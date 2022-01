Football Talk. Praet matchwinnaar tegen ex-club Sampdoria - Coutinho zet scheve situatie tegen Man Utd recht met goal en assist tijdens Villa-debuut

Coutinho zet scheve situatie tegen Man Utd recht met goal en assist tijdens Villa-debuut

De 22e speeldag van de Premier League heeft zaterdagavond geen zege opgeleverd voor Manchester United bij Aston Villa (2-2). Het gaf in de slotfase een comfortabele 0-2 bonus nog uit handen.

Bruno Fernandes leek de gevierde man te worden bij de bezoekers. Hij nam beide doelpunten voor zijn rekening, in de 6e en 67e minuut. Philippe Coutinho mocht een minuut na de 0-2 zijn debuut maken voor de troepen van Steven Gerrard en luidde eigenhandig de ommekeer in. Eerst gaf hij Jacob Ramsey (77.) de assist voor de 1-2. De Braziliaan (82.) maakte er vijf minuten later zowaar gelijk van op aangeven van Ramsey. Coutinho maakte in de wintermercato de overstap van FC Barcelona.

Man Utd kon net zoals afgelopen maandag in het FA Cup-duel met datzelfde Villa (1-0) niet rekenen op Cristiano Ronaldo, die niet voldoende hersteld was van een spierblessure. De Red Devils tellen 32 op 60 en staan daarmee op de zevende plaats in de rangschikking. De Villans zijn dertiende met 23 punten.

Zeven coronagevallen bij Charleroi, partij tegen Antwerp lijkt toch door te gaan

Sporting Charleroi heeft zaterdag op sociale media haar selectie bekendgemaakt voor het competitieduel van zondag bij Antwerp, om 13u30. De Carolo’s missen zeven spelers door een coronabesmetting en twee Africa Cup-gangers. Toch lijkt de partij gewoon door te gaan.

Zeven Charleroi-spelers zitten momenteel in isolatie na een positieve coronatest. Het gaat om Nauris Petkevicius, Ken Nkuba, Steeven Willems, Stelios Andreou, Martin Wasinski, Karim Zedadka en Matteo Chiacig. Hervé Koffi (Burkina Faso) en Adem Zorgane (Algerije) zitten met hun land bovendien op de Africa Cup.

Met zeven positieve coronagevallen lijkt Charleroi bij de Kalendercommissie van de Pro League aanspraak te kunnen maken op uitstel van de partij op de Bosuil. De meeste besmette spelers zijn echter geen vaste pionnen in het team van coach Edward Still. Mede daarom lijkt de partij gewoon te zullen plaatsvinden.

Nigeria stelt plek in volgende ronde veilig met vlotte winst tegen Soedan op Afrika Cup

Nigeria heeft zich zaterdag verzekerd van een plek in de volgende ronde op de Africa Cup. Op de tweede groepsspeeldag legde het Soedan over de knie met 3-1.

Halfweg hadden de Super Eagles al gewonnen spel via Samuel Chukwueze (3.) en Taiwo Awoniyi (45.), voormalig aanvaller van Moeskroen en AA Gent. In de eerste minuut van de tweede helft liet met Moses Simon (46.) nog een andere ex-Buffalo zich opmerken door de partij in een definitieve plooi te leggen. De eerredder van Walieldin Khidir (70.) was er louter eentje voor de statistieken.

Nigeria won ook al zijn openingsmatch tegen Egypte met 1-0 en prijkt bovenaan in groep D met 6 op 6.

Geblesseerde Ronaldo ontbreekt opnieuw bij Man United

Cristiano Ronaldo blijft aan de kant bij Manchester United. De Portugese sterspeler is niet voldoende hersteld van een spierblessure en mist het duel in de Premier League bij Aston Villa (om 18u30). De 36-jarige Portugees miste maandag ook al het duel met Villa in de FA Cup, dat United met 1-0 won.

Bij Aston Villa is er nog geen plek in de basis voor aanwinst Philippe Coutinho. De Braziliaanse international, gehuurd van FC Barcelona, nam plaats op de bank. Manchester United is de nummer 7 in de tussenstand in Engeland, Aston Villa staat 14de.

Scorende Praet draait met Torino ex-club Sampdoria een loer

Dennis Praet heeft met Torino drie punten overgehouden aan de verplaatsing naar zijn ex-team Sampdoria op de 22ste speeldag van de Serie A (1-2). De Leuvenaar kroonde zich tot matchwinnaar met de winning goal.

Torino was al snel op achtervolgen aangewezen door toedoen voor Francesco Caputo (18.). Lang kon de thuisploeg evenwel niet van de voorsprong genieten. Wilfried Singo (27.) hing de bordjes op aangeven van voormalig Standard-speler Mergim Vojvoda nog voor het halfuur weer in evenwicht. Nadien was het wachten op het moment dat Praet (67.) zijn duivels ontbond door zijn tweede competitietreffer van het seizoen tegen de netten te koppen.

De voormalige Gouden Schoen speelde uiteindelijk tot de 92e minuut mee aan bezoekende zijde, tot hij met een applausvervanging plaats mocht ruimen. Hij stond van 2016 tot 2019 nog onder contract in Genua alvorens hij verkaste naar Leicester City. Afgelopen zomer streek hij neer bij Torino. De Turijnse club staat na de winst negende met 31 punten. Sampdoria volgt pas op de vijftiende plaats met elf eenheden minder.

Londense derby tussen Spurs en Arsenal gaat niet door

De Londense derby van zondag tussen Tottenham Hotspur en het Arsenal van Albert Sambi Lokonga is op verzoek van de Gunners uitgesteld, zo werd zaterdag bekendgemaakt.

Arsenal had vrijdag aan de Premier League gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. De club heeft af te rekenen met een uitbraak van het coronavirus, blessures en spelers die vertrokken zijn naar de Africa Cup. Daardoor heeft de club minder dan de vereiste 13 veldspelers en 1 doelman ter beschikking en kon het duel uitgesteld worden.

Het duel van zaterdag tussen Burnley en Leicester werd eerder al uitgesteld. Nieuwe speeldata zijn er nog niet.

PSG-doelman Keylor Navas test positief op COVID-19

PSG-doelman Keylor Navas, die dit seizoen bij de Parijzenaars afwisselend met Gianluigi Donnarumma tussen de palen staat, heeft positief getest op het coronavirus en moet daardoor verstek geven voor het competitieduel van zaterdag tegen Brest, op de 21e speeldag in de Ligue 1, zo maakte de club bekend.

Donnarumma liep vorige week een coronabesmetting op, maar is intussen weer bij de groep en is speelklaar. PSG werd de voorbije weken niet gespaard door het coronavirus. Ook Lionel Messi liep besmetting op en is nog niet wedstrijdklaar, net als Juan Bernat. Angel di Maria zit na zijn besmetting van vorige week wel in de selectie.

Neymar is nog met een blessure buiten strijd, terwijl Achraf Hakimi, Abdou Diallo en Idrissa Gueye op de Africa Cup zijn.

Transferverbod van een jaar voor Olympique Marseille

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Franse topclub Olympique Marseille een transferverbod van een jaar opgelegd voor het aandeel van de club in de zaak van de transfer van l’OM-speler Pape Gueye, zo vernam nieuwsagentschap AFP zaterdag uit goede bron. De club zou alvast overwegen beroep aan te tekenen bij de Wereldvoetbalbond.

De Engelse eersteklasser Watford had bij de FIFA een klacht ingediend, nadat de transfer van Gueye naar de Premier League was afgesprongen. In extremis besliste Gueye zijn overeenkomst met Watford niet na te komen om vervolgens naar Zuid-Frankrijk te vertrekken. De 22-jarige Senegalees werd daarvoor vrijdag reeds geschorst door de FIFA, waardoor hij niet meer in actie kan komen op de Africa Cup.

Zonder Gueye kwam Senegal vrijdagnamiddag in zijn tweede groepswedstrijd niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Guinea. Hun openingsduel wonnen ze eerder met 1-0 van Zimbabwe. Pape Gueye mocht toen in het slotkwartier invallen. Malawi is de derde tegenstander in de groep.

Exit Shevchenko in Genua

Na amper twee maanden is de Oekraïense voormalige topvoetballer en bondscoach Andrei Shevchenko ontslagen bij de Italiaanse eersteklasser Genoa, de werkgever van onze landgenoot Zinho Vanheusden. De 45-jarige ex-spits was nog maar sinds november aan de slag bij de Noord-Italiaanse club, waar hij de opvolger was van de ontslagen Davide Ballerini. In de Serie A komt de club niet verder dan de voorlaatste plaats, met amper 12 punten uit 21 wedstrijden, eentje meer dan rode lantaarn Salernitana. De uitschakeling in de Coppa Italia van eerder deze week tegen het Milan van Alexis Saelemaekers bleek de spreekwoordelijke druppel. Een vervanger van ‘Sheva’ is er momenteel nog niet. Abdoulay Konko neemt voorlopig over.

Brighton en Crystal Palace delen de punten

Brighton en Crystal Palace hebben op de 22ste speeldag van de Engelse Premier League 1-1 gelijkgespeeld. Leandro Trossard stond aan de aftrap bij de thuisploeg, Christian Benteke viel negen minuten voor tijd in bij de bezoekers.

Het zat Brighton niet mee in de eerste helft. Eerst miste Pascal Gross een strafschop, daarna keurde de VAR een doelpunt van Neal Maupay af. Na de pauze kwam Palace op voorsprong dankzij Conor Gallagher (69.), maar in het slot maakte Joachim Andersen (87.) nog een owngoal en raapte de thuisploeg zo toch een puntje. Brighton is nu achtste, Crystal Palace staat elfde met vier punten minder.

Bakayoko steelt de show bij Jong PSV

Jong PSV rekende in de Nederlandse tweede klasse eenvoudig af met VVV-Venlo. Onze landgenoot Johan Bakayoko was de grote uitblinker bij de bezoekers. De 18-jarige Belgische rechtsbuiten maakte alle vier de doelpunten voor zijn club. VVV kwam in De Koel nog wel 1-0 voor via Brian Koglin, maar daarna was het Bakayoko die de show stal met vier treffers op rij: 1-4.

Veertienjarige voetballer wordt jongste sporter ooit met profcontract in de VS

Axel Kei, een net 14 jaar geworden voetballer, is de jongste sporter ooit in de Verenigde Staten geworden om een profcontract te ondertekenen. Kei deed dat vandaag bij MLS-club Real Salt Lake.

De aanvaller, die vijftien dagen geleden 14 jaar werd, is een jeugdproduct van de club en ondertekende een overeenkomst van twee jaar. Hij snoept het record van jongste sporter in de Verenigde Staten met een profcontract af van Freddy Adu. Die was in 2004 153 dagen ouder dan Kei nu is toen hij zijn eerste profcontract tekende bij DC United. Adu werd aanzien als een grote belofte in het voetbal, maar kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Kei werd geboren in Ivoorkust en groeide op in Brazilië. In 2017, op negenjarige leeftijd, maakte hij met zijn familie de oversteek naar San Diego. In oktober vorig jaar debuteerde hij bij de Real Monarchs, de opleidingsploeg van Real Salt Lake, in de Amerikaanse tweede klasse. Hij was met zijn dertien jaar destijds al de jongste debutant ooit in een profcompetitie in de Verenigde Staten.

Standard-middenvelder Amallah helpt Marokko aan plaats in achtste finales

Marokko heeft in de groepsfase van de Africa Cup met 2-0 gewonnen van de Comoren. Het is daardoor als tweede land zeker van een plaats in de achtste finales, nadat donderdag ook Kameroen zich al plaatste.

Standard-middenvelder Selim Amallah (16.) bracht Marokko, waar ook Tarik Tissoudali (AA Gent) in de basis stond, al snel op voorsprong. In het slot maakte Zakaria Aboukhlal (88.) er nog 2-0 van. Bij de Comoren was Faïz Selemani (Kortrijk) basisspeler. Marokko telt zes op zes in groep C en kan de achtste finales niet meer mislopen. Gabon telt drie punten, Ghana en de Comoren zijn puntenloos.

In groep B won Malawi met 2-1 van Zimbabwe. Ishmael Wadi (38.) had de Zimbabwanen nog op voorsprong gebracht, maar Gabadinho Mhango (43. en 58.) schonk Malawi met twee doelpunten de zege. Senegal en Guinee tellen elk vier punten in groep B, Malawi heeft er drie. Zimbabwe is puntenloos.

Nederlandse clubs dreigen met zelf openen van stadions voor publiek

Clubs uit de Nederlandse eerste en tweede klasse willen hun wedstrijden weer met publiek kunnen spelen. Volgens hun belangenorganisaties is door de lege stadions “de rek eruit”. Vanaf 28 januari moeten weer fans welkom zijn. “Wij kunnen niet langer zonder publiek spelen”, klinkt het in een statement.

De clubs noemen de besluitvorming in de politiek te traag. Een demonstratieve opening van de stadions is de “onvermijdelijke volgende stap”. “Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester”, staat in het bericht.

De clubs wijzen naar het buitenland, waar in veel gevallen wel publiek is toegestaan. “Dat maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk.” De financiële steun die voetbalclubs vanuit de Nederlandse overheid krijgen, zou niet voldoende zijn. “Op dit moment is er nog geen 100 procent compensatie voor alle wedstrijden die wij noodgedwongen zonder publiek moeten spelen.”

Volgens de belangenorganisaties tast dit de kwaliteit van het voetbal aan. “De schade voor de langere termijn is zeer ernstig.” De sluiting van de stadions vorig seizoen zou de sector meer dan 100 miljoen euro hebben gekost.

De Nederlandse voetbalstadions zijn sinds november dicht vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen in Nederland. Vrijdagavond is een nieuwe persconferentie, maar clubs in het betaald voetbal hoeven naar verwachting niet te rekenen op versoepelingen.

Eupen vraagt uitstel van match tegen Cercle

De meest recente Covid-tests hebben bij AS Eupen een catastrofaal resultaat opgeleverd, met niet minder dan zestien (!) positieve gevallen, waaronder veertien spelers en coach Stefan Krämer. De club heeft bij de Pro League een verzoek ingediend om de thuiswedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge uit te stellen. (AR)

Seraing mist zes spelers voor duel met Union

Jean-Louis Garcia heeft het, voor zijn eerste wedstrijd als T1 van Seraing, niet meteen getroffen. Vier spelers werden positief getest op Covid. Twee spelers — Ablie Jallow en Ibrahima Cissé — nemen met hun nationale selectie deel aan het Afrikaans landenkampioenschap. Zes in totaal dus en dat is veel voor een club die tot de winterstop slechts een vijftiental volwaardige titularissen telde. De kans is dus reëel dat nieuwkomers Daniel Opare, Molla Wagué en Maïdine Douane onmiddellijk in de wedstrijdkern worden opgenomen voor de confrontatie met competitieleider Union. Opare en Waguë zijn ervaren verdedigers; Douane een aanvallende middenvelder die dit seizoen nog niet verder geraakte dan 22 minuten met de B-ploeg van FC Metz, maar toekomstgericht bij ‘Les Grenats’ toch een eerste profcontract tekende. (AR)

Zulte Waregem telt acht coronabesmettingen, bij wie drie keepers

Acht spelers van Zulte Waregem, onder wie drie doelmannen, hebben bij de recentste testen positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de club vrijdag, daags na de beslissing om de competitiewedstrijd van morgen/zaterdag tegen KV Oostende af te gelasten.

De Pro League had gisteren al laten weten dat het duel van speeldag 22 niet kan doorgaan op basis van het Covid-19-protocol.

Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30 procent van de wedstrijden hebben afgewerkt of bij twee besmette doelmannen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen.

Dani Carvajal (Real Madrid) test positief

Dani Carvajal, rechterflankverdediger bij Real Madrid, heeft positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de Spaanse topclub. Carvajal kwam woensdag nog in actie tijdens de halve finales van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië. De Koninklijke haalde het na verlengingen met 3-2 van FC Barcelona en speeldag zondag in de finale tegen Athletic Bilbao. Dat schakelde gisteren Atletico Madrid uit met 2-1.

Arsenal sleept met tien man gelijkspel uit de brand bij Liverpool in League Cup

Liverpool en Arsenal, met Albert Sambi Lokonga in de basis, hebben 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finales in de Engelse League Cup. Arsenal stond meer dan een uur met een man minder.

Granit Xhaka werd al na 24 minuten uitgesloten bij The Gunners. In dat opzicht was het een succesje dat Arsenal, waar Sambi Lokonga de wedstrijd volmaakte, de wedstrijd op een scoreloos gelijkspel kon afsluiten. Bij Liverpool ontbrak Divock Origi met een knieblessure. De terugwedstrijd op het veld van Arsenal volgt komende donderdag, 20 januari. De andere finalist is al bekend: Chelsea schakelde eerder Tottenham uit.

Athletic-Real is finale van Supercopa

Dankzij Athletic de Bilbao krijgt de Supercopa in Saudi-Arabië geen Madrileense finale. De titelverdediger rekende in de halve finales op verrassende wijze af met regerend landskampioen Atlético Madrid: 1-2. Yannick Carrasco speelde een hele wedstrijd.

Het openingsdoelpunt van Atlético viel na ruim een uur en kwam op curieuze wijze tot stand. João Félix kopte uit een hoekschop op de paal waarna de bal via de rug van de vergeefs duikende doelman Unai Simón in het net verdween (1-0). Athletic kwam echter sterk terug. In de 77ste minuut kopte Yeray Álvarez raak uit een hoekschop en amper 4 minuten later kwam Nico Williams, eveneens uit een hoekschop, tot scoren: 1-2. Het Madrileense slotoffensief leverde niets meer op. José Maria Giménez kreeg in de extra tijd bij Atlético nog rood wegens een grove overtreding. Athletic speelt zondag de finale tegen Real Madrid, dat FC Barcelona gisteren klopte met 2-3.

Match tussen Zulte Waregem en KV Oostende uitgesteld

Zaterdagavond zal het duel tussen Zulte Waregem en KV Oostende al zeker niet gespeeld worden. Het duel wordt uitgesteld omdat er een resem coronagevallen werden vastgesteld bij Essevee. Dat bevestigt de Pro League. “Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum bepaald”, meldt KV Oostende nog. Hoeveel spelers er besmet zijn en om wie het gaat, wil Zulte Waregem om privacyredenen niet bekend maken. Volgens onze informatie zouden alle beschikbare doelmannen van de A-kern (Bossut, Bostyn en Beernaert) bij de positief geteste spelers horen en is dat de oorzaak van het uitstel.

Messi op de terugweg na coronabesmetting: “Duurde langer dan verwacht”

Lionel Messi is bijna hersteld van de coronabesmetting die hij tijdens de feestdagen opliep. “Maar het duurde allemaal wat langer dan verwacht”, zo vertelt de PSG-aanvaller op zijn sociale media. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele steunberichten. Intussen ben ik bijna hersteld en kan ik niet wachten om weer op het veld te staan. Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer honderd procent te zijn. Hopelijk zie ik jullie snel.”

Messi liep de coronabesmetting tijdens de eindejaarsperiode op nadat hij enkele dagen in zijn geboorteland Argentinië had doorgebracht. Bij zijn terugkeer in Frankrijk legde hij een negatieve test af en ging hij weer over op individuele training. De competitiewedstrijd van zaterdag tegen Brest zou alvast nog te vroeg komen.

OHL-KV Mechelen in gevaar: Malinwa wil match laten uitstellen nadat onder anderen twee keepers positief testen

KV Mechelen gaat bij de Pro League een aanvraag indienen om de competitiematch van komende zaterdag tegen OH Leuven uit te stellen. Er zijn verschillende positieve gevallen in de kern, waaronder twee keepers uit de A-ploeg. Het gaat om titularis Gaëtan Coucke en reservekeeper Maxime Wenssens. Het protocol van de Pro League schrijft voor dat een wedstrijd dan uitgesteld kan worden. Ook de match van komende woensdag, tegen Racing Genk, zou in gevaar zijn. KV Mechelen wordt flink getroffen door de omikronvariant. (ABD)

Brazilië zonder Neymar in WK-kwalificaties

Het reeds voor het WK gekwalificeerde Brazilië kan in zijn twee eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijden, op 27 januari op bezoek bij Ecuador en op 1 februari in eigen huis tegen Paraguay, geen beroep doen op steraanvaller Neymar, die nog aan de kant staat met een enkelkwetsuur, zo maakte bondscoach Tite donderdag bekend.

Neymar liep de blessure eind november op bij PSG in het competitieduel tegen Saint-Etienne. Nadat hij de eindejaarsperiode in eigen land had doorgebracht, is hij sinds deze opnieuw in Parijs om er verder te revalideren. De verwachting is dat hij eind deze maand opnieuw kan aansluiten op training. Het tweeluik met de Seleçao komt dus nog te vroeg.

In de kwalificaties staat er voor de Brazilianen niet veel meer op het spel. Sinds 11 november zijn ze al zeker van hun ticket voor Qatar, toen er nog vijf speeldagen te gaan waren in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties. Met 35 op 39 staat Brazilië dan ook autoritair aan de leiding. In dertien duels moesten ze slechts vier tegendoelpunten incasseren. Eerste achtervolger Argentinië volgt reeds op zes punten, Ecuador is de verrassende nummer drie.

De Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez zullen de duels met argusogen volgen, want op de FIFA-ranking zijn de Brazilianen intussen genaderd tot op iets meer dan twee punten van de Belgen. Mits twee zeges neemt Brazilië dan de leidersplaats op de ranking over.

Spelers weigeren te trainen bij Moeskroen na betalingsproblemen

De spelers van 1B-club Moeskroen weigeren voorlopig te trainen nadat wegens betalingsproblemen de lonen van december nog steeds niet gestort zijn, zo bevestigde de club donderdag in een mededeling.

Gisteravond was al uitgelekt dat er betalingsproblemen waren opgedoken bij Les Hurlus, de nummer vijf in de 1B Pro League. De club neemt daar nu akte van, maar legt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid wel bij moederclub Lille. “LOSC komt zijn verplichtingen immers niet na”, klinkt het.

“De Franse club is ons een aanzienlijk bedrag verschuldigd, waarmee we het seizoen zonder problemen zouden kunnen uitdoen. Moeskroen heeft immers zijn kosten zien toenemen, omdat heel wat LOSC-spelers naar Henegouwen kwamen. Zo konden onder meer Koffi en Onana op een hoog Belgisch niveau spelen, in plaats van in de Franse amateurreeksen. Dat leverde LOSC en de betrokken spelers aandacht van de media en financieel gewin op. Het is dan ook de schending van die overeenkomst die de club nu in woelige water heeft gebracht.”

Volledig scherm © BELGA

KV Kortrijk kan geen uitstel vragen

KV Kortrijk kampt met een ware coronagolf. Op een gegeven moment waren er negentien personen besmet, maar eergisteren hebben alle geteste personen negatief getest. Twaalf personen zijn wel nog in isolatie. “KV Kortrijk kan, op basis van de maandag gestemde reglementswijziging omtrent mogelijk uitstel in geval van Covid-19 bestemmingen, geen uitstel vragen van de wedstrijd van morgen tegen KAA Gent”, luidt het op hun website. Clubs die met zeven positieve gevallen kampen bij spelers die minstens 30% van de wedstrijden hebben afgewerkt of die twee besmette doelmannen tellen die op de lijst van de A-kern staan, hebben de mogelijkheid om uitstel van een wedstrijd te vragen. Dat is hier dus niet het geval. Mocht KVK toch aan één van die voorwaarden voldaan hebben, hadden ze ook gespeeld. Kortrijk stemde afgelopen maandag tegen dat voorstel op de Algemene Vergadering van de Pro League en wou dus een statement maken. (IVDA)

KV Kortrijk-Antwerp wordt op 2 februari gespeeld

Op tweede kerstdag werd de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp uitgesteld. The Great Old was toen getroffen door een Covid-uitbraak, met besmettingen bij negen spelers en twee stafleden. Vandaag is er een nieuwe datum gevonden voor die wedstrijd. Antwerp komt namelijk op woensdag 2 februari op bezoek in het Guldensporenstadion. De partij begint om 18:45. (IVDA)

Magallan (en wellicht ook Ashimeru) normaal gezien klaar voor Clasico

Lisandro Magallan is verlost van zijn coronabesmetting. De RSCA-verdediger testte na een week quarantaine negatief, net als U21-speler Enock Agyei. Beiden trainden vandaag weer met de groep. Magallan zal zondag tegen Standard normaal gezien van de partij zijn. Majeed Ashimeru keert zaterdag pas terug uit quarantaine, maar de kans is groot dat ook hij gewoon in de selectie zit voor de Clasico. Anderlecht telt voorts geen positieve gevallen. (SVL)

Vanhamel niet langer kapitein bij Beerschot

Bij Beerschot heeft Mike Vanhamel zijn kapiteinsband moeten inleveren. Meer nog, het ziet er naar uit dat niet Vanhamel, maar Wouter Biebauw zondag op Racing Genk onder de lat zal staan. Vermoedelijk zal Biebauw ook tijdelijk aanvoerder worden. Eens Ryan Sanusi opnieuw fit is, zal die laatste kapitein worden van het zwalpende Kielse schip. Sanusi was maandenlang out met een knieblessure, maar is intussen bijna terug. Genk komt wellicht nog wat te vroeg, maar de week daarna zou de middenvelder zijn comeback kunnen maken tegen OH Leuven. (KDC)

John Textor wordt meerderheidsaandeelhouder bij RWDM, Thierry Dailly blijft voorzitter

De Amerikaanse zakenman John Textor, mede-eigenaar van Crystal Palace, zal meerderheidsaandeelhouder worden van RWDM. Dat heeft de Brusselse tweedeklasser bekendgemaakt op een persconferentie. Thierry Dailly, die voortaan minderheidsaandeelhouder is, blijft voorzitter. Hij zal zich blijven bezighouden met de dagelijkse leiding van de club.

“Dankzij deze investering zal RWDM zijn professionalisering kunnen voortzetten en zich de middelen verschaffen om zijn toekomstige ambities waar te maken”, klinkt het bij RWDM. “De toetreding van John Textor aan het aandeelhouderschap van de club zal de ontwikkeling van de huidige spelerskern, de infrastructuur van de club en de ontwikkeling van de jeugdacademie verder mogelijk maken.”

RWDM staat derde in 1B met 23 punten uit 15 wedstrijden, achter Westerlo (34) en Waasland-Beveren (24). De Brusselse club ontvangt op 21 januari Lommel voor de hervatting van de competitie na de winterstop.

4 spelers in quarantaine bij KV Mechelen

Er is één coronageval bijgekomen bij KV Mechelen. Zo komt de totale balans op vier spelers in quarantaine. Twee van de drie spelers die op stage positief testten, hebben nog geen goed genoege waardes om uit isolatie te mogen. Zij zijn wel al terug in België. Ook coach Wouter Vrancken en T2 Fred Vanderbiest zitten nog in quarantaine. Vandaag en morgen volgen er nog testrondes. Het is nu wachten op de resultaten. (ABD)

Bologna en Theate lopen tegen zure nederlaag aan bij Cagliari

Bologna is in de afsluiter van de 21e speeldag van de Serie A tegen een zure nederlaag aangelopen in en tegen Cagliari (2-1).

Ricardo Orsolini (54.) schonk de bezoekers, met basisspeler Arthur Theate, eerst nog de voorsprong. Ze slaagden er evenwel niet in om die vast te houden tot het laatste fluitsignaal. Leonardo Pavoletti (71.) maakte gelijk en tot overmaat van ramp deed Gaston Pereiro (90.+4) de match diep in blessuretijd nog helemaal kantelen.

Bologna moet door het late verlies terrein prijsgeven en staat nu twaalfde met 27 punten. Het heeft wel nog een inhaalwedstrijd voor de boeg. Cagliari is pas terug te vinden op de achttiende plaats met 16 punten.

Coman blijft tot 2027 bij Bayern

Kingsley Coman (25) voetbalt ook de komende seizoenen in het shirt van Bayern München. De Franse flankaanvaller verlengde zijn aflopende contract met vijf jaar, tot medio 2027. Coman komt sinds augustus 2015 uit voor Bayern, dat hem eerst huurde van Juventus en na twee seizoenen zo'n twintig miljoen euro voor hem betaalde. In die periode won Coman met Bayern zes landstitels, één keer de Champions League, drie Duitse bekers, vijf Duitse supercups, één keer het WK voor clubs en één keer de Europese supercup. Ook met PSG en Juventus werd Coman al landskampioen.

Soedan en Guinee-Bissau treffen geen doel op Afrika Cup

Soedan en Guinee-Bissau hebben hun avontuur op de Africa Cup dinsdag aangevat met een doelpuntloos gelijkspel in hun eerste groepsmatch in groep D.

Guinee-Bissau kreeg in de slotfase nog een uitgelezen mogelijkheid op de overwinning toen het een penalty toegekend kreeg, maar Pelé geraakte niet voorbij doelman Ali Abu Eshrein en Piqueti trapte in de rebound op de paal.

Salah en Egypte starten met valse noot na nederlaag tegen Nigeria

Op de eerste speeldag van de Africa Cup heeft de kraker tussen Nigeria en Egypte in groep D dinsdag een 1-0 resultaat opgeleverd. Mohammed Salah en co waren na exact 30 minuten spelen op achtervolgen aangewezen na een doelpunt van Kelechi Iheanacho. In de tweede helft slaagden de Egyptenaren er niet meer in om het tij te keren.

Nigeria schreef het toernooi de laatste keer op zijn naam in 2013, terwijl Egypte voor het laatst in 2010, toen een derde keer op rij; mocht juichen. Later vandaag geven in diezelfde poule Soedan en Guinee-Bissau elkaar nog partij om 20u. Eerder op de dag verslikte Algerije, een van de favorieten voor de eindzege, zich verrassend in Sierra Leone (0-0).

Ivoorkust verliest doelman Sylvain Gbohouo door dopingschorsing

Ivoorkust kan tijdens de Africa Cup niet rekenen op Sylvain Gbohouo. De 33-jarige doelman werd minder dan 24 uur voor het eerste duel van Ivoorkust op het Afrikaans landenkampioenschap, woensdag om 20 uur in Douala (Kameroen) tegen Equatoriaal Guinea, geschorst voor een dopingovertreding.

De Franse bondscoach Patrice Beaumelle maakte op zijn persconferentie dinsdag bekend dat Gbohouo voorlopig geschorst werd door Wereldvoetbalbond FIFA. Hij werd in november vorig jaar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen (1-0 nederlaag) betrapt op een verboden middel. Volgens de coach veroorzaakte een oogheelkundige behandeling de positieve test.

Gbohouo was de eerste doelman van Ivoorkust, één van de favorieten op eindwinst in de Africa Cup. Met Christian Kouamé (Anderlecht) behoort één speler uit de Jupiler Pro League tot de selectie van Ivoorkust.

Manchester United wint zuinig van Aston Villa in FA Cup

Manchester United heeft zich dankzij een 1-0-zege tegen Aston Villa als laatste geplaatst voor de 1/16de finales van de FA Cup. Een kopbalgoal na acht minuten van Scott McTominay volstond voor de kwalificatie voor de Mancunians. Old Trafford haalde na rust wel tweemaal opgelucht adem. Treffers van Danny Ings en Ollie Watkins voor de bezoekers werden telkens afgekeurd voor buitenspel. Manchester United treft bij de laatste 32 tweedeklasser Middlesbrough, dat zaterdag met 2-3 won bij vierdeklasser Mansfield Town.

Geen corona-uitbraak bij Liverpool, verschillende spelers testten valspositief

De uitbraak van het coronavirus bij Liverpool is vorige week vermoedelijk minder erg geweest dan aanvankelijk gedacht. Trainer Jürgen Klopp verklaarde tegenover verschillende Engelse media dat er sprake was van een aantal valspositieve tests. De enige die echt met het virus besmet was, was verdediger Trent Alexander-Arnold.

Door de veronderstelde uitbraak werd het heenduel van de halve finale van de League Cup tegen Arsenal uitgesteld. De club speelde het afgelopen weekend wel in de FA Cup tegen Shrewsbury Town (4-1 winst), waarbij ook nog meerdere spelers ontbraken. Klopp, die zelf ook positief testte en even afwezig was, stelde in dat duel verschillende tieners op. Liverpool sloot door de vermeende corona-uitbraak verschillende dagen haar trainingscentrum.

Africa Cup: nipte overwinningen voor Senegal, Guinee en Marokko, debuut voor Tissoudali

Senegal, Guinee en Marokko hebben allen hun eerste groepsduel op de Africa Cup in Kameroen gewonnen met 1-0. Senegal versloeg Zimbabwe dankzij een penaltydoelpunt van sterspeler Sadio Mané, zeven minuten in blessuretijd. Senegal, één van de topfavorieten op de Africa Cup, wordt geplaagd door een corona-uitbraak en miste om die reden elf spelers, waaronder Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck.

De Senegalezen delen de leiding in groep B met Guinee, dat haar openingsduel met 1-0 won van Malawi. Ibrahima Cissé (Seraing) en Sory Kaba (OH Leuven) vielen in bij Guinee. Marokko tot slot dankte Sofiane Boufal in de 1-0 zege tegen Ghana. Boufal maakte zeven minuten voor tijd de winning goal. Selim Amallah (Standard) en halve Belg Samy Mmaee stonden aan de aftrap bij Marokko, Tarik Tissoudali (AA Gent) viel in het slot van de wedstrijd in. Voor de Buffalo was het zijn debuut bij de Marokkaanse nationale ploeg. Bij Ghana tot slot was er een basisplaats voor Joseph Paintsil (Racing Genk). Marokko leidt voorlopig in groep C met drie punten. In de laatste match van vanavond verloren de Comoren met 0-1 van Gabon. Faïz Selemani (Kortrijk) kwam niet in actie.

Wouter Vrancken en Fred Vanderbiest testen positief op corona

Er zijn drie nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen bij KV Mechelen. Coach Wouter Vrancken, Fred Vanderbiest en één speler legden een positieve test af. Zij hebben vrijwel geen symptomen en gaan in quarantaine. Donderdag ondergaan ze een nieuwe test. Is die opnieuw positief, dan missen ze al zeker het competitieduel van komende zaterdag tegen OH Leuven. Kevin Van Dessel wordt voorlopig T1 ad interim, Steven Defour zijn assistent. Welke speler positief testte, houdt de club liever privé. De drie spelers die op stage besmet raakten, zijn intussen uit quarantaine. (ABD)

Marc Grosjean niet langer T2 bij Seraing

FC Seraing heeft de samenwerking met Marc Grosjean stopgezet. De 63-jarige Luikenaar, in het verleden hoofdcoach van onder meer Antwerp, Eupen, Brussels, Seraing, Al-Shabab en Union, was sinds 2020 op de Pairay de assistent van Emilio Ferrera en Jordi Condom. De nieuwe coach van de Metallo’s, Jean-Louis Garcia, koos voor zijn vaste medewerker Jean-Louis Nogueira als T2. Olivier Werner blijft wel keeperstrainer.

Middenvelder Maldine Douane (19) komt over van FC Metz, waar hij onlangs zijn eerste profcontract tekende. In de oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Swift Hespérange viel Douane na de rust in voor Youssef Maziz. Seraing won met 0-5. Maziz had een voet in vier van de vijf doelpunten met een treffer en drie assists. De Mettalo’s, na vijf opeenvolgende nederlagen weggezakt naar de positie van barrages, hervatten zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen leider Union. (AR)

Volledig scherm Marc Grosjean © BELGA