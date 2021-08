Football Talk. Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen RSCA - Competitiematch tussen RSCA en AA Gent mogelijk uitgesteld

Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen RSCA

Loïs Openda is door de tuchtcommissie van de UEFA voor twee duels geschorst voor de rode kaart die hij incasseerde in de eerste wedstrijd tegen FC Dundalk. Dat betekent dat de Belgische aanvaller, die gisteravond bij de return in Ierland een voorlopige schorsing uitzat, alleen de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen Anderlecht moet missen. Vitesse komt volgende week op bezoek in het Lotto Park, en week later staat de return in Arnhem op het programma, waar Openda dan weer van de partij kan zijn. Romaric Yapi is nog twee duels geschorst na een rode kaart uit 2019 in de Youth League en is pas in een eventuele groepsfase inzetbaar voor Vitesse in Europa.