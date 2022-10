Football Talk. Origi speelt tweede helft in nipte zege AC Milan - Qatar organiseert nu ook Aziatisch kampioenschap

Qatar vervangt China als organisator van Aziatische kampioenschap 2023

Qatar neemt de rol van China over als organisator van het Aziatische landenkampioenschap. Dat bevestigt de Aziatische voetbalconfederatie (AFC) maandag.

In juni 2019 kreeg China de organisatie toegewezen maar Peking trok zich in mei van dit jaar terug in het kader van de preventieve nultolerantiepolitiek tegen corona. Daarop moest de AFC op zoek naar een nieuwe gastheer voor het toernooi met 24 landen dat volgende zomer (16 juni - 16 juli) op het programma staat. Met Qatar, dat eind dit jaar al het WK bij de mannen organiseert, is die nu gevonden. Ook Zuid-Korea en Indonesië toonden interesse.

Het Aziatische kampioenschap wordt om de vier jaar gespeeld. In 2019 won Qatar de laatste editie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Milan wint in Verona met Origi

In de Serie A heeft AC Milan op de tiende speeldag met 1-2 gewonnen van Hellas Verona. Bij Milan waren Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers out met blessures. Aster Vranckx bleef op de bank. Divock Origi was wel weer bij de kern na blessureleed. Dankzij een owngoal van Velosa kwam Milan snel op voorsprong (9'). Tien minuten later bracht Koray Günter Verona op gelijke hoogte (19').

Bij de rust mocht Divick Origi de Fransman Olivier Giroud vervangen bij de rossoneri. Dat bleef niet zonder succes, met Rebic als aangever lukte Tonali de winnende treffer met de voormalige Rode Duivel op het terrein (1-2, 81.). Verona, met Thomas Henry in de spits, staat 18de met vijf punten, Milan moet drie punten toestaan op leider Napoli. Met 23 punten staan ze derde, op één punt van Atalanta Bergamo.

Neymar helpt PSG aan zege in Le Classique

Neymar heeft Paris Saint-Germain aan een zege geholpen in de topper tegen Olympique Marseille. De Braziliaan maakte in de blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt van de avond: 1-0. Neymar tikte raak via de binnenkant van de paal, op aangeven van Kylian Mbappé. Het was voor Neymar zijn negende doelpunt van het seizoen in Ligue 1. In totaal was het zijn tweehonderdste doelpunt in competitieverband. Opmerkelijk: Neymar moet maandag voor de rechter verschijnen. De Braziliaanse steraanvaller en zijn entourage worden beschuldigd van fraude bij de transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013.

Lionel Messi keerde bij PSG terug in de ploeg na een lichte kuitblessure. De Argentijn werd 10 minuten voor tijd gewisseld. Marseille stond toen nog maar met tien man op het veld na een rode kaart voor Samuel Gigot wegens een overtreding op Neymar. Koploper PSG staat na elf duels op 29 punten, nummer vier Marseille heeft er 23.

Griezmann schiet Atlético met jubileumtreffer naar zege

Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid aan een uitzege op Athletic Bilbao geholpen. De Fransman maakte het enige doelpunt van het duel in Bilbao (0-1), zijn honderdste competitietreffer voor Atlético. Axel Witsel viel tien minuten voor affluiten in, Yannick Carrasco bleef op de bank. Atlético staat nu derde in het klassement, met drie punten minder dan FC Barcelona en Real Madrid die elkaar zondag treffen.

Penaltygoal nekt Everton en Onana tegen Tottenham

Everton is op de elfde speeldag van de Premier League genekt door een strafschopdoelpunt op het veld van Tottenham. Het werd uiteindelijk 2-0. De Spurs namen afstand van de Toffees door toedoen van Harry Kane (59.), die de elfmeter ook zelf uitlokte. Jordan Pickford raakte de bal tevergeefs met zijn vingertoppen. Pierre-Emile Hojbjerg (86.) haalde de spanning enkele minuten voor affluiten nog uit de wedstrijd met een tweede treffer.

Amadou Onana gaf een sterke indruk aan bezoekende zijde. Op enkele minuten van de rust stevende hij af op Hugo Lloris, maar zijn knal zoefde over. Tottenham kan een knappe 23 op 30 voorleggen en bezet daarmee de derde plaats in het klassement. Everton moet genoegen nemen met 10 punten op de veertiende positie.

“Man United-aanvaller Mason Greenwood opnieuw gearresteerd”

Manchester United-aanvaller Mason Greenwood is opnieuw gearresteerd vanwege schending van zijn voorwaarden, zo melden Britse media.

De 21-jarige spits werd op 30 januari aangehouden op verdenking van verkrachting en doodsbedreiging van zijn voormalige vriendin, maar werd enkele dagen later reeds op borgtocht vrijgelaten. Daar horen voorwaarden bij en die zouden nu geschonden zijn. Volgens Britse media werd hij vandaag opnieuw aangehouden omdat hij contact had gezocht met de desbetreffende vrouw.

Sinds zijn aanhouding speelde Greenwood geen enkele wedstrijd meer voor zijn club, waar hij momenteel geschorst is. Ook het partnerschap met sponsor Nike werd opgeschort. Hij werd ook uit het populaire voetbalspel FIFA verwijderd.

Greenwood maakte zijn debuut voor Manchester United in maart 2019 en scoorde 35 doelpunten in 129 wedstrijden. Hij telt één cap voor Engeland. Enkele dagen na zijn debuut voor de Engelse nationale ploeg in september 2020 overtrad hij de coronaregels door samen met Phil Foden in Reykjavik enkele vrouwen mee te nemen naar hun hotelkamer. Bondscoach Gareth Southgate stuurde de twee internationals terug naar huis.

Bayern ook in topper tegen Freiburg nog zonder doelman Neuer

De Duitse regerende landskampioen Bayern München kan zondag in de topper van de tiende speeldag in de Bundesliga tegen Freiburg, de verrassende nummer twee in de stand, nog geen beroep doen op doelman en aanvoerder Manuel Neuer.

“Hij heeft nog steeds last van zijn schouderblessure”, zo bekende coach Julian Nagelsmann zaterdag. “De wedstrijd tegen Freiburg komt dan ook te vroeg.”

Neuer miste woensdag ook al het uitduel bij Viktoria Plzen in de Champions League. In doel wordt hij vervangen door Sven Ulreich. Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Jamal Musiala en Serge Gnabry zijn weer speelklaar bij de Rekordmeister, die na een wisselvallige seizoensstart pas op de vierde plaats staat.

Man City breekt contract Foden open tot 2027

Manchester City heeft het contract van Phil Foden opengebroken. Het jeugdproduct ligt nu tot 2027 vast bij de Citizens. De 22-jarige Foden maakt sinds 2017 deel uit van de hoofdmacht in het Etihad Stadium. Dit seizoen liet hij reeds zes doelpunten en drie assists optekenen in competitieverband, waaronder een hattrick in de riante 6-3 overwinning tegen rivaal Manchester United.

Met Foden in de rangen plaatste City al elf trofeeën in de prijzenkast, waaronder vier landstitels. De afgelopen twee voetbaljaargangen werd de aanvallend ingestelde middenvelder telkens uitgeroepen tot Jonge Speler van het Seizoen in de Premier League.

“Ik ben al heel mijn leven City-fan. Ik heb hier vele jaren voor getraind en was zelfs ballenjongen. Ik hou zoveel van deze club, dus het voelt geweldig om er deel van uit te maken tot 2027", klinkt Foden opgetogen.

Sterkhouder Teuma drie jaar langer bij Union

Kapitein Teddy Teuma heeft een driejarig contract ondertekend bij Union, met optie op nog een extra seizoen. De middenvelder speelt sinds januari 2019 voor de club en promoveerde in 2021 naar 1A.

De 29-jarige Teuma speelde eerder in zijn carrière voor kleine Franse teams als Hyères, US Boulogne en Red Star Paris. Voor Union kwam hij in 129 officiële wedstrijden in actie, daarin scoorde hij 22 keer. Sinds het seizoen 2020-2021 draagt hij de aanvoerdersband. Hij verzamelde ook 25 caps voor de nationale ploeg van Malta.

Juventus moet het drie weken zonder Angel Di Maria doen

Juventus kan de komende drie weken niet rekenen op buitenspeler Angel Di Maria. De 34-jarige Argentijn liep tijdens het Champions League-duel bij het Israëlische Maccabi Haifa (2-0 nederlaag) een hamstringblessure op. Dat maakten de Bianconeri bekend op hun website.

“Medische onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een lichte blessure aan zijn rechterhamstring heeft. Het zal ongeveer twintig dagen duren voordat de speler volledig is hersteld”, zo klinkt het. Angel Di Maria maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van PSG. Hij kwam in Turijn tot dusver tot één goal en vier assists in zeven duels.

Juventus beleeft een tot dusver teleurstellend seizoen. In de Serie A staat de Oude Dame na negen matchen pas achtste, met dertien punten. Slechts drie competitiewedstrijden werden gewonnen. Zaterdag wacht de derby tegen Torino. In de Champions League lijkt een stek in de tweede ronde moeilijk te worden. Juve telt na vier speeldagen nog maar drie punten. Leiders PSG en Benfica hebben acht punten. Er zijn nog twee groepsduels te spelen.

Patric Evra moet zich voor rechter verantwoorden voor homofobe uitspraken

Patrice Evra, de voormalige kapitein van de Franse nationale ploeg, moet zich volgende week maandag voor de politierechtbank in Parijs verantwoorden voor enkele homofobe uitspraken in maart 2019. Hij krijgt al zeker een boete van 1.500 euro. Evra liet zich na de uitschakeling van PSG in de Champions League in maart 2019 gaan in een video op Instagram. “Parijs, jullie zijn homo’s. Hier zijn het mannen die praten”, liet hij zich onder meer ontvallen.

De intussen 41-jarige Evra verontschuldigde zich nadien, maar verenigingen Mousse en Stop Homophobia dienden een klacht in bij het Franse gerecht. Ze beschuldigden Evra van “het openbaar beledigen van een groep mensen vanwege hun seksuele geaardheid”.

De voormalige linksachter van Manchester United (2006-2014) kwam op 5 mei al voor de onderzoeksrechter en gaf toe de opmerkingen te hebben gemaakt. Hij dacht zich echter te uiten in een privéomgeving. De video zou vervolgens zonder zijn medeweten op sociale media zijn geplaatst.

Stade Reims zet coach Oscar Garcia aan de deur, Will Still neemt voorlopig over

Stade Reims, de club van onze landgenoten Thomas Foket, Maxime Busi en Thibault De Smet, heeft zijn coach Oscar Garcia ontslagen. De 49-jarige Spanjaard betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten. Met assistent Will Still neemt een andere Belg op interimbasis het roer over.

Garcia was sinds juni 2021 T1 bij Reims en leidde het team vorig seizoen naar een twaalfde plaats in de Ligue 1. Dit seizoen loopt het minder goed en na tien speeldagen staat Reims pas vijftiende, met acht punten. De club uit de champagnestad kon nog maar één keer winnen, eind augustus bij Angers. Garcia was vorige zaterdag, tijdens het hoopgevende 0-0 gelijkspel tegen PSG, ook al afwezig, toen om persoonlijke redenen.

Will Still zat tegen de Parijzenaars al als hoofdcoach op de bank. Hij kwam in de zomer van 2021 samen met Garcia toe bij Reims. In oktober 2021 vertrok hij om T2 te worden bij Standard, maar afgelopen zomer keerde hij in die rol terug bij Reims. De Waals-Brabander, die vrijdag zijn dertigste verjaardag viert, was eerder hoofdcoach bij Lierse en Beerschot. Will Still is de broer van Charleroi-coach Edward Still.

Junya Ito maakte afgelopen zomer de overstap van Racing Genk van Reims en is met drie goals en een assist in acht duels een lichtpuntje. Garcia is de vierde trainer die deze week in de Ligue 1 zijn biezen moet pakken. Jean-Marc Furlan (Auxerre), Peter Bosz (Lyon) en Michel Der Zakarian (Brest) gingen hem voor.

Vertessen enkele weken out met spierklachten

PSV kan de komende weken niet rekenen op Yorbe Vertessen. De 21-jarige Belgische belofteninternational sukkelt met spierklachten. Dat maakten de Eindhovenaren woensdag bekend op hun website. “Zijn herstel zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen”, legde PSV uit. “De eerste prognose is dat hij in de eerste seizoenshelft nog in actie kan komen.”

Vertessen viel halverwege de eerste helft van zondag tegen Heerenveen (0-1 zege) uit na een sprintduel om de bal. De aanvaller was vorige week donderdag nog een uitblinker in de 1-5 overwinning van PSV in de Europa League bij het Zwitserse FC Zürich. Het waren zijn eerste twee goals dit seizoen. Vertessen kwam tot dusver zeven keer in actie.

PSV staat in de Eredivisie voorlopig derde, op twee punten van koploper AZ. In de Europa League telt het na twee speeldagen vier punten.

Nog geen beslissing omtrent Amallah

De entourage van Selim Amallah zat vandaag samen met Standard-TD Fergal Harkin in een poging een oplossing te vinden voor het conflict tussen speler en club. Na stukgelopen contractonderhandelingen werd de Marokkaanse international voor het duel tegen Charleroi (0-1-zege) uit de selectie gezet. Een oplossing werd er echter nog niet gevonden. Amallah vindt het vervelend dat hij niet speelt, aangezien hij dan zonder ritme naar het WK in Qatar zou trekken, en laat daardoor toch weer een opening. Beide partijen besloten om één à twee dagen te nemen om de situatie te overlopen en willen daarna opnieuw aan tafel gaan. In de tussentijd traint Amallah individueel. (BFA)

Selemani niet van de partij tegen Zulte Waregem

Man-in-vorm Faïz Selemani moest tegen Racing Genk geblesseerd het veld verlaten. De Comorees liep een verrekking aan de kuit op. Hij mist al zeker de derby tegen aartsrivaal Zulte Waregem. (IVDA)

Knieblessure houdt Luis Diaz (Liverpool) aan de kant tot na WK

Liverpoolspits Luis Diaz heeft op het veld van Arsenal een knieblessure opgelopen die hem tot december van de velden zal houden, zo melden Engelse media. De Colombiaanse aanvaller zal pas na het WK in Qatar weer fit zijn.

De 25-jarige spits verliet het Emirates Stadium op krukken maar zou geen operatie nodig hebben. Liverpool, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen, zal Diaz wel minstens tien wedstrijden moeten missen.

De Colombiaan, die zich met zijn land niet kon plaatsen voor de wereldbeker, speelt sinds begin 2022 voor Liverpool. De Reds legden 47 miljoen euro op tafel om hem weg te halen bij Porto. Dit seizoen was hij in twaalf wedstrijden goed voor vier goals en drie assists.

Messi en andere sterren spelen “match voor de vrede” als eerbetoon aan Maradona

Verschillende grote namen onder wie Lionel Messi nemen op 14 november in Rome deel aan een “match voor de vrede” die als een eerbetoon aan Diego Maradona zal gelden. Het wordt de derde editie van de benefietmatch, die georganiseerd wordt door een fonds gecreëerd door paus Franciscus.

Naast Messi bevestigden onder meer ook Ronaldinho, Gianluigi Buffon en José Mourinho hun aanwezigheid in een video die gepubliceerd werd op het platform We Play For Pace. De datum (10 oktober of 10/10) was niet toevallig gekozen want de benefietmatch wordt een eerbetoon aan de legendarische Argentijnse nummer 10 Diego Maradona.

De wedstrijd zal doorgaan in het olympisch stadion van Rome op 14 november, minder dan een week voor de start van het WK in Qatar.

Lazio klimt naar derde plaats in Serie A na vlotte winst bij Fiorentina

Lazio heeft maandagavond in de slotwedstrijd van de negende speeldag in de Serie A met 0-4 gewonnen op het veld van Fiorentina. Na goals van Matias Veccino (11.) en Mattia Zaccagni (25.) leidden de Romeinen met 0-2 bij de rust. Invaller Luis Alberto (86.) en Ciro Immobile (90.+1) diepten de voorsprong in de slotfase verder uit. In het klassement springt Lazio naar de derde plaats met 20 punten, drie minder dan leider Napoli en een minder dan Atalanta. Fiorentina staat dertiende met 9 punten.

Aston Villa, met invaller Dendoncker, speelt gelijk bij Nottingham Forest

Aston Villa heeft op de negende speeldag in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Nottingham Forest. Leander Dendoncker viel na 77 minuten in bij de bezoekers. Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Zeven minuten later maakte Ashley Young gelijk. Het was meteen ook de eindstand. In het klassement schieten beide ploegen weinig op met het punt. Aston Villa is zestiende met 9 punten, Nottingham Forest laat met 5 punten alleen rode lantaarn Leicester City (4 ptn) achter zich.

Scheurtje voor Castro-Montes

AA Gent zal het even zonder Alessio Castro-Montes moeten doen. De flankspeler viel uit tegen Eupen met een hamstringblessure. Een MRI-scan bracht een scheurtje aan het licht. Castro-Montes is drie à vier weken buiten strijd. (ABD)

Mata 2 jaar langer bij Club

Club Brugge heeft, in navolging van Mignolet, Vanaken en Mechele, nu ook het contract van Clinton Mata opengebroken. De 29-jarige verdediger tekende voor 2 jaar bij, waardoor hij nu tot 2026 vastligt bij de landskampioen. Club maakte het nieuws over de verlenging van Mata met een ludiek filmpje bekend op sociale media. Mata speelt al sinds 2018 voor Club Brugge, zijn teller staat intussen op 176 wedstrijden, drie landstitels en vijf Champions League-campagnes.

Atlético neemt Griezmann definitief over van FC Barcelona

Atlético Madrid en FC Barcelona hebben een akkoord bereikt omtrent de definitieve transfer van Antoine Griezmann, die sinds de zomer van 2021 op huurbasis in de Spaanse hoofdstad aan de slag was. De Franse international ondertekende in het Wanda Metropolitanostadion een contract tot medio 2026.

De intussen 31-jarige Griezmann kende zijn beste jaren tussen 2014 en 2019 bij Atlético, dat hem destijds had overgenomen van Real Sociedad. In 2019 volgde echter een transfer van meer dan 100 miljoen euro richting Barcelona, waar het niet wou lukken voor de Fransman. Twee jaar later stak Atlético al een reddende hand uit, onder de vorm van een huurovereenkomst.

Die kwam echter steeds meer onder druk te staan. In een clausule was opgenomen dat de Madrilenen Griezmann definitief moesten overnemen voor een vastgelegd bedrag van 40 miljoen euro, als de Fransman 45 minuten zou spelen in minstens de helft van de wedstrijden tijdens zijn verhuurperiode over twee seizoenen. Aangezien hij vorig seizoen vaak speelde en Atlético niet van plan was nog de volle pot te betalen, zat hij dit seizoen vaker op de bank dan hem lief was. Coach Diego Simeone haalde hem vaak pas op het uur van de bank, waardoor het aantal gespeelde minuten drastisch daalde. Zo verscheen Griezmann dit seizoen slechts twee keer aan de aftrap: in de Madrileense stadsderby tegen landskampioen Real en in het Champions League-duel op bezoek bij Club Brugge. Aan die absurde situatie voor de Fransman komt nu ongetwijfeld een einde en zo krijgt Griezmann weer de kans zijn statistieken bij de club van zijn hart op te smukken, anderhalve maand voor de start van het WK in Qatar. In 304 wedstrijden voor de Atléti scoorde hij 144 doelpunten en was hij goed voor 59 assists.

Eindelijk: FIFA zet licht op groen voor Mbokani

Bij SK Beveren hebben ze er lang naar uitgekeken, maar volgend weekend kan Dieumerci Mbokani eindelijk zijn debuut maken. Wereldvoetbalbond FIFA heeft immers het licht op groen gezet voor de transfer. Een dispuut met zijn ex-club, Koeweit SC, hield Mbokani nog net van het veld in Dender. Over speelgerechtigdheid gesproken, bij Dender viel men daags voor de match uit de lucht dat Beveren-huurling Brent Gabriël niet mocht spelen tegen zijn moederclub. (SDG)

Hartproblemen zorgen voor vroegtijdig einde carrière van Brighton-middenvelder Mwepu

Brighton-middenvelder Enock Mwepu heeft vanwege een levensgevaarlijke hartaandoening een punt moeten zetten achter zijn carrière. De 24-jarige Zambiaan werd vorige maand onwel op de vlucht richting Zambia, waar hij zou aansluiten bij de nationale ploeg. Hij verbleef een tijdje in een Malinees ziekenhuis, alvorens terug te keren naar Brighton. In Engeland kwam bij tests de onderliggende hartaandoening aan het licht.

“Het was mijn droom om op het hoogste niveau te mogen voetballen, als jongetje uit een klein Zambiaans dorp”, schreef Mwepu op Twitter. “Aan sommige dromen komt spijtig genoeg een einde.”

Mwepu kwam in de zomer van 2021 bij de Seagulls terecht, waar hij ploegmaat was van Rode Duivel Leandro Trossard. Hij werd toen overgenomen van RB Salzburg en had er nog een overeenkomst voor drie seizoenen. In totaal kwam hij tot 24 duels voor Brighton & Hove Albion.

PSG- en Eupen-eigenaar QSI neemt Braga deels over

Qatar Sports Investments (QSI), momenteel reeds eigenaar van de Franse topclub Paris Saint-Germain en de Belgische eersteklasser KAS Eupen, neemt 21,67 procent van de aandelen over van de Portugese subtopper Sporting Braga, momenteel de nummer drie in de Primeira Liga en tegenstander van Union in de groepsfase van de Europa League.

Mogelijk komen er zo in de toekomst spelers van PSG en Eupen bij de Portugese club terecht, en omgekeerd. Sinds afgelopen zomer gonsde het in Noord-Portugal reeds van de geruchten omtrent een mogelijke overname van de club.

Lukaku ook niet in Camp Nou

Inter rekent in de Champions League tegen Barcelona ook niet op Romelu Lukaku. Het plan van de medische staf was om hem klaar te stomen voor Salernitana, komend weekend, maar er wordt ondanks enkele positieve scans geen enkel risico genomen. Lukaku traint alweer individueel. Coach Simone Inzaghi: “In voetbal weet je het maar nooit, maar ik denk dat we nog even zullen moeten wachten op Lukaku.” Lukaku staat sinds eind augustus aan de kant. Zijn WK is niet in gevaar, maar hij heeft nog maar ongeveer een maand om zich klaar te stomen. (KTH)

Atlético wint met 2-1 van Girona

Atlético Madrid heeft in La Liga zijn midweekse Champions League-kater doorgespoeld met 2-1 winst tegen Girona. Angel Correa (5' en 48') was auteur van beide treffers van ‘Los Colchoneros’. Rodrigo Riquelme (66') bracht Girona terug in de match, maar meer zat er niet meer in voor de Catalanen. Yannick Carrasco en Axel Witsel kregen net zoals op Jan Breydel een basisplaats van coach Diego Simeone, die de Belgen in respectievelijk de 65ste en 74ste minuut wisselde. De Madrilenen klimmen naar de vierde plaats in de algemene rangschikking met 16 punten. Woensdag in de vooravond komt Club Brugge over de vloer in het Wanda Metropolitano op de vierde speeldag van de Champions League.

Kompany met Burnley vierde

Burnley blijft bovenin meedraaien in de Championship. Het had aan één treffer voldoende op bezoek bij Coventry City op de veertiende speeldag: 0-1. Nathan Tella (39') kroonde zich tot matchwinnaar in het elftal van Vincent Kompany. Anass Zaroury speelde 74 minuten mee, Manuel Benson kwam dan weer niet van de bank. Met 22 op 39 prijken de Clarets op de vierde plaats in de Engelse tweede klasse. Bovendien verloren ze tot op heden nog maar één keer in competitieverband.

Kuitblessure houdt Messi weg uit Reims

Lionel Messi speelt zaterdagavond niet mee met PSG in het competitieduel op het veld van Reims. De Argentijnse stervoetballer heeft last van de kuit. Messi werd woensdag in het Champions Leagueduel op het veld van Benfica (1-1) tien minuten voor tijd gewisseld. Volgens zijn coach Christophe Galtier was hij “vermoeid”. Messi had na 22 minuten de score geopend.

Ook achter de naam van Kylian Mbappé staat een vraagteken. De topspits, 90 minuten in actie tegen Benfica, heeft last van de keel en trainde indoor. PSG staat met 25 op 27 op kop in de Franse competitie. Reims, met Thomas Foket en Maxime Busi in de kern, bengelt als zeventiende met 7 punten in de degradatiezone.

Rode lantaarn Nottingham Forest legt coach Steve Cooper langer vast

Steve Cooper heeft zijn contract als trainer van Nottingham Forest vrijdag verlengd tot 2025. Opmerkelijk, want de club van Orel Mangala staat laatste in de Premier League.

Cooper (42) kwam in september 2021 aan het roer bij Nottingham na twee seizoenen op de bank bij Swansea. Vorig seizoen leidde de Welshman het team naar een plaats in de Premier League, voor het eerst sinds 1999, na winst in de barrages tegen Huddersfield.

Dit seizoen staat de ploeg bij haar terugkeer bij de elite na acht matchen twintigste en laatste met 4 punten. “Het is belangrijk dat we nu volledig op voetbal focussen”, klinkt het. “Als groep gaan we er alles aan doen om het team te helpen te klimmen in het klassement.”

Koeweit SC doet moeilijk: Mbokani nog niet speelgerechtigd

Dieumerci Mbokani werd vorige week al officieel voorgesteld bij SK Beveren, maar haalt ook deze week de selectie niet. Puur sportief zou de ex-spits van Anderlecht en Standard kunnen afreizen naar Dender, maar hij is nog niet speelgerechtigd. Naar verluidt ligt de vorige club van Mbokani, Koeweit SC, dwars. Mbokani verbrak er eenzijdig zijn contract nadat hij zijn salaris niet of onvolledig uitbetaald kreeg. (SDG)

Liesoperatie kan Kyle Walker WK-deelname kosten

De deelname van Engels international Kyle Walker aan het WK voetbal in Qatar komt mogelijk in gevaar. De rechtsachter van Manchester City kampt met een liesblessure en is zeker een aantal weken buiten strijd. Walkers coach Pep Guardiola besprak zijn situatie woensdagavond na de 5-0 overwinning in de Champions League tegen FC Kopenhagen. “Het is iets met de buikspieren en hij zal een tijdje out zijn. Ik weet niet hoelang. Meer kan ik niet zeggen. We zullen met de dokters overleggen. Hopelijk raakt hij hersteld voor het WK. Ik weet hoe belangrijk het WK is voor de spelers maar eerlijk gezegd weet ik het echt niet op dit moment.”

Donderdag bevestigde Manchester City dat Walker intussen geopereerd is aan een liesblessure. De ingreep was een succes maar meer details ontbreken. Walker tweette een foto vanop zijn ziekenhuisbed. “Als spelers moeten we aanvaarden dat blessures deel uitmaken van de sport waar we van houden. Mijn operatie dinsdag was een succes en ik kan mij nu concentreren op mijn herstel en het opnieuw fit geraken. Ik blijf mijn teamgenoten elke dag aanmoedigen.”

De 32-jarige Walker, goed voor 70 interlands, viel zondag in de stadsderby tegen United (6-3 winst) net voor de pauze uit. Sergio Gomez (ex-Anderlecht) kwam in zijn plaats. Tegen Kopenhagen startte Joao Cancelo als rechtsachter en werd diens plaats op links ingenomen door Gomez. Engeland speelt op het WK in groep B tegen Iran (21 november), de Verenigde Staten (25 november) en Wales (29 november).

Sevilla neemt na zware nederlaag tegen Dortmund afscheid van coach Lopetegui

Julen Lopetegui is niet langer de trainer van Sevilla. Dat heeft het Spaanse team van Adnan Januzaj gemeld na de 1-4-nederlaag op de derde speeldag van de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Lopetegui was sinds de zomer van 2019 bij Sevilla aan de slag. De 56-jarige Bask zat toen al even zonder ploeg nadat hij eind oktober 2018 werd ontslagen door Real Madrid na een teleurstellend seizoensbegin. Die zomer maakte Lopetegui ook al geen goede beurt bij de Spaanse nationale ploeg. Real kondigde vlak voor het WK in Rusland de komst aan van Lopetegui, waardoor die nog voor de eerste groepswedstrijd moest opstappen bij La Roja. Eerder coachte Lopetegui FC Porto en verschillende Spaanse jeugdelftallen.

In 2020 bezorgde Lopetegui Sevilla nog de Europa League maar nu was zijn krediet, na een slechte start met pas een zeventiende plaats in La Liga, op. In de Champions League telt Sevilla amper een punt na drie duels. Op de eerste speeldag werd al zwaar verloren (0-4) van Manchester City.

Januzaj bleef tegen Dortmund op de bank. Bij de bezoekers uit Duitsland startte Thomas Meunier in de basis, Thorgan Hazard viel in het slot in. De naam van de Argentijn Jorge Sampaoli circuleert als opvolger.

België behoudt tweede plaats op FIFA-ranking achter Brazilië

De Rode Duivels blijven nummer twee achter Brazilië op de nieuwe FIFA-ranking die morgen/donderdag wordt vrijgegeven. In vergelijking met het klassement van 25 augustus is er een wijziging in de top tien. Italië wipt over Spanje naar de zesde plaats. Argentinië blijft derde voor wereldkampioen Frankrijk en Engeland.

Oekraïne wil met Spanje en Portugal WK voetbal van 2030 organiseren

Oekraïne wil samen met Spanje en Portugal het WK voetbal van 2030 huisvesten. Dat bericht de Britse krant The Times. Spanje en Portugal stelden zich eerder al kandidaat en zijn naar verluidt akkoord gegaan met het verzoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om zich bij het bid te voegen.

Het is de bedoeling dat Oekraïne een aantal groepswedstrijden gaat organiseren. Het nieuws wordt volgens The Times woensdag op een persconferentie bekendgemaakt. Ook Spaanse en Portugese media bevestigen de gezamenlijke kandidatuur.

De drie landen willen met het idee om samen het WK te organiseren “bijdragen aan de hoop en vrede wereldwijd”, zo klinkt het. Dit jaar wordt het WK voetbal in Qatar gespeeld en over vier jaar zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico de gastlanden.

Een Zuid-Amerikaanse entente, bestaande uit Argentinië, Paraguay, Uruguay en Chili, toonde eerder ook al interesse om het WK voetbal van 2030 te organiseren. Ook in onder meer Marokko, Egypte, Saoedi-Arabië en Israël is er belangstelling.

Bruno Lage krijgt de bons bij Wolverhampton

Na minder dan anderhalf jaar de plak gezwaaid te hebben bij Wolverhampton, heeft de Portugese trainer Bruno Lage zondag de bons gekregen. Zijn ontslag kwam er in navolging van de 2-0 nederlaag bij West Ham van zaterdag.

De Wolves kenden een teleurstellende seizoensstart en verkeren op de 18e plaats in de Premier League in degradatiegevaar, met slechts een overwinning en de slechtste aanval van de Engelse eerste klasse (3 goals).

Lage volgde zijn landgenoot Nuno Espirito Santo op en loodste zijn team afgelopen seizoen naar een verdienstelijke 10e plaats in de eindklassering. Toch kon hij nooit voortbouwen op de succesvolle resultaten die geboekt werden sinds de terugkeer op het hoogste niveau, met onder meer een eerste deelname aan een Europese competitie sinds 1980, met een kwartfinale in de Europa League in 2020.

Clement laat met Monaco geen spaander heel van Nantes

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft zondagavond op de negende speeldag van de Ligue 1 geen spaander heel gelaten van Nantes. Een blitzstart resulteerde in een 4-1 eindscore.

De Monegasken begonnen verschroeiend met vroege treffers van de Zwitser Breel Embolo (2.) en Wissam Ben Yedder (6.). De Franse goalgetter voelde zich duidelijk in zijn sas en prikte nog twee goals tegen de netten in de 28e en 62e minuut, waarmee hij zijn hattrick vervolledigde. Meer dan een eerredder in de vorm van een eigen doelpunt van Caio Henrique (79.) zat er niet in voor Nantes. Clement stuurde Eliot Matazo in de 71e minuut de wei in.

Dankzij vier opeenvolgende overwinningen sluit Monaco stelselmatig weer aan in de bovenste regionen. Het bekleedt nu de vijfde plaats in de algemene rangschikking van de Franse eerste klasse met 17 punten.

Lukebakio sleept punt uit de brand voor Hertha tegen Hoffenheim

Hertha Berlijn heeft zondagnamiddag op de achtste speeldag van de Bundesliga een punt uit de brand gesleept tegen Hoffenheim. De hoofdstedelingen veegden een achterstand van de tabellen: 1-1.

Het was Andrej Kramaric (25.) die voor de bezoekende voorsprong getekend had, maar Dodi Lukebakio (37.) trok nog voor het rustsignaal een draw over de streep voor de thuisploeg.

Hertha begeeft zich na het derde gelijkspel op rij op de veertiende plaats in de algemene rangschikking van de Duitse eerste klasse met 7 punten.

Toulouse en trefzekere Dejaegere winnen ruim

Toulouse heeft zondagnamiddag op de negende speeldag van de Ligue 1 ruim gewonnen van Montpellier met 4-2.

Nicolas Cozza (7.) maakte er eerst nog 0-1 van, maar Stijn Spierings (18.), Zakaria Aboukhlal (24.) en Fares Chaibi (31.) stelden nog voor rust orde op zaken. Aanvoerder Brecht Dejaegere (48.) plaatste vroeg in de tweede helft het orgelpunt en mocht een kwartier later gaan rusten. Elye Wahi (68.) deed nog wat terug voor de uitploeg.

Cremonese en invaller Dessers sprokkelen nieuw punt bij Lecce

Cremonese heeft zondagnamiddag tijdens de achtste speelronde van de Serie A opnieuw een punt gesprokkeld. Op het terrein van Lecce bepaalden twee penaltydoelpunten de 1-1 eindstand.

Eerst hield Daniel Ciofani (19.) namens Cremonese het hoofd koel. Later toonde ook Gabriel Strefezza (42.) stalen zenuwen voor Lecce. Cyriel Dessers kwam in de 65e minuut aan bezoekende zijde tussen de lijnen, maar kon geen doorbraak helpen forceren.

Ondanks het derde punt in vier duels geraakt Cremonese momenteel niet weg van de voorlaatste plaats in het algemene klassement van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling.

Vanheusden debuteert bij AZ

Zinho Vanheusden is helemaal terug. De centrale verdediger was bijna acht maanden out, maar maakte vandaag zijn debuut voor het Nederlandse AZ. “Ik ben super tevreden dat ik opnieuw op het veld stond”, aldus Vanheusden. “Ik mocht slechts een paar minuten meedoen, maar nu wil ik meer. Ik wil zo veel mogelijk spelen.”

Eigenaar RWDM neemt ook Lyon over

John Textor, de eigenaar van RWDM, neemt met zijn investeringsgroep Eagle Football Holdings de Franse eersteklasser Olympique Lyon over. Volgens Franse media wordt de deal op 21 oktober officieel bekendgemaakt. Textor, een Amerikaanse zakenman, wil Lyon weer naar Europees voetbal loodsen. Drastische veranderingen moeten niet meteen worden verwacht. Voorzitter Jean-Michel Aulas mag zeker nog drie jaar aanblijven.

Union-eigenaar Tony Bloom wint ruim 360.000 euro met poker

Union-eigenaar Tony Bloom maakte zijn comeback in de pokerwereld en ging op de Poker Masters 2022 in Las Vegas meteen met de hoofdprijs van 360.000 dollar aan de haal, omgerekend 367.000 euro.

Tony Bloom, die zijn fortuin met gokken vergaarde, sloeg dus weer toe. De Brit, die naast Union ook nog Premier League-club Brighton & Hove Albion in de portefeuille heeft zitten, nam voor het eerst in drie jaar deel aan een pokertoernooi. Na afloop van de Pokers Masters mocht hij glimlachen met de trofee.

Engelse media noemden Bloom vroeger ‘de beste gokker ter wereld’. Tussen 2000 en 2010 vergaarde hij naam en faam als professioneel pokerspeler.

AS Monaco voorziet Cercle na jaar met verlies van 14 miljoen liquide middelen

Cercle Brugge boekte in de afgelopen voetbalcompetitie een verlies van net geen 2 miljoen euro. Er was meer dan 23 miljoen aan inkomsten begroot, maar uiteindelijk bleef de omzet beperkt tot zo’n 7 miljoen. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van eind september bleek dat AS Monaco, hoofdaandeelhouder van de Vereniging, een bedrag van zowat 14 miljoen euro inbracht om de grootste verliezen te dekken. Niet in aandelen, maar in liquide middelen dit keer. (LUVM)

Ook Brandon Mechele verlengt contract bij Club Brugge

Club Brugge blijft werk maken van de contractverlengingen van zijn sterkhouders. Daags nadat de landskampioen aankondigde dat sluitstuk Simon Mignolet de West-Vlamingen tot 2026 trouw blijft, heeft het laten weten dat het ook het contract van verdediger Brandon Mechele opengebroken heeft tot medio 2025.

De 29-jarige Mechele is een kind van de club. Als jeugdproduct debuteerde hij 10 jaar geleden in de Brugse hoofdmacht. Ondertussen won hij met blauw-zwart al vijf titels, twee Supercups en een Beker van België. Hij maakt de laatste jaren ook steevast deel uit van de selectie van de Rode Duivels, ook al komt hij bij de nationale elf amper aan spelen toe.

De mandekker, die aan het einde van de afgelopen zomermercato nog schermde met interesse van het Italiaanse Bologna, kwam ondertussen al meer dan 300 keer in actie voor de Bruggelingen. Zijn vorige overeenkomst in West-Vlaanderen zou eind dit seizoen aflopen.

Zowat een maand geleden verlengde ook Hans Vanaken zijn overeenkomst, tot medio 2027. De weken voordien had de Rode Duivel stevig in de belangstelling gestaan van de Engelse subtopper West Ham.

Union gaat zee in met kledingmerk Bellerose

Union maakte vandaag een samenwerking bekend met het Belgische kledingmerk Bellerose. Bij de opening van een gloednieuwe winkel aan de Brusselse Louisalaan hoorde ook een speciale Union-collectie, met sjaals, mutsen, pullovers, kousen en draagtassen. Union vaardigde met Christian Burgess, Senne Lynen, Viktor Boone, Dante Vanzeir en Siebe Van der Heyden ook enkele spelers af, de kledinglijn viel bij hen alvast in de smaak. (BF)

Deinze-coach Shiraishi gooit de handdoek

KMSK Deinze gaat op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Dat maakte de tweedeklasser bekend. Takahisa Shiraishi gaf donderdagmorgen aan zijn positie als T1 ter beschikking te stellen van de club. Beide partijen kwamen vervolgens tot een onderling akkoord.

“Hij heeft veel bijgedragen aan de voetbalstructuur in de club. KMSK Deinze wil Taka bedanken voor zijn harde werk en inzet van de voorbije weken en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière”, postte Deinze nog op haar website.

De 46-jarige Japanner was tot vorig jaar assistent bij STVV. In het verleden was hij ook onder meer jeugdcoach bij FC Barcelona en assistent bij het Nederlandse Excelsior. Bij Deinze zat hij sinds de overname van de club in februari door investeringsmaatschappij ACA Football Partners in de Raad van Bestuur. Deze zomer werd hij hoofdcoach.

Het ambitieuze Deinze kende een mislukte competitiestart in de Challenger Pro League en telt na zes speeldagen vijf punten. De laatste drie competitieduels werden verloren.

Benzema keert terug op training bij Real Madrid

Karim Benzema heeft zijn wederoptreden gemaakt op de trainingsvelden bij Real Madrid. Dat maakten de Madrilenen bekend. De 34-jarige aanvaller stond sinds 6 september aan de kant met een spierblessure. “Ik ben blij om weer bij het team te zijn”, zei de Franse kapitein, in Madrid ploeggenoot van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. “Ik voel me goed en kan zondag al spelen.” Real Madrid ontvangt dan in La Liga Osasuna.

Er staat voor de manschappen van coach Carlo Ancelotti een drukke maand oktober voor de deur. Real werkt negen wedstrijden af, waarbij drie in de Champions League. “We weten dat we elke match moeten winnen, want ze zijn allemaal belangrijk”, zei Benzema. “Iedereen wil Real kloppen, maar we zijn in vorm en klaar om verder te gaan op onze ingeslagen weg.”

Spanje op de valreep naar Final Four

De Final Four van de Nations League zijn bekend. Nederland, Kroatië, Italië en Spanje strijden in juni voor de eindzege. De Spanjaarden bemachtigden het laatste stekje door op de slotspeeldag grote rivaal en buurland Portugal op de valreep over de knie te leggen.

Voor Spanje was alleen een overwinning genoeg, maar in de eerste helft misten ze overtuiging tegen Ronaldo en co. Het leek ook lang in het voordeel van Portugal te gaan uitdraaien, maar het venijn zat ‘m in de staart. Morata tikte in de slotminuten de 0-1 tegen de touwen, Ronaldo kreeg de gelijkmaker een paar tellen later nét niet voorbij de doelman. Spanje krijgt zo alsnog een nieuwe kans om het landentoernooi een eerste keer te winnen. In 2021 verloor het de finale van Frankrijk.

Scaloni zeker tot en met WK 2026 bondscoach van Argentinië, Messi moet handtekeningen uitdelen

Eentje van Julian Alvarez en twee van Lionel Messi zelf, Argentinië kende in een oefeninterland weinig moeite met Jamaica. De wereldkampioen van 1978 en 1986 is nu al 35 wedstrijden ongeslagen onder bondscoach Lionel Scaloni. De voorzitter van de Argentijnse voetbalbond maakte daarop bekend dat het contract met de voormalige verdediger is verlengd tot en met het WK van 2026. Binnen twee maanden start Argentinië als een van de favorieten op het WK in Qatar in een groep met Saoudi-Arabië, Polen en Mexico.

Colombia wint van Mexico na remontada in tweede helft

Mexico heeft in Santa Clara (Verenigde Staten) een dubbele voorsprong door de vingers laten glippen in een oefeninterland tegen Colombia. De Colombianen wonnen uiteindelijk met 3-2. Voor Mexico was Genk-linksachter Gerardo Arteaga trefzeker.

Mexico kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong. Alexis Vega (6.) opende de score uit een strafschop na een overtreding van Luis Díaz op Uriel Antuna. Gerardo Arteaga (29.) maakte er binnen het half uur 2-0 van.

Leeds-aanvaller Luis Sinisterra kwam in de tweede helft in het veld voor Radamel Falcao en had meteen impact. De snelle spits scoorde al na drie minuten met een kopbal en was nog eens drie minuten later opnieuw trefzeker. Wílmar Barrios zorgde voor de winnende treffer voor Colombia, dat zich niet wist te kwalificeren voor het WK voetbal dat dit najaar wordt gehouden in Qatar (20 november-18 december). Mexico speelt op het WK in groep C tegen Argentinië, Saoedi-Arabië en Polen.

Bij Colombia was Carlos Cuesta (Genk) basisspeler. Daniel Munoz (Genk) bleef het hele duel op de bank. Jhon Lucumi, die Genk in het tussenseizoen verliet voor Bologna, kwam in de slotfase op het veld. Bij Mexico stond Guillermo Ochoa (ex-Standard) in doel en was Gerardo Arteaga (Genk) 90 minuten basisspeler.

De scheidsrechter legde in de slotfase de wedstrijd nog even stil vanwege homofobe spreekkoren.

Amuzu verlengt contract bij Anderlecht

Francis Amuzu heeft zijn contract bij RSC Anderlecht verlengd tot 2025, met optie op een extra seizoen. De 23-jarige Amuzu is een jeugdproduct van Anderlecht. De snelle flankspeler met Ghanese roots maakt sinds 2018 deel uit van de A-kern en speelde sindsdien 166 wedstrijden (19 goals, 18 assists).

Dit seizoen kwam Amuzu onder Felice Mazzu al veertien keer in actie (2 goals, 2 assists). Er was naar verluidt veel buitenlandse interesse, maar ‘Cis’ besloot in het Lotto Park te blijven. “Ik voel dat de club en de coach op mij rekenen. Dat vertrouwen doet me veel deugd”, zegt hij. “Ik ben dan ook erg trots op deze contractverlenging en ik hoop de supporters nog veel plezier te bezorgen.”

Union haalt Finse jeugdinternational Casper Terho

Union Saint-Gilloise heeft een akkoord met de Finse eersteklasser HJK Helsinki bereikt omtrent de overgang van Casper Terho (19). Dat meldt de Brusselse club dinsdag op zijn website. De Finse jeugdinternational zal in januari 2023 de troepen van trainer Karel Geraerts vervoegen. Terho tekent voor 3,5 seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

Casper Terho doorliep de jeugdreeksen van HJK Helsinki en maakte er al op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. De volgens Union “technische flankaanvaller” speelde 53 wedstrijden op het hoogste niveau bij de Finse landskampioen, waarin hij 7 goals en 4 assists wist te noteren. Terho is zesvoudig international bij de Finse U21.

Dit seizoen proefde Terho al van Europees voetbal in de voorrondes van de Champions League en ook in de groepsfase van Europa League maakte hij minuten tegen Real Betis (0-2 verlies). Vanaf de winterstop komt de Fin over naar België en zal hij aansluiten bij de spelersgroep van Union.

Phillip Cocu neemt over bij Vitesse

Phillip Cocu is de nieuwe hoofdcoach van de Nederlandse eersteklasser Vitesse, zo maakte de club maandag bekend. Hij is de opvolger van Thomas Letsch, die de afgelopen twee seizoenen verdienstelijk vierde en zesde eindigde in de Eredivisie. Letsch koos vorige week voor een overstap naar het Duitse Bochum.

Cocu zat zonder club sinds zijn ontslag eind 2020 bij Derby County in Engeland. De 101-voudige international van Oranje ondertekende een contract tot medio 2024 bij Vitesse, waarvoor hij zelf tussen 1990 en 1995 voetbalde. Sinds begin deze maand is Vitesse in handen van het Amerikaanse Common Group, dat eveneens eigenaar is van het Belgische Patro Eisden.

Kabasele krijgt nieuwe coach bij Watford

Watford FC, de club van Christian Kabasele, heeft zijn trainer Rob Edwards ontslagen. Hij was pas sinds de zomer aan de slag bij de Hornets, die afgelopen seizoen uit de Premier League tuimelden. De 39-jarige Edwards volgde Roy Hodgson op, onder wiens leiding Watford vorig seizoen negentiende en voorlaatste werd in de Premier League.

Dit seizoen staat Watford na tien speeldagen in de Championship op de tiende plaats met 14 punten. Een 1 op 9 doet Edwards de das om. Er is nog geen opvolger aangeduid. Christian Kabasele speelt sinds 2016 voor Watford, dat de centrale verdediger overnam van KRC Genk. De 31-jarige ex-Rode Duivel (2 caps) is dit seizoen basisspeler aan Vicarage Road.

STVV rouwt om voormalig speler en coach Patrick Van Kets

Voormalig aanvaller Patrick Van Kets is op 55-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt voetbalclub Sint-Truiden, waar hij als speler en trainer aan de slag was. “Vol ongeloof ontving de club vanmiddag het tragische nieuws van het overlijden van ex-speler en ex-trainer Patrick Van Kets. Een Kanarie in hart en nieren. De club wenst vrienden en familie ongelooflijk veel sterkte toe”, stelt STVV.

Van Kets, die leed aan de ziekte van Charcot (een spieraandoening), begon zijn profcarrière bij RC Mechelen (1988-1989) en verhuisde dan naar Sint-Truiden (1989-1991). Na een passage bij Beerschot (199-1993) speelde hij nog voor een rist kleinere Franse clubs, om in 2002 te stoppen. Na zijn spelerscarrière werd Van Kets onder meer trainer van de U21 van Standard, was hij assistent bij STVV (onder Ivan Leko), het Arabische Al Ain, Waasland-Beveren (onder Nicky Hayen) en het Indiase Kerala Blasters. Daar ging hij in oktober 2021 om persoonlijke redenen weg.

