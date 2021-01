Football Talk. Opdoffer voor Antwerp: Butez 10 weken out - corona-uitbraak bij Aston Villa

Einde seizoen voor Jean Butez?

Na de blessures van Mbokani, Ampomah, Hongla en Benavente (quarantaine) een nieuwe opdoffer voor Antwerp. Assistent-coach Cossey (en Frank Vercauteren) kunnen tot aan de play-offs niet rekenen op Jean Butez. De eerste doelman van ‘The Great Old’ liep gisteren een enkelblessure op waarbij de ligamenten geraakt werden tijdens de training. Volgens de eerste prognoses is de keeper tien weken out en dat zou betekenen dat het reguliere seizoen van Butez zo goed als voorbij is. Bij Antwerp hopen ze Butez te recupereren voor de play-offs, maar er moet de komende dagen eerst gekeken worden of een operatie aan de orde is. Ondertussen is de kans groot dat Beiranvand straks zijn kans krijgt van Vercauteren onder de lat. (MVS)

Volledig scherm Jean Butez. © Photo News

Aston Villa kampt met “significante corona-uitbraak”

Aston Villa is in de greep van het coronavirus. De club uit de Premier League, waar Björn Engels niet van de bank geraakt, bevestigt donderdag dat het trainingscentrum wordt gesloten na een “significante uitbraak” van het virus.

Volgens Aston Villa hebben heel wat spelers en leden uit de technische staf van de eerste ploeg maandag positief getest. Donderdag werden nieuwe controles afgenomen en kwamen er nog meer besmettingen bij. De training met het oog op het FA Cup-duel van vrijdag tegen Liverpool werd alvast afgelast. De club uit Birmingham is momenteel in overleg met de Engelse voetbalbond FA en de Premier League.

Cutrone keert terug naar Wolverhampton

Wolverhampton heeft de uitleenbeurt van aanvaller Patrick Cutrone aan Fiorentina vroegtijdig stopgezet. Het team van Leander Dendoncker laat donderdag weten dat de 23-jarige Italiaan opnieuw deel uitmaakt van de kern van de Wolves.Cutrone werd in januari 2020 voor anderhalf seizoen uitgeleend aan Fiorentina. Dit seizoen kwam hij in dertien wedstrijden niet tot scoren voor de Italianen. In de tweede helft van vorig seizoen maakte hij vier goals in negentien Serie A-matchen.

Volledig scherm Patrick Cutrone. © REUTERS

Boca Juniors en Santos houden elkaar in evenwicht in heenwedstrijd halve finale

Boca Juniors en Santos hebben in Buenos Aires 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finale om de Copa Libertadores. Op 13 januari volgt de return in Vila Belmiro, waar de Brazilianen het thuisvoordeel hebben. De winnaar speelt op 30 januari in het Maracana in Rio de Janeiro om de eindzege tegen River Plate of het Braziliaanse Palmeiras. Dat heeft na een 0-3 zege in Argentinië de beste kaarten in handen om door te stoten. Titelverdediger Flamengo sneuvelde in de achtste finales van deze Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.