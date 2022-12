Football Talk. Pelé opnieuw opgenomen in ziekenhuis, toestand is stabiel - Gunther Van Handenhoven aan de slag als assistent bij KV Mechelen

Gunther Van Handenhoven assistent bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft zijn staf versterkt met Gunther Van Handenhoven. Van Handenhoven was tot voor kort aan de slag als assistent bij KV Kortrijk, maar na het ontslag van Adnan Custovic werd ook de samenwerking met de 43-jarige ex-voetballer stopgezet. Nadat Steven Defour doorschoof naar de positie van T1 kwam er een plekje vrij in de staf. Die positie wordt nu dus ingevuld door Van Handenhoven, die in het seizoen 1996-97 nog 3 wedstrijden speelde voor Malinwa. (JDKK)

Pelé opnieuw opgenomen in ziekenhuis, toestand is stabiel

Brazilië houdt de adem in. Pelé (82), die strijdt tegen kanker, ligt opnieuw in het ziekenhuis. De medische lijdensweg van de voetbalgod gaat voort, zijn glimlach zal hij echter nooit verliezen. “Ik zal deze match winnen.”

KIJK. Pelé vierde twee jaar geleden nog zijn tachtigste verjaardag

De alarmbellen gingen af in Brazilië. Verschillende media meldden dat Edson Arantes do Nascimento - beter bekend als Pelé - onverwachts is opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo. Zijn vrouw Márcia Aoki en zijn vaste verzorger wouden geen enkel risico nemen toen de ‘Koning van het Voetbal’ een “algemene zwelling over zijn hele lichaam” vertoonde, zo schrijft nieuwszender ESPN Brasil. Er is sprake van hartproblemen en Pelé zou mentaal in de war zijn. De chemotherapie zou niet langer optimaal aanslaan.

En dat tijdens een Wereldbeker voetbal, het toneel waarop hij het meest schitterde. Pelé, die in clubverband voor Santos en de New York Cosmos speelde, leidde de Seleção naar drie WK’s, in 1958, 1962 en 1970. Zou zijn toestand Neymar en co bezig houden? Zij kunnen hun idool vrijdag in elk geval een hart onder de riem steken door te winnen van Kameroen. En wie weet nadien door door te stomen richting finale en zesde wereldtitel?

Nu, de paniek in Braziliaanse media probeerde dochter Kely wel meteen te temperen. “Er wordt veel geschreven over de gezondheid van mijn vader. Hij ligt inderdaad in het ziekenhuis”, zegt ze op Instagram. “Maar er is geen noodgeval. Er wordt geen slecht nieuws voorspeld. Ik zal bij papa zijn met Nieuwjaar en zal foto’s posten. Bedankt voor de steun.” Ook het ziekenhuis communiceerde dat zijn toestand stabiel is. “We herbekijken momenteel zijn chemotherapie. Een opname op intensieve is niet nodig.”

Volledig scherm © AFP

Hoe dan ook blijft de gezondheid van een van de - zo niet dé - beste voetballers aller tijden een grote zorg. Pelé zit al jaren in het sukkelstraatje. Leest u even mee waar hij het voorbije decennium allemaal mee af te rekenen kreeg: een heupoperatie, acute maagproblemen, infecties aan de urinewegen en nierstenen, een prostaatoperatie, een ziekenhuisopname na oververmoeidheid en darmkanker. Een hele waslijst - waaraan heeft hij dat in godsnaam verdiend? De ooit zo sierlijke Braziliaanse wereldvoetballer is zijn sierlijkheid verloren. Hij is verzwakt. Na een hoop kwaaltjes en medische problemen strijdt hij sinds september 2021 tegen darmkanker, de zwaarste tegenstander uit zijn leven. Een tumor werd toen operatief verwijderd, maar genezen is hij niet. Sindsdien onderging hij meerdere chemokuren en belandde hij alsmaar regelmatiger in het ziekenhuis.

En tóch blijft Pelé - richting de buitenwereld althans - altijd glimlachen. Eeuwige positivo. Zie de hoopgevende boodschappen die hij deelt op Instagram. Ruim een maand geleden, op 23 oktober, vierde hij zijn 82ste verjaardag met familie en vrienden. Zichtbaar gelukkig, maar ook duidelijk op korte tijd erg verouderd, poseerde hij voor een groepsfoto. “Het is geweldig om, na de coronapandemie, van jullie allemaal een knuffel te kunnen krijgen.” Hij stuurde ook een video de wereld in. “82 jaar oud mogen worden, is een gift van God. Ik hoop dat we nog een lange tijd samen op deze wereld kunnen zijn.” Toen er vorige zomer fake news over zijn gezondheid circuleerde, counterde hij: “Geen zorgen: ik ben deze wedstrijd aan het winnen.” In een bijschrift van een foto met zijn vrouw voegt hij toe: “Het is een zware strijd. Liefde is het beste medicijn.”

Hopelijk doen de medicijnen nu alsnog hun werk en kan Pelé snel een nieuwe Instagram-post met positief nieuws de wereld insturen. Vamos, O Rei.

Volledig scherm © AFP

OVERZICHT - Pelé zit al even in het sukkelstraatje 10 april 2019 Pelé wordt in Parijs in het ziekenhuis opgenomen na een blaasontsteking. Na een week voelt de voetballegende, die slechts één nier heeft, zich goed genoeg om terug te reizen naar Brazilië. Na verdere onderzoeken komt aan het licht dat hij kampt met nierstenen. Hij wordt geopereerd aan zijn urineleider. 31 augustus 2021 Tijdens een routineonderzoek naar hart- en bloedvaten wordt een tumor vastgesteld in zijn dikke darm. Een week later volgt een operatie om de tumor te verwijderen. Pelé ligt nadien nog enkele dagen op intensieve en nadien volgt een chemokuur. “Ik zal deze wedstrijd aangaan met een glimlach en optimisme”, schrijft hij op Instagram. Eind september mag hij het ziekenhuis verlaten. 8 december 2021 Het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo laat weten dat Pelé opnieuw opgenomen is. Zijn toestand is stabiel, maar hij heeft wel extra zorg nodig. “Geen zorgen, ik ben me gewoon klaar aan het maken voor de feestdagen”, reageerde Pelé. Na zijn laatste chemotherapie mag hij op 23 december, net voor Kerstmis, naar huis. 13 februari 2022 Niet alleen kanker blijft Pelé teisteren. In februari van dit jaar komt hij weer in het ziekenhuis terecht met een infectie aan de urinewegen. Na twee weken wordt hij ontslagen. “Hij is genezen van zijn infectie. Klinisch is hij stabiel”, laat het ziekenhuis weten. 18 april 2022 Geen noodgeval dit keer. Zoals op voorhand aangekondigd verblijft Pelé enkele dagen in het ziekenhuis voor zijn doorlopende kankerbehandeling. Hij keert snel weer terug naar huis. 30 november 2022 Braziliaanse media melden dat het niet goed gaat met Pelé, opnieuw in het ziekenhuis. Zijn kankerbehandeling zou niet aanslaan, schrijft ESPN. Dochter Kely probeert iedereen gerust te stellen. “Er is geen noodgeval.”

Volledig scherm Pelé in 1960. © picture-alliance / dpa

RSCA Futures en Lierse houden top drie in vizier in Challenger Pro League

Op speeldag 16 van de Challenger Pro League heeft RSCA Futures met 2-0 gewonnen van Jong Genk. Lucas Stassin (7.) en Enock Agyei (26.) zetten de youngsters van Anderlecht nog voor het half uur op rozen in het Lotto Park.

In de tweede wedstrijd van de avond haalde Lierse het met 2-4 van SL16 FC, de beloftenploeg van Standard. Leonardo Rocha was de man van de avond met een hattrick (7., 24., 29.). Tussendoor maakte Birame Diaw (17.) gelijk voor de Luikenaars. Thibaut Van Acker (89.) diepte in de slotfase de voorsprong van de bezoekers verder uit. Abdoul Tapsoba (90.+2) zette de eindstand op het bord.

In het klassement houden RSCA Futures en Lierse met 26 punten de top drie in het vizier. Leider Beerschot (29 punten) speelt zondagmiddag op het veld van Dender, Beveren en RWDM (allebei 28 punten) treffen respectievelijk Deinze (uit, zondagavond) en Club NXT (thuis, zaterdagavond).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.