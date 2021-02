Football Talk. Özil verliest eerste topper tegen Galatasaray - Casteels derde met Wolfsburg

Galatasaray wint Turkse topper tegen Fenerbahçe

Galatasaray heeft de Turkse topper tegen Fenerbahçe gewonnen. Op het veld van ‘Fener’ werd het 0-1. De Egyptenaar Mostafa Mohamed kroonde zich in de 54ste minuut tot matchwinnaar. Door de zege passeerde Galatasaray de rivaal in het klassement. Beide clubs hebben na 23 duels 48 punten, maar Galatasaray heeft een beter doelsaldo. Nummer 3 Besiktas heeft 45 punten en een duel minder gespeeld.

Bij de bezoekers speelde Ryan Donk (ex-Club Brugge) de hele wedstrijd en werd Henry Onyekuru (ex-Anderlecht en Eupen) twaalf minuten voor tijd gewisseld. Fenerbahçe werd in 2014 voor het laatst landskampioen, Galatasaray in 2019. Uittredend kampioen Basaksehir is pas zestiende en verkeert in degradatienood. De club verloor zaterdag met 0-1 van Karagumruk. Nacer Chadli en Boli Bolingoli ontbraken bij Basaksehir met blessures.

Volledig scherm © Photo News

Memphis Depay helpt Lyon met twee treffers aan koppositie, Denayer ontbreekt met blessure

Memphis Depay heeft Olympique Lyon in ieder geval voor een dag aan de koppositie in de Ligue 1 geholpen. De Nederlandse aanvaller scoorde tweemaal in het thuisduel met Strasbourg. Lyon won met 3-0.

Depay (20. en 68.) vierde zijn twaalfde en dertiende competitietreffer, nadat hij vier duels op een rij niet had gescoord. Nummer 2 Lille speelt zondag een uitduel bij Nantes. Bij winst hebben de Noord-Fransen weer 2 punten meer dan Lyon.

Karl Toko Ekambi (30.) maakte de 2-0 voor de thuisploeg, die een groot deel van de wedstrijd met een man meer speelde. Adrien Thomasson moest bij Strasbourg al in de veertiende minuut met zijn tweede gele kaart van het veld. Hij werd eerst bestraft voor een overtreding en kreeg vervolgens nog een kaart voor aanmerkingen op de leiding.

Bij Lyon ontbrak Rode Duivel Jason Denayer nog met een dijblessure. Denayer moest vorige week vrijdag geblesseerd het terrein verlaten tijdens de verplaatsing bij Bordeaux (1-2). Hij miste ook al het competitieduel van woensdag bij Dijon (0-1). Zijn coach Rudi Garcia verwacht hem wel snel terug op het veld.

Volledig scherm Memphis Depay. © Photo News

Leipzig wijkt uit naar Londen of Boedapest voor Champions League

Het eerste duel tussen RB Leipzig en Liverpool in de achtste finales van de Champions League wordt afgewerkt in Boedapest of in het stadion van Tottenham Hotspur in Londen. Dat heeft directeur Oliver Mintzlaff van de Duitse ploeg laten weten. De beslissing valt maandag.

Leipzig moest op zoek naar een andere locatie omdat het Liverpool niet in eigen stadion kan ontvangen. De Duitse regering laat op dit moment geen vliegtuigen vanuit Groot-Brittannië landen, vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Leipzig moest een alternatief speelveld vinden om een reglementaire nederlaag van 3-0 te voorkomen. Beide clubs treffen elkaar op 10 maart voor de return op Anfield.

Volledig scherm © Photo News

Casteels derde met Wolfsburg, Dortmund verliest zonder Belgen op het veld

Wolfsburg blijft uitstekend op dreef in Duitsland. De Wolven, met vaste doelman Koen Casteels opnieuw onder de lat, wonnen op de twintigste speeldag in de Bundesliga met 0-2 bij Augsburg, hun vierde competitiezege op rij. Weghorst (38.) en Baku (59.) zorgden voor de doelpunten. Wolfsburg blijft derde, op tien punten van leider Bayern München, dat vrijdag al met 0-1 won bij Hertha Berlijn.

Borussia Dortmund blijft dan weer op de sukkel. De Borussen, zonder haar drie geblesseerde Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, verloren met 2-1 bij Freiburg. Het is voor Dortmund haar derde nederlaag in vier duels. Woo-Yeong (49.) en Schmid (52.) zorgden vroeg in de tweede helft voor de thuisdoelpunten. De bezoekers kwamen niet verder dan de aansluitingstreffer van tienerfenomeen Moukoko (76.). Dortmund is in de tussenstand zesde, op zestien punten van koploper Bayern al.

Orel Mangala stond 90 minuten op het veld bij VfB Stuttgart, dat in Leverkusen een zware 5-2 nederlaag leed. Demirbay (18. en 31.), voormalig Genk-speler Leon Bailey (56.), Wirtz (68.) en Gray (84.) scoorden voor de thuisploeg. Kalajdzic (50. en 77.) verzachtte met twee goals het leed voor Stuttgart. Mangala en co zijn in het klassement tiende, Leverkusen is vierde.

Benito Raman tot slot mocht op het uur invallen bij Schalke 04. De Königsblauen gingen ook tegen Leipzig onderuit, 0-3 na goals van Mukiele (45.+3), Sabitzer (73.) en Orban (87.). Schalke blijft zo stijf onderaan met slechts acht punten en nog maar één overwinning. Leipzig is tweede, met zeven punten minder dan Bayern.

Volledig scherm © AFP