Football Talk. Pro League legt Raad van Bestuur in na nieuwe wendingen Operatie Zero - Salarisplafond Barça daalt met bijna 300 miljoen

Salarisplafond Barcelona daalt met bijna 300 miljoen, stijging voor Real Madrid

De Spaanse professionele voetballiga (LaLiga) heeft de salarisplafonds voor profclubs voor het seizoen 2021-2022 bekendgemaakt. Real Madrid, dat zijn loonlimiet ziet stijgen tot 739 miljoen euro, voert de lijst aan. Het salarisplafond van FC Barcelona daalt daarentegen tot 97 miljoen euro.

Het salarisplafond, dat elk seizoen meermaals wordt aangepast, is het bedrag dat de clubs met hun loonmassa niet mogen overschrijden. Anders wachten financiële sancties. Het wordt berekend op basis van het verschil tussen de inkomsten (reclame, verkoop van spelers, sponsorcontracten, inkomsten uit televisierechten, abonnementen, kaartverkoop, wedstrijdpremies, enz.) en de structurele kosten (salarissen van niet-sportief personeel, exploitatiekosten, aankoop van spelers, enz.).

Barcelona, dat al zwaar in de schulden zit, heeft zijn salarisplafond zien dalen van 382 miljoen euro in januari tot 97 miljoen euro, volgens cijfers van het orgaan dat het profvoetbal in Spanje beheert. Real Madrid daarentegen sloot vorig seizoen af met winst, ondanks een inkomstentekort van 300 miljoen euro als gevolg van de coronapandemie, en kent een opmerkelijke verhoging van het salarisplafond. Terwijl het vorig seizoen 468 miljoen euro bedroeg, is het plafond van de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois dit seizoen gestegen naar 739 miljoen euro.

Dat is veruit het hoogste bedrag in La Liga, voor Sevilla (200 miljoen euro) en Atlético Madrid (171 miljoen euro). Barça heeft slechts het zevende hoogste salarisplafond in Spanje. Een andere opvallende conclusie is de daling voor Valencia. De club, die ook in ernstige economische problemen verkeert, zag zijn salarisplafond met 72 miljoen euro dalen ten opzichte van vorig seizoen en heeft met 30 miljoen euro de laagste loonlimiet in La Liga, achter bescheiden clubs als Cadiz, Alavés, Elche, Levante en Rayo Vallecano.

Volledig scherm © EPA

Uitreiking Ballon d’Or vindt plaats op 29 november

De Gouden Bal zal op 29 november in Parijs worden uitgereikt, na een jaar zonder winnaar. Dat heeft het organiserende tijdschrift France Football bekendgemaakt.

De ceremonie, onder meer gepresenteerd door Didier Drogba, vindt plaats in het Théâtre du Châtelet op maandag 29 november om 20.30 uur. De Ballon d’Or voor mannen en vrouwen zal worden uitgereikt, net als de Kopa-trofee voor de beste jonge speler en de Yachine-trofee voor de beste keeper. De lijst van genomineerden voor de verschillende prijzen zal op vrijdag 8 oktober om 17.30 uur worden bekendgemaakt, aldus de organisatoren in een verklaring.

Zesvoudig winnaar Lionel Messi en Megan Rapinoe zijn de laatste laureaten, nadat ze de Gouden Bal in 2019 wonnen. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt na een seizoen dat gekenmerkt werd door de coronapandemie.

De Ballon d’Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt. De Engelse doelman Stanley Matthews won de trofee als eerste.

Volledig scherm © AFP

Pro League legt Raad van Bestuur in

De Pro League anticipeert. De belangenvereniging van de profclubs heeft gisteren een virtuele Raad van Bestuur vastgelegd voor morgenochtend. Er zijn twee agendapunten. Eén: de Pro League wil overleggen over hoe het moet communiceren over de RSZ-discussie die de laatste dagen weer losgebarsten is. De fiscale voordelen voor voetballers staan onder druk, en dat zorgt voor kopzorgen. Daarnaast wil de Pro League intern discussiëren over hun standpunt wat betreft de nieuwe ontwikkelingen in Operatie Zero. Wel nog deze nuance: De Pro League had al langer het voornemen uitgesproken om samen te zitten op het moment dat deze dossiers weer actueel zouden worden. Het is dus te kort door de bocht om te zeggen dat het om een spoedvergadering gaat, maar het is wel zo dat er bij sommige clubs nervositeit heerst. (PJC/NVK)

Moet Nicaise vertrekken bij Standard?

Er zou snel duidelijkheid moeten komen over de toekomst van Benjamin Nicaise bij Standard. De geruchten dat hij zou moeten vertrekken, zwellen aan. Een beslissing die deels ingegeven is door een minder transferbeleid de afgelopen jaren. Het Luikse bestuur zou de knoop recent hebben doorgehakt. Maar Nicaise is momenteel met vakantie. Eens hij is teruggekeerd, zou de beslissing worden meegedeeld. (FDZ)

Volledig scherm Benjamin Nicaise (hier naast Witsel en Mangala). © BELGA

Titelverdediger Palmeiras grijpt opnieuw finaleticket

De Braziliaanse topclub Palmeiras heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. De regerend kampioen kwam in een Braziliaans onderonsje tegen Atlético Mineiro in de halve finales in de thuiswedstrijd niet verder dan 0-0 en speelde dinsdag eveneens gelijk in de uitwedstrijd in Belo Horizonte met 1-1, maar dat doelpunt telde dubbel en bezorgde Palmeiras de finaleplek. Atlético kwam in eigen huis na 52 minuten op voorsprong door een rake kopbal van Eduardo Vargas. Dudu maakte in de 68e minuut de gelijkmaker. Tegenstander wordt de winnaar van de halve finale tussen Flamengo uit Brazilië en Barcelona uit Ecuador. Flamengo won de heenwedstrijd met 2-0.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Arsenal moet Granit Xhaka drietal maanden missen met zware knieblessure

Granit Xhaka heeft een zware blessure aan de rechterknie opgelopen en zal naar verwachting tot drie maanden buiten strijd zijn. Na grondige onderzoeken bleek echter wel dat de aanvoerder van het Zwitserse nationale voetbalelftal geen operatie nodig zal hebben.

Xhaka werd afgelopen weekend in de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur geblesseerd gewisseld na een duel met Lucas Moura. Zijn langdurige blessure betekent dat de 29-jarige middenvelder niet alleen lang niet met Arsenal in actie kan komen, maar ook niet met de Zwitserse nationale ploeg in de beslissende fase van de WK-kwalificatie met de laatste vier wedstrijden in oktober en november tegen Noord-Ierland, Litouwen, Italië en Bulgarije. Xhaka had de laatste wedstrijden al gemist door een corona-infectie.

De blessure van Xhaka zorgt mogelijk wel voor meer speelkansen voor Albert Sambi Lokonga. De 21-jarige Belg, afgelopen zomer overgekomen van RSC Anderlecht, viel tegen de Spurs in het slot in voor de geblesseerde Xhaka.

Volledig scherm Granit Xhaka. © REUTERS