Football Talk. Orel Mangala klaar voor terugkeer na langdurige dijblessure

WK-KWALIFICATIES Timo Werner, concurrent van Lukaku, haalt lachers opnieuw op zijn hand met giganti­sche misser (maar scoort ook derde match op rij)

9 september Timo Werner (25) laat weer van zich spreken. De Duitse spits scoorde gisteren in het WK-kwalificatieduel tegen IJsland (0-4) - zijn derde in drie matchen - maar het was vooral zijn gigantische misser twintig minuten eerder die over de tongen ging.