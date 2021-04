Football Talk. Pocognoli stopt met voetballen - Leko begint Chinees seizoen met 6-1-zege

Leko begint seizoen in China met Shanghai Port met 6-1-zege

Ivan Leko is uitstekend begonnen aan zijn nieuwe avontuur in China. De Kroaat won op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen in de Chinese Super League met zijn ploeg Shanghai Port, tot vorig jaar Shanghai SIPG, met 6-1 van Tianjin Jinmen Tiger. De Oostenrijker Marko Arnautovic was de uitblinker met een hattrick (26., 49. en 57.).

Verder scoorde ook de Braziliaan Ricardo Lopes (47. en 54.) twee keer, Wenjun Lu (30.) zorgde voor het enige doelpunt van Chinese makelij in de wedstrijd. Diep in blessuretijd zorgde de Fransman Jules Iloki (90.+4) voor de enige tegentreffer. Ivan Leko verliet begin januari Antwerp voor een lucratief avontuur in China. Eerder was de Kroaat als hoofdcoach ook aan de slag bij OH Leuven, STVV, Club Brugge en Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten.

Leko en Shanghai Port werken hun eerste vijf competitiewedstrijden af in een bubbel in Suzhou, in het zuidoosten van China. Nadien is er een pauze van een maand, om in juni te hervatten voor een tweede fase. Zijn team veranderde in het tussenseizoen, net als vele clubs in China, van naam. De Chinese autoriteiten beslisten immers dat de clubs niet langer sponsornamen mochten dragen.

Dinsdag won Shandong Taishan, met Marouane Fellaini als invaller, al met 0-2 bij Chongqing Lifan. Mousa Dembélé kwam niet in actie bij Guangzhou City, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Guangzhou FC. Titelverdediger Jiangsu FC zal zichzelf niet opvolgen dit seizoen. De club moest vanwege financiële problemen zijn activiteiten staken in november 2020.

Pocognoli op voetbalpensioen

Zondag tegen Deinze wordt de laatste match voor Sébastien Pocognoli (33). De verdediger van Union Saint-Gilloise hangt de voetbalschoenen aan de haak. “Zeventien jaar lang kwam mijn jongensdroom uit, maar nu is de tijd rijp om te stoppen”, schrijft hij op Twitter. “Het is niet makkelijk om dergelijk hoofdstuk af te sluiten, maar mijn hoofd en lichaam vragen er naar. Ik ben dankbaar voor de mooie jaren. Ik bedank alle fans, maar ook ploegmaats en coaches van wie ik veel kon leren. Ook mijn familie en dichtste vrienden waren van kapitaal belang. Tot snel.”

Pocognoli arriveerde in januari bij Union, maar speelde amper door blessures. Hij begon zijn profcarrière bij KRC Genk. Nadien speelde hij voor AZ (2007-2010), Standard (2010-2013 en 2017-2020), Hannover 96 (2013-2014), West Brom (2014-2016) en Brighton (2016-2017). Hij verzamelde ook dertien caps voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in 2008 tegen Italië. Op zijn palmares staan een titel en een Supercup met AZ in 2009 en twee bekers met Standard (2011 en 2018). Met de Belgische beloftenploeg haalde hij de halve finales op het EK van 2007 in Nederland.

Poelmans keert terug naar oude liefde

In 1B heeft Lierse Kempenzonen een oude bekende opnieuw in huis gehaald. De 25-jarige Joeri Poelmans ondertekende zopas een overeenkomst voor één seizoen op het Lisp. De linksvoetige verdediger stond sinds vorige zomer onder contract bij de Roemeense tweedeklasser Petrolul Ploiesti. Daar kwam hij – mede omwille van administratieve redenen – slechts enkele keren in actie. Poelmans werd destijds opgeleid in de aan het oude Lierse gelinkte JMG-academie. Na 54 matchen in Lierses eerste ploeg verkaste hij eerst naar de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport en dan naar Roemenië.

Engelse en Duitse voetbalbond willen geen ruimere EK-selectie

Roberto Martínez hoopt 26 spelers te mogen meenemen naar het EK, maar er komt weerstand. De Engelse en Duitse voetbalbond willen het idee van een ruimere selectie blokkeren. Zij vrezen dat er onvrede gaat ontstaan met te veel spelers die gedurende vijf weken weinig of geen speelminuten krijgen. De UEFA zal ook ingelicht worden van hun standpunt en later een beslissing nemen over het aantal spelers.

Martínez toont zich al even voorstander van geen 23, maar wel 26 spelers voor het EK. Dat heeft alles te maken met corona. De kalender zit overvol en de spelers zijn vermoeid. “Het zou passen binnen de huidige tijd, waarin er tegenwoordig ook al vijf vervangingen toegelaten zijn.” In Italië heeft Martínez medestanders. Italiaans bondscoach Roberto Mancini is dezelfde mening toegedaan. Mancini had nog volgend argument: “Stel dat er iemand besmet geraakt op het EK? Het wordt dan niet evident om vervangers te vinden, want de spelers zullen al op vakantie zijn.”

KV Mechelen geeft ook Yannick Thoelen langdurig contract

Een dag na de contractverlenging van aanvaller Nikola Storm tot juni 2026 heeft ook Yannick Thoelen zijn overeenkomst bij KV Mechelen verlengd. De dertigjarige doelman ondertekende een contract tot medio 2025. Zijn vorige contract liep nog een jaar door.

“Door deze nieuwe overeenkomst heeft Yannick hier niet alleen een verleden en een heden, maar ook een toekomst”, liet sportief directeur Tom Caluwe weten in een reactie. “Hij heeft hier nog enorme stappen gezet. Yannick is nog sterker teruggekomen na zijn blessure en heeft getoond dat we altijd op hem kunnen rekenen. Zijn mentaliteit en uitstraling passen perfect bij onze club.”

Dat Thoelen zelf ook blij is met zijn verlengd verblijf, liet hij duidelijk blijken. “Het nieuwe contract straalt appreciatie uit voor mijn harde werk. Ik voel mij goed in Mechelen en ik heb hier een goeie band met iedereen. Het hele plaatje klopt hier gewoon. Om dan voor 4 jaar te kunnen bijtekenen, dat is echt een geweldig gevoel.”

Yannick Thoelen streek in de zomer van 2019 een tweede keer neer in Mechelen, na een eerder weinig succesvolle periode tussen 2008 en 2011. Hij kwam de voorbije twee seizoenen tot 41 officiële duels voor Malinwa. Dit seizoen begon hij als tweede doelman, na Gaëtan Coucke, maar vanaf midden december nam hij zijn plek tussen de palen weer in. Vorig jaar stond Thoelen lange tijd aan de kant met gescheurde kruisbanden in de rechterknie.

Bernd Storck is niet langer hoofdtrainer van het Slovaakse DAC

De Slovaakse topclub DAC Dunajská Streda heeft in onderling overleg het contract met Bernd Storck ontbonden. De 58-jarige Duitser was in ons land succesvol bij Moeskroen en Cercle Brugge.

Storck slaagde er met beide clubs in de degradatie in de Jupiler Pro League te ontlopen. Hij hoopte vervolgens op een kans bij een Belgische topclub, maar die kwam er niet. Eind mei vorig jaar streek hij neer bij het Slovaakse DAC en met die club stond hij na 27 speeldagen in de Slovaakse hoogste klasse tweede, weliswaar op tien punten van koploper Slovan Bratislava. Zijn contract liep er nog een jaar door.

UEFA mijdt stadions van Super League-clubs bij zoektocht naar nieuwe speelsteden voor EK

Stadions van Super League-clubs lijken geen kans te maken op de organisatie van EK-wedstrijden komende zomer. Dat bericht persagentschap PA.

Zo waren er vorige week berichten dat de UEFA het nieuwe stadion van Tottenham zou overwegen, indien bepaalde speelsteden hun dossier niet in orde zouden krijgen. De UEFA eist op het EK van elke speelstad dat er fans toegelaten worden. Intussen zou de UEFA de piste van het Tottenham-stadion verlaten hebben.

Clubs ontvangen van de UEFA immers een vergoeding voor stadionhuur en die lijkt niet van plan Tottenham, één van de twaalf stichtende clubs van de veelbesproken Super League, extra middelen toe te steken. Vrijdag maakt de UEFA op haar Uitvoerend Comité de definitieve lijst met speelsteden bekend voor het EK van komende zomer.

Er lijken nieuwe stadions te moeten worden gezocht om Bilbao en Dublin te vervangen. In beide steden heersen strenge beperkingen en die laten het niet toe toeschouwers de wedstrijden te laten bijwonen. Het derde twijfelgeval is München. Daar is ook nog geen zekerheid over de aanwezigheid van fans.

In Spanje schuift men Sevilla naar voren als vervanger van Bilbao. Wat er moet gebeuren met de wedstrijden in Dublin, is onzeker. De UEFA lijkt er de voorkeur aan te geven de wedstrijden te verdelen onder bestaande locaties, vooral om marketingdoeleinden. Onder meer Londen en Sint-Petersburg gaven al aan extra wedstrijden te willen organiseren.

De negen overige speelsteden laten fans toe. In Boedapest worden volle tribunes nagestreefd, in Sint-Petersburg - waar de Rode Duivels twee groepswedstrijden afwerken - en Bakoe wordt gemikt op 50 procent, terwijl in Amsterdam, Boekarest, Glasgow en Kopenhagen - waar de Rode Duivels ook een groepsmatch afwerken - een bezettingsgraad van 25 tot 33 procent verwacht wordt.

Rome, dat ook even een twijfelgeval was, kon woensdag meedelen op z’n minst 25 procent van haar stadion te zullen vullen. In de Italiaanse hoofdstad wordt op 11 juni de openingswedstrijd gespeeld. Ook Londen hoopt op minstens 25 procent. In de Britse hoofdstad vinden de meeste wedstrijden plaats (7), waaronder de twee halve finales en de finale.

