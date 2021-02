Football Talk. Play-off 1? KVO heeft makkelijkste programma - Koita is aanslagen beu

Kortrijk met ex-Anderlechtkeeper Hendrickx tegen paars-wit

Gaëtan Hendrickx (25), door Kortrijk gehuurd bij Charleroi, is morgenmiddag op bezoek bij een van zijn ex-clubs. Hij speelde voor de jeugd van Charleroi, Anderlecht, Standard en Genk. Zijn passage bij Anderlecht was wel opmerkelijk: “Ik werd er opgesteld als keeper. Ik had toen zodanig genoeg van voetbal dat ik er twee jaar mee kapte”, zegt Hendrickx. “Ik ging tennissen tot mijn broer me meenam naar Standard.” De Waals-Brabander tekent nu present als middenvelder.

Julien De Sart is na twee maanden weer inzetbaar, hersteld van een scheur in de enkel. Radovanovic is er ook bij, maar wel met een ingepakte neus. Die brak hij bij een kopduel op training. (ESK)

Play-off 1? KVO heeft makkelijkste programma

De vierde stek vasthouden, dat is wat KV Oostende vandaag hoopt te doen in Eupen, de verste verplaatsing in onze competitie. De kustploeg doet volop mee voor play-off 1 en mag haar plaatsje daarin met reden ambiëren. Niet alleen door de goeie prestaties - een blik op het programma leert ons dat Oostende de op papier meest doenbare kalender voorgeschoteld krijgt van alle kandidaten. Uit de linkerkolom treft de kustploeg enkel nog KV Mechelen... in eigen huis. Daarnaast ontvangt KVO nog hekkensluiters Waasland-Beveren en Cercle Brugge en staan er uitmatchen in Gent, Moeskroen en Beerschot op het programma. Vandaag reist Skulason, na twee weken uit quarantaine, mee naar de Oostkantons. Sakala (enkel) moet in principe speelklaar geraken voor het duel. (TTV)

Vinger uit de kom? Bolat lost het zélf op

Gent-doelman Sinan Bolat blesseerde zich tijdens de opwarming, waarna zich in de catacomben een race tegen de klok afspeelde. “Tijdens de opwarming ging mijn vinger uit de kom”, aldus de doelman. “Pijnlijk moment. We hebben in de kleedkamer vaak geprobeerd om die er terug in te steken. Het lukte de dokter en de kiné uiteindelijk niet, ik heb hem er zelf dan terug ingekregen. Het werd heel nipt voor de aftrap. In het begin van de match voelde ik het niet, maar gaandeweg wel. We hebben het met pijnstillers opgelost.” (SDG)

Koita is aanslagen beu: “Refs moeten ons beter beschermen”

Aboubakary Koita (22) is eindelijk terug bij Waasland-Beveren en de Leeuwen pakten woensdag meteen hun eerste overwinning in maanden. Dat die zege helemaal van de flukse flankaanvaller afhing, is kort door de bocht, maar Nicky Hayen heeft zijn rijzende ster broodnodig in de degradatiestrijd. Aan de Freethiel hoopt men alvast dat hij fit kan blijven, zeker als je eens optelt hoeveel trappen hij al te verduren kreeg. Nadat hij op schandalige wijze de ziekenboeg in werd geknald door Moeskroen is hij zelf de voortdurende aanslagen meer dan beu. “Op Moeskroen had ik al wat last van mijn knie. Het kan goed zijn dat ze dat wisten en me daarom extra hard aanpakten. Het wordt te veel”, aldus de Antwerpse dribbelkont. “ De scheidsrechters moeten de spelers meer beschermen en snelle waarschuwingen geven en kaarten trekken.” Koita is namelijk de negende in de lijst van spelers waar in onze Jupiler Pro League de meeste fouten op gemaakt worden.” (SDG)

Vanderhaeghe op overlevingstocht

Cercle Brugge gaat als rode lantaarn op overlevingstocht naar Moeskroen. Cercle telt één punt achterstand op Waasland-Beveren en drie op Moeskroen. Yves Vanderhaeghe en de jarige Thomas Buffel trainden gisteren om 16 uur met de 20 spelers die ze meenamen op afzondering naar Oostkamp. Bij die 20 hoort uiteindelijk ook Kevin Denkey, die last heeft van een teenletsel. Robbe Decostere (kuitbeenbreuk begin december) is na zijn wederoptreden met de beloften meteen in de wedstrijdkern opgenomen, net als Hannes Van Der Bruggen (gebroken vinger) en Charles Vanhoutte. Vanderhaeghe liet doorschemeren dat hij weinig redenen heeft om het elftal te wijzigen dat tegen Anderlecht een gelijkspel haalde. Een gesprek met Kylian Hazard kwam er voorlopig nog niet. (LUVM)

