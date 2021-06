Football Talk. Openda nog een jaar bij Vitesse - KV Kortrijk plant extra oefenmatchen - KV Mechelen toont interesse in Kameroense middenvelder

Openda nog een jaar bij Vitesse

Loïs Openda gaat een tweede jaar in bij Vitesse. De Arnhemse club is bezig de laatste formaliteiten af te handelen om de Belg nog een seizoen te huren van Club Brugge. Met de nieuwe huurdeal komt de wens van Openda (21) uit. De Belg gaf aan het einde van het vorige seizoen al aan bij Vitesse te willen blijven. Bij Club zou hij geen kans krijgen. Brugge gaat als landskampioen de Champions League in. Openda beleefde als jonge speler een goed eerste seizoen bij Vitesse. De jeugdinternational scoorde tien keer in de competitie en driemaal in de KNVB-beker.

Extra oefenwedstrijden KV Kortrijk

Na de vier al eerder meegedeelde oefenwedstrijden (22 juni op Harelbeke, 25 juni op Westhoek, 30 juni op Petegem en zaterdag 3 juni om 18 uur op Club Brugge in het oefencentrum in Westkapelle met gesloten deuren) heeft KV Kortrijk nog twee oefenmatchen geregeld.

Op dinsdag 6 juli oefenen de Kerels om 11 uur in het Guldensporenstadion tegen het Franse Valenciennes. Meteen na de wedstrijd wordt afgereisd naar de stageplaats in het Nederlandse Wageningen waar ‘s avonds nog wordt getraind. Zaterdag 10 juli staat een oefenpot tegen het Nederlandse Heerenveen gepland. (IVDA)

KV Mechelen toont interesse in Kameroense middenvelder

Wat buitenlandse media schrijven klopt: KV Mechelen toont verregaande interesse in Samuel Oum Gouet (23) als nieuwe middenvelder. De Kameroense international ligt nog een jaar onder contract bij het Oostenrijkse SCR Altach. KV is na de transfer van Vranckx naar Wolfsburg en het pensioen van Defour op zoek naar extra versterking op het middenveld. (ABD)

Antwerp versterkt sportieve staf, onder meer Biset wordt hulptrainer

De sportieve staf van Royal Antwerp FC wordt vanaf het seizoen 2021-2022 geleid door de Deen Brian Priske. Hij zal kunnen rekenen op de ervaring van Rudy Cossey en oud-speler Anders Nielsen, die beiden de rol van assistent-coach zullen vervullen.

Met Maxime Biset vervoegt nu ook een tweede oud-speler de sportieve staf. Hij zal de stilstaande fases voor zijn rekening nemen, en houdt ook een oogje in het zeil bij de individuele trainingen. Maxime Biset speelde van 2015 tot 2017 bij Antwerp. Verdediger Biset kwam in 55 wedstrijden voor Rood-Wit drie keer tot scoren. De 35-jarige Biset sloot zijn actieve spelerscarrière afgelopen seizoen af als speler van KVC Westerlo in 1B. “Ik ben Royal Antwerp FC bijzonder dankbaar voor de kans die ze me bieden om mijn eerste stappen als coach te kunnen zetten. Ik koester dan ook heel warme herinneringen aan de club en wil maar al te graag meewerken aan de verdere uitbouw.”

De 43-jarige Peder Hansen wordt dan weer de nieuwe keeperstrainer van Royal Antwerp FC. Hij komt over van AC Horsens uit de Deense Superligaen en werkte ook met de Deense U16. Dit wordt Peder Hansens eerste niet-Deense avontuur. Met de Brit Stephen Foyston haalt Royal Antwerp FC verder ook een data-analist in huis. Zo verzorgde Foyston analyses voor het nationale team van de Verenigde Staten en werkte hij voor de Divisionsforeningen Superliga (alias de Deense Pro League). In eigen land was hij actief bij onder andere Watford en Tottenham Hotspur.

Antwerp wil Frey

Speelt Michael Frey (26) ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League? De kans is reëel. De Zwitserse aanvaller, het voorbije voetbaljaar actief bij Waasland-Beveren, staat op de radar van Antwerp. De Great Old heeft meer dan zomaar vrijblijvende interesse in de centrumspits die afgelopen seizoen indruk maakte met 12 goals, maar naast zijn doelgerichtheid vooral opviel met zijn werkijver en niet aflatende inzet.

Wil Antwerp Frey effectief aantrekken, dan moet het een akkoord bereiken met het Turkse Fenerbahçe, dat nog tot eind volgend seizoen eigenaar is van Frey. Ook het Duitse Hamburg zou naar verluidt interesse hebben in de spits. (MVS)

Manchester City begint nieuwe seizoen op verplaatsing bij Tottenham

De Premier League heeft het speelschema voor het volgende seizoen bekendgemaakt. Kampioen Manchester City opent de nieuwe jaargang in de Engelse hoogste klasse met meteen een lastige uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Voorlopig staan alle duels van de openingsspeeldag gepland voor zaterdag 14 augustus.

Chelsea, dat de Champions League won door in de finale City te verslaan, begint thuis tegen Crystal Palace. Runner-up van vorig seizoen Manchester United ontvangt Leeds.

Liverpool opent met een wedstrijd bij het gepromoveerde Norwich. Ook Arsenal kijkt meteen een nieuwkomer in de ogen en start met een uitmatch bij Brentford. Leicester City speelt gastheer voor Wolverhampton.

Dion Cools debuteert bij Maleisië

Dion Cools heeft gisterenavond zijn debuut gemaakt voor de nationale ploeg van Maleisië. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Thailand speelde hij de volledige wedstrijd. Het werd 0-1 na een doelpunt van Safawi Rasid. Dion Cools koos na 35 caps voor de beloftes van de Rode Duivels toch voor Maleisië. Mama Xylina Chai is immers van Maleisische afkomst, en dus kon ook de rechtsachter voor dat land uitkomen zo lang hij niet voor de hoofdmacht van de Rode Duivels in actie kwam. Cools speelt momenteel bij het Deense FC Midtjylland.

Aantal coronabesmettingen loopt verder op in Copa América

In totaal 53 personen die aanwezig zijn op de Copa América hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Brazilië, het gastland van het toernooi, vandaag bevestigd. Gisteren waren het er nog 41.

Sinds zondag, de dag waarop in Brasilia de openingswedstrijd op de agenda stond, hebben 53 personen een positieve coronatest afgelegd. Het gaat om 27 spelers en delegatieleden en 26 werknemers van de verschillende, voor het toernooi ingehuurde dienstenbedrijven.

Eerder raakte al bekend dat diverse leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties positief testten op het coronavirus.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa America, die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.