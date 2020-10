Football Talk. Opnieuw vier positieve gevallen bij RWDM - Benfica-voorzitter Vieira blijft aan de macht

Champions League “De prestatie was goed, de uitslag niet”

28 oktober Club Brugge is in eigen huis niet voorbij Lazio geraakt. De landskampioen bleef steken op een 1-1-gelijkspel. Een gemiste kans, zo vonden ook de analisten in de studio. “Vooral omdat Club Brugge in de tweede helft oké was”, stak Jan Mulder van wal. “Ze begonnen sneller te combineren, het aanvalsspel was mooi... Ze hadden het verdiend.” Mulder zag dat blauw-zwart niet altijd het geluk aan z'n zijde had. “Die keeper (Reina, red.) redde een keer met z'n zitvlak, dan zit het ook niet mee. De prestatie was goed, de uitslag niet.”