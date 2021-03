Football Talk. Peyre (KVM) loopt verrekking op - Butez maakt rentree in oefenmatch

Serie A Nainggolan bezorgt Cagliari punt met harde knal en speelt zich zo nog dieper in Sardijnse harten

8 maart Een oerschreeuw in de absolute slotseconden. In de Serie A heeft Radja Nainggolan zich gisteren nog dieper in de harten van de Cagliari-fans gespeeld in de wedstrijd tegen Sampdoria Genua. In de extra tijd lukte Nainggolan de 2-2-gelijkmaker met een lage knal.