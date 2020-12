Football Talk. Opvallend: Antwerp zonder Hongla en Benson tegen Waasland-Beveren - Denayer en Lyon leider in Frankrijk

Denayer en Lyon nemen leidersplaats over na zege tegen Nice

Rode Duivel Jason Denayer en Olympique Lyon hebben dankzij een afgetekende 1-4 zege op bezoek bij Nice op de zestiende speeldag de leidersplaats veroverd in de Franse Ligue 1. Voor de bezoekers uit Lyon kwamen Memphis Depay (strafschop), Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi en Houssem Aouar tot scoren, tussendoor lukte Amine Gouiri de eerredder voor Nice. Denayer verscheen aan de aftrap bij Lyon en werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Met 33 punten uit 16 wedstrijden komt Lyon voorlopig aan de leiding. Het telt één punt meer dan Lille, dat zondagavond de speeldag afsluit met de topper tegen PSG, de nummer drie in de stand. De winnaar van dat duel is sowieso leider in Frankrijk.

Reims-Belgen houden Marseille in bedwang

Op de zestiende speeldag in de Ligue 1 heeft Reims 1-1 gelijkgespeeld in Marseille. Reims startte met drie Belgen in de verdediging. Thomas Foket en Wout Faes maakten de 90 minuten ook vol. Thibault De Smet, die na 19 minuten een gele kaart kreeg, werd na 63 minuten vervangen.

Reims kwam in de 21e minuut op voorsprong door een owngoal van Yuto Nagatomo, net voor rust legde Florian Thauvin de eindstand vast.

In de stand klimt Reims van de voorlaatste (19e) naar de zestiende plaats op. Marseille dreigt terrein te verliezen op de koplopers. Het is nu vierde, op vier punten van Rijsel, drie van Paris Saint-Germain en twee van Lyon, maar heeft wel nog twee inhaalmatchen te goed. Lyon speelt zaterdagavond in Nice, Rijsel en Paris Saint-German strijden zondag in een rechtstreeks duel om de leidersplaats.

Opvallend: Antwerp zonder Hongla en Benson tegen Waasland-Beveren

Antwerp heeft zopas via sociale media de 20-koppige selectie bekendgemaakt voor de uitmatch van morgenavond bij Waasland-Beveren. En, opvallend daarbij: Ivan Leko heeft in zijn wedstrijdkern geen plaats voor Martin Hongla en Manuel Benson. ‘t Is voorlopig gissen naar de reden achter hun niet-selectie.

Schalke en Raman kunnen ook onder Huub Stevens geen punten rapen

Schalke 04 heeft op de dertiende speeldag in de Duitse Bundesliga in eigen huis met 0-1 verloren van Arminia Bielefeld. Het was de eerste wedstrijd onder de teruggekeerde Huub Stevens, die vrijdag aan zijn vierde ambtstermijn begon bij Schalke.

Fabian Klos scoorde in Gelsenkirchen na 53 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd, op aangeven van voormalig belofteninternational Nathan de Medina, die vorig zomer overkwam van Moeskroen. Benito Raman verscheen bij de Königsblauen aan de aftrap, bleef de hele partij staan en liep in het slot nog tegen een gele kaart aan.

Voor het sportief en financieel geplaagde Schalke was het al de negende nederlaag van het seizoen. Met vier punten blijven ze dan ook op de laatste plaats, met twee punten minder dan Mainz, de voorlaatste in de stand. Schalke kon nu al 29 wedstrijden op rij niet meer winnen in de Bundesliga. De laatste zege dateert van januari.

RB Leipzig kwam in eigen huis niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen het FC Keulen van Sebastiaan Bornauw, die de hele wedstrijd speelde voor de bezoekers. Door de puntendeling laat Leipzig de voorlopige leidersplaats liggen in de Bundesliga. Met 28 punten komen ze wel op gelijke hoogte met leider Bayer Leverkusen, dat zaterdagavond nog de topper speelt tegen Bayern, de nummer drie in de stand.

Interesse voor Juklerod uit Frankrijk en VS

Vaste waarde onder Ivan Leko en vaak meer dan degelijk: Simen Juklerød (26, drie goals en twee assists) speelt zich dit seizoen in de kijker bij Royal Antwerp FC. Dat is ook enkele buitenlandse clubs niet ontgaan, niet in het minst omdat het contract van de Noorse flank eind juni afloopt. Zo meldden Franse en Noorse media dat Juklerød - met een assist in de bekerfinale aan de basis van het Europees avontuur van Antwerp dit seizoen - in de belangstelling zou staan van Olympique Lyon, Girondins de Bordeaux en New York City uit de MLS. Bij Antwerp hoorden ze officieel nog niks van deze clubs. (MVS)

Laurent Blanc neemt over bij Al Rayyan

De Fransman Laurent Blanc is de nieuwe coach van het Qatarese Al Rayyan, de werkgever van de Ivoriaanse aanvaller Yohan Boli (ex-STVV), zo maakte de club zaterdag bekend.

Voor de intussen 55-jarige Blanc is het zijn eerste trainersopdracht sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain, intussen meer dan vier jaar geleden. Daar was hij drie seizoenen aan de slag geweest en incasseerde hij bij zijn vertrek een ontslagpremie van liefst 22 miljoen euro. Meer dan genoeg dus om enkele jaren te rentenieren.

Bij Al Rayyan, momenteel pas op de zesde plaats in de Qatarese competitie, ondertekende hij een contract voor anderhalf jaar. “Het avontuur spreekt me aan, de omstandigheden zijn interessant en ik wil zien of we de club naar de hogere regionen in het klassement kunnen loodsen”, sprak Blanc tijdens zijn voorstelling. In Qatar neemt hij over van de Uruguayaan Diego Aguirre, die in negen duels slechts dertien punten wist te sprokkelen.

Fellaini verovert met Shandong Luneng Chinese beker

Marouane Fellaini heeft met Shandong Luneng de beker van China veroverd. In de finale haalde Shandong Luneng het met 0-2 van Jiangsu Suning, dat vorige maand zijn eerste titel pakte in de Chinese Super League.

In het Suzhou Olympic Sports Centre opende Wang Tong vier minuten na de pauze de score. De Italiaan Graziano Pellè legde in de 78e minuut de eindstand vast. Voormalig Rode Duivel Fellaini, die zijn eerste trofee pakte sinds hij in 2019 naar China verkaste, speelde de hele wedstrijd. Alle bekerwedstrijden werden dit seizoen in een bubbel in Suzhou gespeeld. Voor Shandong Luneng is het de zesde Chinese beker. Vorig seizoen verloor het team de bekerfinale van Shanghai Greenland Shenhua.

Mechelen nog steeds zonder staf

Na de COVID-test van vrijdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij de A-kern of personeel van KV Mechelen. Drie stafleden werden na een week quarantaine ook getest, maar testten nog positief. Malinwa zal morgen in Leuven net als tegen Club Brugge nagenoeg haar hele staf moeten missen. Zeven stafleden zijn momenteel in quarantaine. Ook speler Siemen Voet zal afwezig zijn. Joachim Van Damme mag sinds gisteren wél weer meetrainen.

OH Leuven bindt Red Flames Eurlings en Tysiak langer aan zich

Red Flames Hannah Eurlings (17) en Amber Tysiak (20) hebben hun contract bij Oud-Heverlee Leuven verlengd. Eurlings vierde begin december haar debuut bij de Red Flames. De spits verving in het slot van de partij tegen Zwitserland Tessa Wullaert. Tysiak maakt ook deel uit van de kern van de nationale ploeg. De verdedigster debuteerde nog niet. OHL staat na negen speeldagen op de derde plaats in de Scooore Super League, op negen punten van koploper Anderlecht.

