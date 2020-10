Football Talk. Openda en Ngonge trefzeker in Nederland - Ronaldinho test positief op corona

Ngonge helpt Waalwijk aan 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord

Waalwijk heeft zondag op de zesde speeldag van de Eredivisie 2-2 gelijkgespeeld tegen Feyenoord. Cyril Ngonge scoorde het openingsdoelpunt. Ook Ahmed Touba en Anas Tahiri startten in de basis bij Waalwijk. Lennerd Daneels kwam in de 71e minuut Ngonge vervangen, zes minuten later mocht ook Tahiri gaan rusten. Thierry Lutonda bleef op de bank.

Ngonge scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen in de 50e minuut. Nicolai Jorgensen wiste het Belgische doelpunt al snel uit. Tien minuten voor tijd zette Ola John de thuisploeg voor de tweede keer op voorsprong. Ridgeciano Haps schilderde knap de 2-2 eindstand op het bord. In de stand is Waalwijk met vijf punten elfde.

Bayern München kan na valse positieve test weer op Gnabry rekenen

De Duitse international Serge Gnabry heeft zich na een positieve coronaest en de daaropvolgende quarantaine weer bij de kern van Bayern Müchen aangesloten. De 25-jarige flankaanvaller testte pas dinsdag positief. Maar bij de volgende corona- en antigeentesten bleek hij telkens negatief, waaruit geconcludeerd werd dat de eerste test een vals positief resultaat gegeven had.

Dinsdag reist Gnabry met de ploeg mee naar Rusland voor de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou.

Ronaldinho test positief op corona

Ook legendes ontsnappen er niet aan. Ronaldinho (40) heeft positief getest op Covid-19. De Braziliaan zit nu in zelf-isolatie in Belo Horizonte. Dat kondigt de ex-speler van onder meer FC Barcelona en AC Milan aan op zijn Instagram. Hij zegt dat hij geen symptomen vertoont.

“Ik ben sinds gisteren in Belo Horizonte voor een evenement. Ik heb de test afgelegd en heb dus positief getest. Ik stel het goed, maar we moeten het evenement eerder verlaten. Binnenkort zullen we terug samen zijn. Dikke knuffel.”

Openda smeert PSV eerste nederlaag aan

Vitesse heeft op de zesde speeldag van de Eredivisie met 2-1 gewonnen van PSV. Lois Openda scoorde het winnende doelpunt in de 54e minuut en smeerde PSV zo de eerste nederlaag van het seizoen aan. Twintig minuten na zijn doelpunt werd de Belgische spits naar de kant gehaald.

De wedstrijd begon uitstekend voor de thuisploeg. Op corner kon centrale verdediger Jacob Rasmussen het openingsdoelpunt inkoppen. In de tweede helft hing Olivier Boscagli de bordjes weer gelijk. Nog geen vijf minuten later besliste Openda de partij.

Met vijftien punten nestelt Vitesse zich naast landskampioen Ajax op de eerste plaats. PSV is nu op twee punten derde.

Reims-Belgen winnen op bezoek bij Montpellier

Op de achtste speeldag in de Ligue 1 heeft Reims met 0-4 gewonnen bij Montpellier. Thibault De Smet, Thomas Foket en Wout Faes begonnen in de basis bij de uitploeg. De Smet werd twaalf minuten voor tijd vervangen, Foket en Waes speelden de wedstrijd uit.

In de eerste helft zorgden Boulaye Dia (8e en 12e) en Nathanael Mbuku voor de 0-3 ruststand. De thuisploeg ging de kleedkamer in met negen man, na rode kaarten voor Hilton en Damien Le Tallec. Na de rust vervolledigde Dia vanop de penaltystip zijn hattrick en bezorgde hij Reims de eerste zege van het seizoen.

Ondanks de zege blijft Reims in de gevarenzone. Met vijf punten is het negentiende en voorlaatste.

Napels wint op bezoek bij Benevento

Napoli heeft op de vijfde speeldag van de Serie A met 1-2 gewonnen op bezoek bij Benevento. Dries Mertens (Napels) en Daam Foulon (Benevento) werden rond het uur vervangen.

Het openingsdoelpunt kwam van de thuisploeg. Roberto Insigne, broer van Napels-spits Lorenzo Insigne, bracht de manschappen van Filippo Inzaghi op voorsprong. In de tweede helft was het de beurt aan grote broer Lorenzo Insigne. Zijn eerste poging werd nog afgekeurd door de VAR wegens buitenspel. Enkele minuten later was het dan toch raak voor de Italiaan. Op het uur scoorde hij met een knap afstandsschot zijn tweede van het seizoen. Zeven minuten later zorgde Andre Petagna voor de overwinning. Mertens werd in de 58e minuut, kort voor de gelijkmaker, naar de kant gehaald. Foulon werd in de 64e minuut gewisseld.

In de stand is Napoli met elf punten tweede, op een punt van AC Milaan, dat maandag nog de topper speelt tegen Roma. Benevento is dertiende met zes punten.

