Football Talk. Opdoffer voor Antwerp: Butez 10 weken out - Ook Arsenal klopt voor forse lening bij Bank of England aan

Braziliaanse voetballer gestorven in Portugal na hartfalen

Vier dagen nadat de Braziliaanse voetballer Alex Apolinario van de Portugese derdeklasser FC Alverca in elkaar stortte op het voetbalveld, is hij overleden in het ziekenhuis van Vila Franca de Xira, nabij Lissabon. Dat deelde zijn team mee op Twitter.

De 24-jarige Apolinario speelde zondag een wedstrijd tegen Uniao Almeirim. In de 27ste minuut zakte hij in elkaar. Later werd een hartstilstand geconstateerd. Een ziekenwagen bracht de aanvallende middenvelder snel naar het hospitaal. Daar vocht hij voor zijn leven.

FC Alverca, dat in het seizoen 2003-2004 in de hoogste Portugese klasse speelde, deelde mee dat het voorlopig alle activiteiten opschort. Het zal ook de familie in Brazilië begeleiden. Apolinario werd in Brazilië opgeleid door Cruzeiro Belo Horizonte.

Ook Arsenal klopt voor forse lening bij Bank of England aan

In navolging van stadgenoot Tottenham Hotspur heeft ook Arsenal bij de Bank of England een forse lening aangevraagd. De Londense club kan de komende maanden over een bedrag van 120 miljoen pond (circa 132 miljoen euro) beschikken. Daarmee wil Arsenal de grote financiële problemen vanwege de coronacrisis enigszins opvangen.

De kortetermijnlening dient in mei van dit jaar alweer terugbetaald te worden. Het geld is afkomstig uit een speciaal fonds en bestemd voor grote bedrijven en industrieën die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt. Tottenham Hotspur leende vorige zomer al een bedrag van 175 miljoen pond (194 miljoen euro).

Volledig scherm © AFP

STVV-kapitein De Ridder opnieuw vader

Steve De Ridder van STVV is de derde keer papa geworden. Op 6 januari is zoontje Sig geboren. Meteen het derde kind binnen het gezin, Lio en Flo waren er al. De Gentenaar maakte het goede nieuws zelf via Instagram bekend. (FKS)

Parma haalt ontslagen trainer terug

Ruim vier maanden nadat hij was ontslagen, is Roberto D’Aversa terug trainer van Parma. De club van Maxime Busi verkeert in degradatiegevaar en ontsloeg daarom donderdag Fabio Liverani. Als opvolger kwam Parma uit bij de man die eind augustus na een dienstverband van bijna vier jaar werd ontslagen “omdat de chemie verdwenen was”.

Onder leiding van de 45-jarige D’Aversa promoveerde Parma twee jaar achter elkaar en keerde het in 2018 terug in de Serie A. De club was drie jaar eerder failliet verklaard, maar maakte onder een nieuwe naam (Parma Calcio 1913) een doorstart. Vorig seizoen eindigde Parma onder leiding van D’Aversa op de elfde plaats.

Parma maakte in deze competitie nog maar dertien doelpunten en is daarmee de minst scorende ploeg in de Italiaanse topcompetitie. De nederlaag woensdag bij Atalanta (3-0) was voor de clubleiding aanleiding om Liverani te ontslaan. “Het is een moeilijk seizoen voor Parma, maar we zijn vechters”, zegt de Amerikaanse voorzitter Kyle Krause op Twitter. “We gaan door.”

Einde seizoen voor Jean Butez?

Na de blessures van Mbokani, Ampomah, Hongla en Benavente (quarantaine) een nieuwe opdoffer voor Antwerp. Assistent-coach Cossey (en Frank Vercauteren) kunnen tot aan de play-offs niet rekenen op Jean Butez. De eerste doelman van ‘The Great Old’ liep gisteren een enkelblessure op waarbij de ligamenten geraakt werden tijdens de training. Volgens de eerste prognoses is de keeper tien weken out en dat zou betekenen dat het reguliere seizoen van Butez zo goed als voorbij is. Bij Antwerp hopen ze Butez te recupereren voor de play-offs, maar er moet de komende dagen eerst gekeken worden of een operatie aan de orde is. Ondertussen is de kans groot dat Beiranvand straks zijn kans krijgt van Vercauteren onder de lat. (MVS)

Volledig scherm Jean Butez. © Photo News

Aston Villa kampt met “significante corona-uitbraak”

Aston Villa is in de greep van het coronavirus. De club uit de Premier League, waar Björn Engels niet van de bank geraakt, bevestigt donderdag dat het trainingscentrum wordt gesloten na een “significante uitbraak” van het virus.

Volgens Aston Villa hebben heel wat spelers en leden uit de technische staf van de eerste ploeg maandag positief getest. Donderdag werden nieuwe controles afgenomen en kwamen er nog meer besmettingen bij. De training met het oog op het FA Cup-duel van vrijdag tegen Liverpool werd alvast afgelast. De club uit Birmingham is momenteel in overleg met de Engelse voetbalbond FA en de Premier League.

Cutrone keert terug naar Wolverhampton

Wolverhampton heeft de uitleenbeurt van aanvaller Patrick Cutrone aan Fiorentina vroegtijdig stopgezet. Het team van Leander Dendoncker laat donderdag weten dat de 23-jarige Italiaan opnieuw deel uitmaakt van de kern van de Wolves.Cutrone werd in januari 2020 voor anderhalf seizoen uitgeleend aan Fiorentina. Dit seizoen kwam hij in dertien wedstrijden niet tot scoren voor de Italianen. In de tweede helft van vorig seizoen maakte hij vier goals in negentien Serie A-matchen.

Volledig scherm Patrick Cutrone. © REUTERS

Boca Juniors en Santos houden elkaar in evenwicht in heenwedstrijd halve finale

Boca Juniors en Santos hebben in Buenos Aires 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finale om de Copa Libertadores. Op 13 januari volgt de return in Vila Belmiro, waar de Brazilianen het thuisvoordeel hebben. De winnaar speelt op 30 januari in het Maracana in Rio de Janeiro om de eindzege tegen River Plate of het Braziliaanse Palmeiras. Dat heeft na een 0-3 zege in Argentinië de beste kaarten in handen om door te stoten. Titelverdediger Flamengo sneuvelde in de achtste finales van deze Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.