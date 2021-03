Football Talk. Pelé is gevaccineerd: “Onvergetelijke dag” - Juventus en Napoli bekampen elkaar op 17 maart

Juventus en Napoli halen uitgestelde topper op 17 maart in

De wedstrijd tussen Juventus en Napoli, die op 4 oktober op de planning stond, maar niet kon plaatsvinden wegens coronagevallen bij de Napolitanen, wordt ingehaald op 17 maart. Dat heeft de Italiaanse voetballiga woensdag bevestigd.

Napoli kwam op 4 oktober niet opdagen bij Juventus, omdat de lokale autoriteiten de club hadden verboden om naar Turijn te reizen vanwege twee positief geteste spelers in de selectie. Volgens de directie van de Serie A en het bestuur van de Italiaanse voetbalbond had Napoli het coronaprotocol niet goed gevolgd en waren daarom sancties op hun plaats.

De ploeg van Dries Mertens ging in beroep en kreeg in december gelijk van het Italiaans Olympisch Comité (CONI), waardoor het duel alsnog gespeeld moet worden.

Kaya verlengt bij KV Mechelen

Onur Kaya (34) verlengt zijn contract bij KV Mechelen. De spelverdeler, wiens vorige overeenkomst in juni afliep, heeft zich de voorbije maanden (nog meer) in de gratie gespeeld bij het Mechelse bestuur. Ondanks zijn rol als bankzitter bleef hij positief ingesteld én nam hij jongeren onder zijn vleugels. Hij tekent bij voor één seizoen. (ABD)

Pelé is gevaccineerd: “Een onvergetelijke dag”

Pelé (80) is dinsdag gevaccineerd tegen Covid-19. De Braziliaanse voetballegende heeft het over een “onvergetelijke dag”. De drievoudige wereldkampioen riep zijn landgenoten op hun waakzaamheid niet te laten verslappen tegenover de coronapandemie, die momenteel meer dan 1.100 levens per dag eist in Brazilië. “Vandaag was een onvergetelijke dag. Ik ben gevaccineerd!”, schreef Pelé op zijn Instagrampagina. Op een foto is hij met mondmasker te zien, met zijn duim omhoog terwijl iemand hem het vaccin toedient.

Dury ziet De Bock en Govea uitvallen

Pech voor Zulte Waregem in de strijd om een ticket voor play-off 2 (of play-off 1), want Francky Dury moet de komende weken Laurens De Bock en Omar Govea missen.

De Bock valt voor anderhalve maand uit. De linksachter blijkt in Kortrijk een klaplong en twee gebroken ribben opgelopen te hebben tijdens een hard duel met Pape Gueye. De heupblessure waarmee Govea al na twintig minuten moest worden geëvacueerd, blijkt om een kneuzing van de schuine buikspier te gaan. (LUVM)

Volledig scherm De Bock. © Photo News

Sportief directeur Bobic verlaat Eintracht Frankfurt

Sportief directeur Fredi Bobic vertrekt aan het einde van het seizoen bij Eintracht Frankfurt. “Ik zou eigenlijk vorig jaar al weg gaan”, vertelde de 49-jarige Duitser. “Maar vanwege corona ben ik een jaar langer gebleven.”

Bobic werkt sinds 2016 bij Eintracht Frankfurt, dat de laatste seizoenen goed presteert. De club won in 2018 de Duitse beker en reikte een jaar later tot in de halve finales van de Europa League.

Eintracht Frankfurt staat op dit moment vierde in de Bundesliga, een positie die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League.

Volgens Duitse media zal Bobic volgend seizoen bij Hertha Belijn aan de slag gaan. Voor die club was de 37-voudige international van 2003 tot 2005 al als spits in dienst. Een jaar later beëindigde hij zijn voetballoopbaan bij het Kroatische Rijeka.

Volledig scherm Fredi Bobic. © Photo News

Amateurs vangen bot bij BAS

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de eis die Patro Eisden Maasmechelen, samen met 51 betaalde voetballers uit eerste nationale, indiende om de competitie af te werken, ongegrond verklaard. De Limburgse club en spelers eisten dat de stopgezette competitie, desnoods in sterk verkorte vorm, alsnog werd hernomen. Tevergeefs dus. Meester Walter Van Steenbrugge, die het opnam voor de amateurs, liet al verstaan verdere procedures niet uit te sluiten.