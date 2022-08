Football Talk. Philippe Clement en AS Monaco weer onderuit op eigen veld - Jérémy Doku staat weer aan de kant

Clement en AS Monaco weer onderuit op eigen veld

Philippe Clement beleeft niet z'n leukste weken bij AS Monaco. De Monegasken gingen in de Ligue 1 op eigen veld met 2-4 onderuit tegen Troyes. Ook in de vorige thuismatch kreeg Monaco er vier binnen - toen in de 1-4-nederlaag tegen het Lens van Loïs Openda, die ook scoorde. Over alle competities heen konden Clement en co nu al voor de vijfde wedstrijd op rij niet winnen. Bovendien zal de pijnlijke uitschakeling door PSV in de voorrondes van de Champions League nog steeds nazinderen. In de competitie bengelt Monaco op de vijftiende plek met 5 op 15. Clement zal hopen dat het tij snel keert.

RedBird rondt overname AC Milan af

De Italiaanse kampioen AC Milan heeft een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro officieel over van Elliott Management, een ander investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan. Dat heeft Milan woensdag bevestigd.

De verschillende partijen vonden in juni al een akkoord maar moesten de overname officieel afronden uiterlijk in september. De deal is nu helemaal rond waardoor Milan in handen van RedBird komt. “Als nieuwe eigenaar van AC Milan zal RedBird blijven investeren in alle belangrijke gebieden die de sportieve en commerciële belangen van de club zullen bevorderen”, klinkt het in een mededeling. “We bouwen voort op de prestaties van vorig seizoen die culmineerden in de titel in de Serie A.”

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.

De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich vorig seizoen voor de negentiende keer tot kampioen van Italië. Afgelopen zomer streken met Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Divock Origi (Liverpool) nog twee Belgen neer in Milaan.

Brüls (STVV) krijgt wedstrijd schorsing met uitstel na “belachelijke ref”-uitspraak

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft op woensdag een wedstrijd schorsing met uitstel opgelegd aan STVV-speler Christian Brüls. Die was bij een interview na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht over de schreef gegaan en had de scheidsrechter een “belachelijke ref” genoemd.

Brüls werd geïnterviewd over een fase waarin hij een gele kaart had gekregen. Hij trapte daarbij Yari Verschaeren aan. De VAR zag er een rode kaart in maar scheidsrechter Laforge hield voet bij stuk na consultatie van het scherm. “De scheidsrechter was belachelijk, misschien moest hij een beetje opvallen”, liet Brüls zich na de match ontvallen. Het Referee Department sloot zich na de wedstrijd aan bij het oordeel van de videoscheidsrechter.

Op zitting legde Brüls uit dat zijn woorden gericht waren naar de VAR. Hij toonde zich bereid om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Laforge. Daarom was een uitgestelde schorsing voldoende voor het parket en het Comité, naast een boete van 500 euro.

Doku weer geblesseerd

Jérémy Doku (20) staat opnieuw aan de kant. Een spierblessure gooit roet in het eten, zo meldt Rennes-coach Bruno Genesio. “We moeten de onderzoeken afwachten om te bepalen hoe lang hij out is.” De match van vanavond tegen Brest mist de Rode Duivel hoe dan ook. En zo blijft Doku in het sukkelstraatje. Vorig seizoen speelde hij amper 463 minuten in de Ligue 1. Zijn laatste cap bij de Duivels dateert van 2 juli 2021, toen hij zich op het EK tegen Italië aan de wereld toonde. Nadien volgden een hamstring-, knie- en kuitblessure.

Red Flames kunnen tegen Noorwegen rekenen op recordaantal fans in Leuven

De Red Flames kunnen voor de cruciale kwalificatiematch van vrijdag tegen Noorwegen in Leuven (20u30) rekenen op ruime steun van de supporters. Bijna 8.000 fans kochten al een toegangskaartje waardoor het vorige supportersrecord uit 2018 zeker sneuvelt. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) gemeld.

De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee spelen maken nog kans via barrages.

De Flames zullen tegen Noorwegen alvast kunnen rekenen op massale steun van de fans. Met bijna 8.000 verkochte tickets gaat het vier jaar oude supportersrecord tegen Portugal (7.200 fans in Leuven) al zeker voor de bijl. Als er nog 765 kaartjes over de toonbank gaan, zal Den Dreef voor de kraker tot de nok gevuld zijn - een primeur voor de Belgische voetbalvrouwen. Tot dusver zijn liefst 2.500 van de aanwezige supporters jonger dan 16 jaar.

“Het nieuwe supportersrecord toont dat de populariteit van onze Red Flames blijft stijgen sinds het geslaagde EK in Engeland deze zomer”, zegt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB. “Tegen Noorwegen kunnen we, samen met onze fans, nog een mooie bladzijde toevoegen aan de geschiedenisboeken van de Red Flames. We rekenen daarvoor op een zo goed als uitverkocht stadion om Leuven op zijn grondvesten te doen daveren.”

