Football Talk. Penneteau sluit hoofdstuk Charleroi af - Ook Antwerp wil Balikwisha, Club bereid om extra geld op tafel te gooien

Penneteau sluit hoofdstuk Charleroi af

Nicolas Penneteau (40) houdt het na zeven jaar en 230 wedstrijden voor bekeken bij Sporting Charleroi. Dat maakte hij bekend via een open brief. Toen hij donderdag werd voorgesteld, liet Edward Still, de nieuwe coach van de Carolo’s, nochtans de deur open voor een contractverlenging van de Corsicaan. “Ik heb een goed gesprek gehad met Nicolas”, zei Still. “«We zijn aan verjonging toe, maar dat betekent niet dat er voor hem geen plaats meer is in de kern. Aan hem om te beslissen of hij al dan niet wil blijven”. Niet, dus.