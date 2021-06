Football talk. Ousmane Dembélé vier maanden buiten strijd - Essevee plukt Zinho Gano weg bij Genk

Essevee plukt Zinho Gano weg bij Genk

Zulte Waregem heeft met Zinho Gano (27) zijn zesde aanwinst van de zomermercato te pakken. De spits komt over van KRC Genk en tekent een contract van 3 jaar (plus één jaar optie) aan de Gaverbeek. De boomlange spits komt in Limburg niet aan spelen toe. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Antwerp en Kortrijk. Bij Kortrijk was hij goed voor zes goals en één assist.

“Een definitieve transfer zorgt voor stabiliteit”, klinkt Gano tevreden op de website van de club. “Het zal me de nodige rust geven om optimaal te presteren. Ik kijk uit naar mijn eerste wedstrijd voor SV Zulte Waregem. De accommodaties en het stadion zijn hier top. Ik kan niet wachten tot ik de fans ontmoet.”

Ousmane Dembélé vier maanden buiten strijd na knieoperatie

Barcelona-winger Ousmane Dembélé, die zich blesseerde tijdens het EK met de Franse nationale ploeg, is in Finland met succes geopereerd aan een dislocatie van de pees van de biceps femoris in de rechterknie. Hij zal ongeveer vier maanden buiten strijd zijn, zo maakte Barça bekend.

“Ousmane Dembélé werd met succes geopereerd in Turku (Finland) door Dr. Lasse Lempainen, onder toezicht van de medische dienst van de club,” aldus Barcelona in een verklaring.

De 27-jarige vleugelspeler van Barcelona was op het EK de offensieve joker bij Les Bleus. Hij scoorde begin juni in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales (3-0) en kwam in actie in de twee EK-wedstrijden tegen Duitsland in München (1-0 zege) en tegen Hongarije in Boedapest (1-1), waar hij geblesseerd uitviel.

Dembélé speelde 44 wedstrijden voor Barça en maakte 11 doelpunten over alle competities heen sinds hij in februari 2020 terugkeerde van een zware blessure.

In september 2017, vlak nadat hij voor zo’n 135 miljoen euro (inclusief bonussen) van Borussia Dortmund naar Catalonië was gegaan, had hij al eens te maken met een gescheurde biceps femoris-pees in zijn linkerdijbeen.

Maar in het seizoen 2020-21 had hij slechts één blessure. In december miste hij vijf wedstrijden op rij met een lichte hamstringverrekking in zijn rechterdij.

KRC Genk hervat trainingen met vier nieuwkomers

KRC Genk is deze voormiddag gestart met de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen. Coach John van den Brom verwelkomde zijn spelers voor het eerst op het oefenveld van de jeugdacademie. Het was de eerste training voor de Genkse nieuwkomers Carel Eiting, Kelvin John, Simen Juklerød en Mujaid Sadick.

KRC Genk hervat de trainingen iets later dan andere eersteklassers, mede door de langere afwezigheid van een groot aantal titularissen. Zaterdag en zondag stonden medische en fysieke testen op het programma voor de spelersgroep, die voorlopig een twintigtal spelers telt. Zeven beloften starten de voorbereiding met de A-kern: Mike Penders, Tuur Rommens, Amine Et Taibi, Lucas Beerten, Wout Coomans, Maarten Swerts en Adnan Abid.

Nu Jere Uronen (Finland) en Patrik Hrošovský (Slovakije) uitgeschakeld zijn op het EK, kan voor hen de vakantie beginnen. Ook Theo Bongonda, Mark McKenzie en Kristian Thorstvedt mogen van wat extra vakantie genieten en voegen zich eind volgende week bij de groep. Paul Onuachu, Junya Ito en de vier Zuid-Amerikanen die op de Copa América actief zijn, stromen nog later in. Gerardo Arteaga en Eboué Kouassi zijn zeker tot begin augustus afwezig door hun selectie voor de Olympische Spelen.

De eerste oefenwedstrijd van KRC Genk is op zaterdag 3 juli, op het veld van Eendracht Termien. Daarna volgen oefenwedstrijden tegen Eupen op 7 juli en tegen Utrecht op 10 juli. De laatste oefenwedstrijd is op 14 juli in eigen stadion tegen AZ Alkmaar. Na afloop trekt de delegatie op ministage naar Burgh-Haamstede in Zeeland, waar de Supercup van 17 juli tegen Club Brugge wordt voorbereid.

Beerschot haalt linksback Thibault De Smet

Vlak voor de afreis naar het oefenkamp in Duitsland heeft Beerschot een derde inkomende zomertransfer gerealiseerd. De Antwerpenaren huren linksback Thibault De Smet (23) voor één seizoen van de Franse eersteklasser Stade Reims. Beerschot bedong ook een aankoopoptie. Voormalig belofteninternational De Smet werd destijds opgeleid bij AA Gent, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Na een passage bij Sint-Truiden kwam de flankverdediger bij Reims terecht, maar daar kon hij zich niet helemaal doorzetten.

Hoffenheim haalt recordman Sebastian Rudy definitief terug

Sebastian Rudy trekt komend seizoen weer het shirt van Hoffenheim aan. De 31-jarige middenvelder is met 252 Bundesligawedstrijden al recordhouder in de club en verbond zijn lot maandag opnieuw aan het team.

Rudy speelde eerder voor Hoffenheim van 2010 tot 2017 en de voorbije twee seizoenen op uitleenbasis van Schalke 04. De Duitser verlaat de degradant nu en zette zijn krabbel bij Hoffenheim onder een contract tot 2023.

“Sebastian en Hoffenheim passen schitterend bij elkaar en het is uitgegroeid tot een succesverhaal dat nu wordt verlengd”, zegt sportief directeur Alexander Rosen. “Ik ben blij om definitief terug te zijn en dankbaar voor het vertrouwen gedurende al die jaren”, reageerde Rudy, goed voor 29 caps (een goal) bij de nationale ploeg.

Hoffenheim eindigde vorig seizoen op een teleurstellende elfde plaats in de Bundesliga. Het opent de nieuwe competitie op 14 augustus bij Augsburg.

La Liga hervat in weekend van 14 en 15 augustus

De Spaanse voetbalcompetitie hervat in het weekend van 14 en 15 augustus en duurt tot 22 mei 2022. Dat blijkt uit de officiële voetbalkalender die de Spaanse voetbalbond (RFEF) maandag bekendmaakte.

De finale van de Copa del Rey vindt plaats op 23 april 2022. De Spaanse Supercup wordt gespeeld van 12 tot 16 januari, aldus de RFEF. Nadat de Supercup in 2021 in het stadion La Cartuja in Sevilla werd afgewerkt door de covid-pandemie, keert ze volgend jaar terug naar Saoedi-Arabië. Daar vond de Supercup ook al plaats in 2020.

Athletic Bilbao, de winnaar van de editie 2021, zal het opnemen tegen landskampioen Atlético Madrid in de eerste halve finale op 12 januari. In de tweede halve finale nemen FC Barcelona, de winnaar van de jongste Copa del Rey, en vicekampioen Real Madrid het tegen elkaar op.

Charleroi versterkt middenveld met 21-jarige Algerijn

Charleroi heeft de Algerijnse middenvelder Adem Zorgane aangetrokken. De Karolo’s bevestigen maandag dat er een akkoord is bereikt met zijn club Paradoua AC.

De 21-jarige aanvallende middenvelder was bij de Algerijnse eersteklasser in 89 wedstrijden goed voor negen goals en vijf assists.

Hij zal Charleroi vervoegen nadat hij zijn visum heeft gekregen. Meer contractdetails gaf de club niet.

Iraanse voetbalbond beloont Dragan Skocic, opvolger van Wilmots, met nieuw contract

De Iraanse voetbalbond FFI heeft het contract van bondscoach Dragan Skocic opengebroken. De Kroaat nam vorig jaar over van Marc Wilmots en doet het met Iran goed in de voorronde van het WK 2022.

De Iraanse bondsvoorzitter Schabeddin Asisi-Chadem bevestigde vandaag aan het nationale nieuwsagentschap Isna dat de 52-jarige Skocic mag aanblijven tot het einde van de WK-kwalificatie. Zijn contract zal opnieuw worden verlengd als hij Iran naar de eindronde in Qatar kan loodsen.

De afgelopen weken won Iran vier WK-kwalificatieduels op rij en stootte zo als groepswinnaar door naar de volgende ronde.

Marc Wilmots was in de tweede helft van 2019 coach van Iran maar stapte na een zestal maanden op door een geschil met de Iraanse bond.

