hag en de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars. Promes maakt mogelijk zondag weer deel uit van de Ajax-selectie voor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag.

De 47-voudig Nederlands international werd dinsdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen gronden om het voorarrest van Promes te verlengen. De voetballer blijft wel verdachte in de zaak.

Promes werd zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Hierbij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op. De verdenking tegen Promes luidt “mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg”. Daarop staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.

De Amsterdammer ontkent dat hij iemand heeft gestoken. Promes vertelde dat gisteren ook in een telefonisch gesprek met Ten Hag. “Hij ontkende iedere betrokkenheid. In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, aldus de trainer van Ajax. “We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin. We zorgen dat we er voor hem zijn, maar hij moet zelf ook over de streep komen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de poorten van Ajax bent. Dat gesprek zullen we met hem voeren.”

Zonder Promes won Ajax woensdag de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht met 5-4. De ploeg van Ten Hag is koploper in de Eredivisie en speelt voor de winterstop nog uitwedstrijden tegen ADO en Willem II.

Volledig scherm Quincy Promes. © ANP