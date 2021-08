Football Talk. Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen Anderlecht - RSCA-Gent mogelijk uitgesteld - Waasland-Beveren en Rode Kruis slaan handen in mekaar

Waasland-Beveren en Rode Kruis slaan handen in mekaar

Waasland-Beveren en het Rode Kruis gaan deze maand nauw samenwerken. De club uit 1B wil daarmee een voorbeeldrol in de maatschappij opnemen. “Het Rode Kruis heeft ons allemaal geholpen de voorbije weken, maanden en jaren, niet alleen op clubniveau, maar in heel België. Tijdens de coronacrisis, bij de recente overstromingen en alles daartussenin, konden Beveren, Vlaanderen en België rekenen op het Rode Kruis,” aldus de Beverse CEO Antoine Gobin. Daarom zal Waasland-Beveren zijn wedstrijden in augustus afwerken met het logo van Rode Kruis Vlaanderen op de borst.

Met deze actie wil de club mensen aanmoedigen om zich aan te melden als bloeddonor, waarvan het Rode Kruis er zo’n 50.000 nieuwe nodig heeft. Waasland-Beveren zal helpen bij de organisatie van bloedinzamelingsacties. CEO Antoine Gobin vervolgt: “We wilden iets terugdoen, en onze rol als steunpilaar binnen onze gemeenschap opnemen. Daarom zullen we niet alleen meer bekendheid geven aan hun instelling en de nood aan bloeddonoren, maar zullen we ook bloedinzamelingsacties organiseren en willen we blijvend inzetten op het steunen van diegenen die onze hulp nodig hebben. Wij van Waasland-Beveren zijn trots om iets terug te kunnen geven aan diegenen die een verschil maken in onze gemeenschap. We vragen onze partners, onze fans en al onze medewerkers om hetzelfde te doen in hun dagelijkse leven.”

Meer details over de precieze timing van de bloedinzamelingsacties volgen nog.

Virgil van Dijk langer bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft een nieuw langdurig contract bij Liverpool ondertekend. De topclub uit de Premier League heeft vrijdag gemeld dat de Nederlandse centrale verdediger “zijn toekomst aan Liverpool heeft verbonden”, zonder expliciet te melden voor hoeveel jaar.

“Ik ben hier heel erg trots op”, zei de international van Oranje, die wegens een zware knieblessure het afgelopen seizoen nauwelijks speelde. “Mijn vrouw en kinderen en iedereen die met mij samenwerkt zijn dat ook. Hier spreekt heel veel vertrouwen uit.”

De verwachting is dat Van Dijk in de uitwedstrijd van Liverpool bij Norwich zaterdag terugkeert in de Premier League. Trainer Jürgen Klopp liet weten dat de Nederlander vrijwel zeker fit genoeg is voor een plaats in de basis.

Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen RSCA

Loïs Openda is door de tuchtcommissie van de UEFA voor twee duels geschorst voor de rode kaart die hij incasseerde in de eerste wedstrijd tegen FC Dundalk. Dat betekent dat de Belgische aanvaller, die gisteravond bij de return in Ierland een voorlopige schorsing uitzat, alleen de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen Anderlecht moet missen. Vitesse komt volgende week op bezoek in het Lotto Park, en week later staat de return in Arnhem op het programma, waar Openda dan weer van de partij kan zijn. Romaric Yapi is nog twee duels geschorst na een rode kaart uit 2019 in de Youth League en is pas in een eventuele groepsfase inzetbaar voor Vitesse in Europa.

Competitiematch tussen RSCA en AA Gent mogelijk uitgesteld

De mogelijkheid bestaat dat de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht op speeldag 5 uitgesteld wordt. Op die manier krijgen beide teams de kans om de laatste voorronde in de Conference League optimaal voor te bereiden. Vincent Kompany is het idee genegen: “Dat zou in het belang zijn van het Belgische voetbal, dan kunnen beide ploegen perfect toeleven naar die twee wedstrijden. Dat kan goed zijn voor de coëfficiënt. We zien dan wel wanneer we die competitiematch zouden inhalen, in de veronderstelling dat het kan.” (SVL/PJC)

