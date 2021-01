Football Talk. Palmeiras is eerste finalist Copa Libertadores

Palmeiras is eerste finalist Copa Libertadores

Het team van de Portugese coach Abel Ferreira verloor dinsdag weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale in Sao Paulo met 0-2 van het Argentijnse River Plate, maar het had de heenmatch in Buenos Aires met 0-3 gewonnen.

Voor Palmeiras wordt het de vijfde finale in de Copa Libertadores. De Brazilianen wonnen de beker nog maar een keer, in 1999. Op 30 januari staat Palmeiras in de finale in het Maracana in Rio de Janeiro tegenover het Argentijnse Boca Juniors of het Braziliaanse Santos. De heenwedstrijd in Argentinië eindigde op 0-0.