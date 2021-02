Football Talk. Organisatoren gaan uit van volle stadions op WK 2022 - Marin vervolgt carrière bij club van Hasi

Organisatoren gaan uit van volle stadions op WK 2022

De Wereldbeker voetbal van 2022 in Qatar (21 november-18 december 2022) zal gespeeld worden in stadions met volledig gevulde tribunes. Dat bevestigden de Qatarese organisatoren vandaag nog eens. Door de wereldwijde coronacrisis zijn volle stadions op het EK komende zomer veeleer een utopie.

Ook in Qatar begon het seizoen zonder toeschouwers op de tribunes. “We hebben op die manier wedstrijden in de Aziatische Champions League georganiseerd”, legde Yasir Al-Jamal, de voorzitter van het lokale organisatiecomité, uit aan persagentschap AFP. “In december is dan besloten dertig procent van de tribunes te vullen. Dat wordt ook zo aangehouden tijdens het WK voor clubs (dat momenteel aan de gang is in Qatar, red.). We willen de capaciteit voor het WK optrekken tot honderd procent.”

Qatar kent momenteel een forse stijging in het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. “Maar we hebben vertrouwen in de maatregelen die werden genomen om de veiligheid van de fans te waarborgen in de stadions en op het openbaar vervoer op weg naar de stadions”, verzekerde Al-Jamal.

De wedstrijden op het WK voor clubs gaan door in twee verschillende stadions, waar volgend jaar ook WK-wedstrijden moeten plaatsvinden. Recent werden nog drie nieuwe stadions geopend, vier andere moeten nog worden afgewerkt.

Volledig scherm © BELGA

Marin (ex-Anderlecht) vervolgt carrière bij Saudische club van Hasi

Voormalig Anderlecht-speler Marko Marin speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij Al-Raed, de Saoedische club van hoofdcoach Besnik Hasi en zijn assistenten Bernd Thijs en Steven Vanharen. De 31-jarige Marin, zestienvoudig Duits international, wordt gehuurd van Al-Ahli, ook in Saudi Arabië.

Marin, die geboren werd in het voormalige Joegoslavië als kind van Servische en Bosnische ouders, speelde in het voorjaar van 2015 een half jaar voor Anderlecht. Zijn transfer werd een mislukking. Hij kwam bij paars-wit slechts acht keer in actie en leverde geen goals of assists.

De buitenspeler scheerde in de periode 2008-2012 in Duitsland hoge toppen bij Borussia Mönchengladbach en Werder Bremen. Een transfer naar Chelsea volgde, maar daar kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. De Blues leenden hem uit aan achtereenvolgens Sevilla, Fiorentina, Anderlecht en Trabzonspor, waarna Olympiakos hem in 2016 definitief overnam. In de zomer van 2018 streek hij neer bij Rode Ster Belgrado, waar hij met een landstitel en verkiezing tot Speler van het Jaar zijn carrière nieuw leven inblies. Zijn transfer naar Al-Ahli werd echter een tegenvaller. Hij raakte er de voorbije maand zijn basisplaats kwijt en mocht vertrekken.

Al-Raed vecht als twaalfde in de tussenstand in Saudische Premier League voor het behoud. Al-Ahli strijdt als tweede voor de titel. Bij Al-Raed staat ook de Brusselse Kameroener Arnaud Djoum onder contract.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: