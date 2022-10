Football Talk. Paul Pogba moet definitief een streep door het WK trekken - Oekraïne dient klacht in tegen WK-deelname Iran

Geblesseerde Paul Pogba moet forfait geven voor het WK

Paul Pogba zal met zekerheid niet deelnemen aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Dat bevestigde zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta maandag in een bericht aan het Franse persagentschap AFP. De 29-jarige Pogba speelde dit seizoen door een zware knieblessure nog geen minuut voor zijn nieuwe team Juventus.

“Na medische onderzoeken gisteren en vandaag is het duidelijk geworden dat Paul Pogba verder moet revalideren na zijn operatie (aan de knie in september, red.)”, verklaarde Pimenta. “Het is buitengewoon pijnlijk. Hij zal om deze reden niet in staat zijn het Franse team te vervoegen op het WK in Qatar.”

De Franse middenvelder keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na een periode van zes seizoenen bij Manchester United. Eerder was hij ook tussen 2012 en 2016 al aan de slag bij de Oude Dame.

Het forfait van Pogba is een streep door de rekening van bondscoach Didier Deschamps. De Fransen moeten in Qatar ook al N’Golo Kanté missen. De Chelsea-middenvelder sukkelt met een blessure aan de hamstrings. Pogba en Kanté waren de twee centrale middenvelders waarmee Deschamps Frankrijk vier jaar geleden in Rusland naar de wereldtitel loodste.

Volledig scherm © Photo News

Oekraïne zal officieel klacht neerleggen bij FIFA tegen WK-deelname van Iran

De Oekraïense voetbalbond heeft in een statement aangekondigd officieel beroep te zullen aantekenen bij Wereldvoetbalbond FIFA tegen de deelname van Iran aan het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december). Oekraïne beschuldigt Iran van mogelijke betrokkenheid bij de militaire aanval van Rusland.

De Oekraïense voetbalbond liet in het bericht op haar website weten “rekening te houden met de informatie over systematische mensenrechtenschendingen in Iran”. “Die zijn in strijd met de principes en waarden binnen de FIFA-statuten”, zo klonk het. Iran zou verder drones aan Rusland leveren waarmee Oekraïne wordt aangevallen. De Iraniërs ontkennen dat.

Vorige week opperde ook Sergeui Palkine, de algemeen directeur van topclub Shakhtar Donetsk, al om Iran uit het WK te houden. Hij wilde het land vervangen door Oekraïne zelf. De Oekraïense voetbalbond sprak die wens om Iran te vervangen niet uit.

Bondsvoorzitter Andriy Pavelko vroeg afgelopen weekend in een interview met de Duitse omroep ARD nog de uitsluiting van Rusland en Iran van lidmaatschap van de FIFA. De openingswedstrijd van Iran op het WK staat op 21 november op het programma, tegen Engeland.

Volledig scherm © REUTERS

Duits gerecht klasseert zaak tegen bobo’s over mogelijke corruptie rond WK 2006

Een rechtbank in Frankfurt heeft het onderzoek afgesloten tegen drie voormalige toplui van de Duitse voetbalbond (DFB) rond eventuele fraude bij het WK van 2006 in Duitsland. Gewezen bondsvoorzitters Theo Zwanziger en Wolfgang Niersbach werden samen met Horst R Schmidt en Urs Linsi, respectievelijk voormalig secretaris-generaal van de DFB en de wereldvoetbalbond FIFA, verdacht van betrokkenheid bij een mogelijk geval van omkoping.

De DFB betaalde in aanloop naar het WK 2006 via de FIFA een som van 6,7 miljoen euro aan zakenman Robert Louis-Dreyfus (ook ex-eigenaar van Standard) als bijdrage voor een WK-gala dat nooit plaatsvond. Franz Beckenbauer, hoofd van het WK-organisatiecomité, had vier jaar voor de start van het toernooi een lening voor hetzelfde bedrag gekregen van Dreyfus en dat geld belandde uiteindelijk op de rekening van de in opspraak gekomen voormalig FIFA-topman Mohammed bin Hammam. Volgens Duitse media was het geld bedoeld om Aziatische stemmen te kopen maar daar zijn nooit bewijzen voor geleverd.

Vorig jaar besloot een Zwitserse rechter, die het dossier eveneens behandelde, de zaak ook al te klasseren.

Volledig scherm Wolfgang Niersbach (L) en Theo Zwanziger (R). © EPA