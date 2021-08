Football Talk. Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen Anderlecht - Lukaku’s zaakwaarnemer verklaart transfer naar Chelsea

Lukaku’s zaakwaarnemer verklaart transfer naar Chelsea: “Inter heeft er alles aan gedaan om hem te houden”

Romelu Lukaku verliet Inter voor oude liefde Chelsea. Een transfer, waar veel over gezegd en geschreven werd. Zo was er ook kritiek, dat ‘Big Rom’ voor het geld koos. Romelu’s zaakwaarnemer Federico Pastorello legde in een statement de omstandigheden uit.

“Romelu heeft zich altijd goed bij Inter gevoeld. Maar de interesse van Chelsea raakte hem in zijn ziel, want de club betekent veel voor hem. Hij wilde dat shirt altijd al dragen. Dat lukte hem ook op 18-jarige leeftijd, maar uiteindelijk kon hij er destijds zijn stempel niet drukken. Die gemiste kans bleef jarenlang in zijn gedachten spelen. En toen hij opnieuw de kans kreeg om voor Chelsea te voetballen, geloofde hij het eerst niet. Het is voor hem een kans om de cirkel rond te maken.”

Nochtans was het afscheid van Inter niet makkelijk. “Geloof het of niet, maar Lukaku heeft lang getwijfeld om de club te verlaten, door de band met de supporters en de stad. Maar toen hij zijn beslissing genomen had, verdedigde hij die ook. Ik kan je alleszins garanderen dat Inter er alles aan gedaan heeft om de transfer te voorkomen.”

Volledig scherm © REUTERS

James Rodriguez is bij vijf Everton-spelers die seizoensopener missen door quarantaine

Bij Everton zijn vijf spelers niet beschikbaar voor de seizoensopener in de Premier League tegen Southampton omdat ze in quarantaine moeten gaan. Een van hen is de Colombiaan James Rodriguez, zo zei coach Rafael Benitez.

Of de spelers zelf het coronavirus hebben opgelopen of een hoogrisicocontact hebben gehad, is niet duidelijk. Wie de vier andere spelers zijn die naast Rodriguez in afzondering zijn geplaatst, is evenmin geweten. Dominic Calvert-Lewin, die vorige week aan de kant bleef op training na een trap, is er alvast wel bij. Ook de Braziliaan Richarlison, die olympisch goud won, is van de partij.

Volledig scherm James Rodriguez. © Photo News

Varane speelt morgen nog niet met Man United tegen Leeds

Raphaël Varane zal morgen niet spelen met zijn nieuwe ploeg Manchester United tegen Leeds op de eerste speeldag van de Premier League. De transfer van de Franse verdediger van Real Madrid naar ManU is nog niet helemaal afgerond. Dat heeft coach Ole Gunnar Solskjaer verklaard op een persconferentie.

Varane moet nog een visum krijgen en in quarantaine gaan om te voldoen aan de coronaprotocollen. Verder dient hij nog zijn medische testen af te leggen, aldus Solskjaer. “Hij heeft nog niet bij ons getraind en alles is nog niet afgerond”, zei de Noorse manager.

De Brit Jadon Sancho, die overkwam van Borussia Dortmund, zal tegen Leeds wel van de partij zijn. “Hij zal erbij zijn. Ik kan jullie niet zeggen of hij al dan niet zal starten”, besloot Solskjaer.

Volledig scherm Raphaël Varane. © AFP

Doelman Stekelenburg beëindigt interlandloopbaan bij Nederland

Maarten Stekelenburg stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De 38-jarige doelman heeft dat de nieuwe bondscoach Louis van Gaal laten weten. Van Gaal presenteerde vrijdag zijn selectie voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Stekelenburg kwam 63 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte zijn debuut in 2004 in de wedstrijd tegen Liechtenstein en was deze zomer de eerste doelman van Oranje tijdens het Europees kampioenschap. Zijn grootste succes was het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika, toen hij met het Nederlands elftal de finale haalde.

De keepers in de voorselectie van Van Gaal zijn Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) en Remko Pasveer (Ajax).

Volledig scherm © ANP

PSG verwacht Sergio Ramos pas half september wedstrijdfit

Sergio Ramos, een van de grote zomeraankopen van Paris Saint-Germain, zal ten vroegste pas in september weer in actie komen nadat hij hersteld is van een kuitblessure. Dat heeft PSG vrijdag gemeld.

De voormalige aanvoerder van Real Madrid zal naar verwachting “na de interlandperiode” weer in actie komen, klinkt het. Dat zou willen zeggen dat de Spanjaard tegen het weekend van 11 september voor de wedstrijd tegen Clermont weer inzetbaar is.

De 35-jarige Ramos, komend seizoen dus ploegmaat van de van FC Barcelona overgekomen Lionel Messi, kwam op 8 juli toe bij PSG nadat zijn contract bij Real Madrid afliep. De verdediger, die met Real onder meer vier keer de Champions League won, ondertekende een contract voor twee seizoenen in Parijs. Ramos heeft echter nog geen minuut in het PSG-shirt gespeeld, ook niet in vriendschappelijke wedstrijden, vanwege een blessure aan zijn linkerkuit. “Hij keert geleidelijk terug op training”, aldus PSG.

Volledig scherm Sergio Ramos met het shirt van PSG © PSG

UEFA steunt herstel Europees voetbal na pandemie met lening van 6 miljard

De UEFA gaat het Europese voetbal helpen om te herstellen van de gevolgen van de coronapandemie, met een herstelplan ter waarde van zes miljard euro. Die wordt in de vorm van een lening beschikbaar gesteld. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat hierover de komende weken meer details naar buiten worden gebracht. Clubs kunnen straks in elk geval tegen een lage rente voor een langere periode een beroep doen op het fonds.

De overkoepelende Europese organisatie wil onder meer clubs steunen die in geldnood zijn geraakt omdat er een jaar vrijwel geen toeschouwers op de tribune zaten. Door het in sommige gevallen wegvallen van wedstrijden zijn ook de opbrengsten uit tv-inkomsten gedaald. Ook zouden clubs zich met het noodfonds beter kunnen wapenen tegen een mogelijk toekomstige crisis.

Waasland-Beveren en Rode Kruis slaan handen in mekaar

Waasland-Beveren en het Rode Kruis gaan deze maand nauw samenwerken. De club uit 1B wil daarmee een voorbeeldrol in de maatschappij opnemen. “Het Rode Kruis heeft ons allemaal geholpen de voorbije weken, maanden en jaren, niet alleen op clubniveau, maar in heel België. Tijdens de coronacrisis, bij de recente overstromingen en alles daartussenin, konden Beveren, Vlaanderen en België rekenen op het Rode Kruis,” aldus de Beverse CEO Antoine Gobin. Daarom zal Waasland-Beveren zijn wedstrijden in augustus afwerken met het logo van Rode Kruis Vlaanderen op de borst.

Met deze actie wil de club mensen aanmoedigen om zich aan te melden als bloeddonor, waarvan het Rode Kruis er zo’n 50.000 nieuwe nodig heeft. Waasland-Beveren zal helpen bij de organisatie van bloedinzamelingsacties. CEO Antoine Gobin vervolgt: “We wilden iets terugdoen, en onze rol als steunpilaar binnen onze gemeenschap opnemen. Daarom zullen we niet alleen meer bekendheid geven aan hun instelling en de nood aan bloeddonoren, maar zullen we ook bloedinzamelingsacties organiseren en willen we blijvend inzetten op het steunen van diegenen die onze hulp nodig hebben. Wij van Waasland-Beveren zijn trots om iets terug te kunnen geven aan diegenen die een verschil maken in onze gemeenschap. We vragen onze partners, onze fans en al onze medewerkers om hetzelfde te doen in hun dagelijkse leven.”

Meer details over de precieze timing van de bloedinzamelingsacties volgen nog.

Virgil van Dijk langer bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft een nieuw langdurig contract bij Liverpool ondertekend. De topclub uit de Premier League heeft vrijdag gemeld dat de Nederlandse centrale verdediger “zijn toekomst aan Liverpool heeft verbonden”, zonder expliciet te melden voor hoeveel jaar.

“Ik ben hier heel erg trots op”, zei de international van Oranje, die wegens een zware knieblessure het afgelopen seizoen nauwelijks speelde. “Mijn vrouw en kinderen en iedereen die met mij samenwerkt zijn dat ook. Hier spreekt heel veel vertrouwen uit.”

De verwachting is dat Van Dijk in de uitwedstrijd van Liverpool bij Norwich zaterdag terugkeert in de Premier League. Trainer Jürgen Klopp liet weten dat de Nederlander vrijwel zeker fit genoeg is voor een plaats in de basis.

Volledig scherm Virgil van Dijk © Photo News

Openda (Vitesse) mist heenmatch tegen RSCA

Loïs Openda is door de tuchtcommissie van de UEFA voor twee duels geschorst voor de rode kaart die hij incasseerde in de eerste wedstrijd tegen FC Dundalk. Dat betekent dat de Belgische aanvaller, die gisteravond bij de return in Ierland een voorlopige schorsing uitzat, alleen de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen Anderlecht moet missen. Vitesse komt volgende week op bezoek in het Lotto Park, en week later staat de return in Arnhem op het programma, waar Openda dan weer van de partij kan zijn. Romaric Yapi is nog twee duels geschorst na een rode kaart uit 2019 in de Youth League en is pas in een eventuele groepsfase inzetbaar voor Vitesse in Europa.

Volledig scherm © Photo News