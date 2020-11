Football Talk. Op dringend verzoek: Pro League vraagt Belgische clubs niet op winterstage te trekken

Pro League raadt winterstages af

De Pro League heeft de voetbalclubs in een brief warm aanbevolen om tijdens de winterstop rond de jaarwisseling geen stages in het buitenland te organiseren. Gezien de gezondheidssituatie en de stampvolle voetbalkalender, raadt de Pro League aan in eigen land te blijven.

Officieel loopt de winterstop van 27 december tot 14 januari, maar in het weekend van 9 en 10 januari moeten alle profclubs wel al in actie komen in de zestiende finales van de beker. De Pro League stelde die decemberwedstrijden uit, om ook amateurclubs de kans te geven zich voor te bereiden op de cupmatch. Het amateurvoetbal ligt tot het einde van het jaar stil door de coronacrisis.

De pandemie schudde de kalender al serieus door elkaar. Een aantal wedstrijden moest opnieuw ingepland worden. De Pro League voorziet de mogelijkheid om op Europese avonden of twee keer in hetzelfde weekend te spelen. Mocht er toch nog een moment nodig zijn voor een inhaalmatch, kan de kalendermanager als laatste strohalm grijpen naar data in de winterstop.

Volledig scherm AA Gent begin dit jaar in het Spaanse Oliva. © BELGA

Gezien die krappe agenda lijkt het de Pro League beter om niet naar het buitenland te reizen. Er zijn enerzijds evidente gezondheidsrisico’s aan verbonden, anderzijds dreigen zij bij hun terugkeer in België in quarantaine te moeten. “Voor wedstrijden in het buitenland, krijgen voetballers een uitzondering op die voorschriften. Maar voor trainingen en stages gelden de gewone regels. Dat zou betekenen dat zij tien dagen in quarantaine moeten. Dan wordt het moeilijk om de eerste wedstrijden van 2021 te spelen”, licht Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever toe.

De Pro League kan de profclubs niet verplichten in België blijven, maar heeft het in een mail aan de clubleiders toch “dringend verzocht”. Intussen meldden Anderlecht en Eupen al dat de geplande winterstage in het buitenland niet zal doorgaan.

Maxime Wenssens (19) tekent bij KV Mechelen

Volledig scherm Wenssens tekent bij KV Mechelen. © KV Mechelen

Maxime Wenssens heeft - nota bene op zijn verjaardag - een contract getekend bij KV Mechelen. De 19-jarige doelman was de voorbije weken op proef en kon de sportieve staf overtuigen. Wenssens komt transfervrij over nadat zijn contract bij STVV afgelopen zomer niet werd verlengd. Hij tekende nu een overeenkomst tot eind dit seizoen bij KV Mechelen met optie op een extra jaar. (ABD)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Gedecimeerd Zuid-Korea klopt Qatar in oefeninterland

Een gedecimeerd Zuid-Korea heeft in Oostenrijk Qatar met 2-1 verslagen in een oefeninterland. Het duel kon toch doorgaan ondanks een uitbraak van het coronavirus bij de Zuid-Koreanen. Daarbij liepen zes spelers en twee stafleden besmetting met het longvirus op. De besmette personen werden in isolatie geplaatst en zullen met een chartervlucht worden teruggevlogen naar Zuid-Korea, zo meldde de Zuid-Koreaanse voetbalbond KFA aan nieuwsagentschap Yonhap.

Zuid-Korea speelde afgelopen zaterdag reeds tegen Mexico zonder de zes besmette spelers en verloor met 3-2. Wedstrijden kunnen plaatsvinden als volgens de regels van de FIFA dertien spelers die niet zijn besmet beschikbaar zijn.

Volledig scherm © AP

WK voor clubteams in Qatar wordt in februari 2021 gespeeld

Het WK voor clubteams in Qatar zal plaatsvinden van 1 tot 11 februari 2021. Dat maakte de wereldvoetbalbond FIFA bekend. Het toernooi stond aanvankelijk in december geprogrammeerd maar door de coronapandemie liepen de verschillende continentale clubkampioenschappen vertraging op en werd de start uitgesteld.

Acht teams zullen strijden om de opvolger te worden van Liverpool. De Reds wonnen eind 2019 in de finale in Doha van het Braziliaanse Flamengo. Voor Europa neemt Bayern München als winnaar van de Champions League deel. De Duitsers zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. De FIFA maakte voorts bekend dat de WK’s U20 en U17 voor meisjes worden afgelast. De toernooien waren al verschoven naar 2021.

Volledig scherm © AFP

FIFA werkt aan ‘VAR light’ om op grotere schaal te gebruiken

Een werkgroep binnen de Wereldvoetbalbond (FIFA) werkt aan een vereenvoudigd en goedkoper VAR-systeem, dat op alle niveaus kan worden gebruikt. Verschillende experten uit de voetbalwereld hebben een bijdrage geleverd aan ‘VAR light’. Momenteel gebruiken enkel de grote internationale en nationale competities de bestaande dure technologie. In de groepsfase van de Nations League is er bijvoorbeeld geen videoarbitrage. Terwijl er in de Champions League in elke match wordt gebruikgemaakt van de technologie, ontbreekt de VAR dan weer in de groepsfase van de Europa League. De voorbije Champions League voor vrouwen moest het ook zonder VAR stellen, met uitzondering van de finale.

De FIFA erkent dat er zich nog problemen voordoen bij het huidige geavanceerde systeem. Zo leidt het langdurig dubbelchecken van buitenspel tot frustratie bij de supporters. Soms geeft de VAR ook buitenspel aan vanwege bijvoorbeeld een uitgestoken arm, wat recent onder meer in de Premier League op heel wat onbegrip kon rekenen. De FIFA overweegt dan ook “de verbetering van de visualisatie van nipte buitenspelsituaties”. Ook een semi-automatische buitenspeltechnologie zit mogelijk in de pijplijn om zo buitenspel heel snel en nauwkeurig vast te stellen.

Volledig scherm © REUTERS

Laatste testronde in Premier League levert zestien positieve gevallen op

Tijdens de laatste testronde op Covid-19 in de Premier League hebben zestien stalen een positief resultaat opgeleverd. Dat is een record voor de Engelse competitie. De testen werden afgenomen tussen maandag 9 november en zondag 15 november. Van de 1.207 gecontroleerde spelers en stafleden bleken er zestien besmet met het coronavirus.

Het vorige weekrecord in de Premier League was tien besmettingen (tussen 21 en 27 september). Wie positief testte, moet zich tien dagen isoleren. De Premier League geeft geen namen vrij van betrokkenen.

Volledig scherm © BELGA

Amallah verkozen tot ‘Belgische Leeuw’

Selim Amallah is uitgeroepen tot laureaat van de Lion Belge (de Belgische leeuw), een onderscheiding voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Jupiler Pro League. Dat gebeurde vanavond tijdens een virtuele ceremonie.

De 24-jarige Marokkaanse Belg volgt als elfde winnaar op de erelijst ploegmaat Mehdi Carcela op. Die was opnieuw genomineerd, net als Nacer Chadli (ex-Anderlecht), Faiz Selemani (Kortrijk), Sami Allagui (ex-Moeskroen), Idriss Saadi (ex-Cercle Brugge) en Samy Mmaee (STVV).

De award van beste speelster (Lionne Belge) was voor Sakina Ouzraoui (Anderlecht). Verder waren er onderscheidingen voor Karim Belhocine (Charleroi, beste coach), Loïs Openda (ex-Club Brugge, beste belofte), Marouane Fellaini (Shandong Luneng, beste Belg in het buitenland) en Romar Rahou (futsal).

Volledig scherm © BELGA

Engeland mist Jordan Henderson tegen IJsland

Jordan Henderson heeft de Engelse selectie verlaten en komt woensdag niet in actie tegen IJsland op de slotspeeldag van de Nations League. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA bevestigd.

De aanvoerder van Liverpool blesseerde zich zondag in Leuven tegen de Rode Duivels (2-0) aan het bovenbeen en werd aan de rust gewisseld. Hij is teruggekeerd naar zijn club, net als Raheem Sterling (Manchester City) die tegen België al forfait gaf.

Na het verlies aan Den Dreef zijn de Engelsen uitgeschakeld voor de Final Four van de Nations League.

Volledig scherm © Photo News

Vranjes flirt weer met AEK

Een wederkerend fenomeen. Ognjen Vranješ (31) speelt niet bij Anderlecht, dus begint hij te flirten met ex-club AEK Athene. Op Instagram deelde hij verschillende oproepen van Griekse fans, die hem smeken terug naar AEK te komen. Vranjes zelf staat daar voor open, maar volgens onze informatie is er op dit moment niks concreets. Griekse collega’s lieten ons weten dat AEK momenteel genoeg verdedigers heeft. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Sergio Busquets mist duel met Duitsland vanwege knieblessure

Spanje moet het in de beslissende Nations League-wedstrijd in Sevilla tegen Duitsland zonder Sergio Busquets stellen. De 32-jarige middenvelder van FC Barcelona heeft zaterdag een blessure aan de linkerknie opgelopen in de match tegen Zwitserland (1-1). Dat heeft de Spaanse voetbalbond bekendgemaakt op Twitter. Volgens Spaanse media is Busquets twee weken buiten strijd.

Busquets is in Sevilla onder de scanner gegaan. Hij blijkt zijn buitenste knieband verstuikt te hebben. De Catalaan werd in Bazel in de 73e minuut naar de kant gehaald. Barça-coach Ronald Koeman zal opgelucht zijn dat de blessure minder ernstig is dan gevreesd. Hij zal het zaterdag evenwel zonder Busquets moeten doen in de belangrijke competitiematch tegen Atlético Madrid.

Spanje moet winnen van Duitsland om door te stoten naar de Final Four van de Nations League. De Duitsers staan met nog één speeldag voor de boeg aan de leiding in groep 4 van de A-divisie, met één punt meer dan Spanje.

Volledig scherm © REUTERS

Dortmund gaat niet akkoord met quarantaine van Haaland

Bundesliga-clubs Borussia Dortmund, RB Leipzig en Hertha Berlijn gaan niet akkoord met de quarantaine van tien dagen die hun Noorse spelers werd opgelegd door hun lokale overheid. De Noorse nationale selectie moest van het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid collectief in quarantaine na een positieve test van international Omar Elabdellaoui. De Nations League-wedstrijd van zondag in Roemenië werd uitgesteld. Voor het duel van woensdag in Oostenrijk werd een geheel nieuwe kern samengesteld.

De spelers van de oorspronkelijke selectie moesten van de Noorse voetbalbond een document ondertekenen waarin stond dat ze zich ook bij hun club, ook als dat een buitenlandse club is, moesten houden aan het quarantainevoorschrift.

Dat betekent dat Borussia Dortmund komend weekend in de Bundesliga niet kan rekenen op steraanvaller Erling Haaland. Leipzig mist Alexander Sörloth (ex-Gent) en Hertha Berlijn Rune Jarstein. Dortmund en Hertha Berlijn spelen zaterdag tegen elkaar. Leipzig trekt die dag naar Frankfurt. In België is enkel Antwerp benadeeld. De Great Old kan komende zaterdag, op bezoek bij Oostende, niet rekenen op linkervleugelverdediger Simen Jukleröd.

Dortmund, de club van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, zei maandag in een statement “ervan uit te gaan dat op Duits grondgebied de Duitse wet geldt”. Bij Hertha Berlijn, de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, gaat men ervan uit dat Jarstein de trainingen kan hervatten na het afleggen van twee negatieve coronatests.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

AS: “PSG wil Ramos met megacontract naar Parijs lokken”

PSG wil Real Madrid-icoon Sergio Ramos voor drie jaar naar Frankrijk halen. De Parijse club biedt Ramos twintig miljoen euro per seizoen, terwijl De Koninklijke het contract van Ramos slechts met een jaar wil verlengen, dat meldt de Spaanse krant AS.

Het contract van Ramos in Madrid loopt aan het einde van het seizoen af. Daarom is de aanvoerder van Real vanaf 1 januari vrij om te onderhandelen over een transfervrije overstap.

Het eenjarige contract dat Real Madrid Ramos aanbiedt bevat wel een optie. Bij een bepaald aantal wedstrijden wordt het contract automatisch met een jaar verlengd. Ramos, die tot nu toe zestien seizoenen voor Real speelt, wil een contract tot minimaal 2023. De verdediger zou bij Real momenteel twaalf miljoen euro per jaar verdienen.

Volledig scherm © Photo News

Aster Vranckx opgeroepen bij u21

Coach Jacky Mathijssen heeft Aster Vranckx (18) opgeroepen bij de nationale beloftenploeg. Het is de eerste U21-selectie voor de middenvelder van KV Mechelen. Hij kreeg enkele weken geleden af te rekenen met corona, maar is intussen weer fit. Voor de Jonge Duivels staat er morgen (18u15) een cruciaal kwalificatieduel tegen Bosnië-Herzegovina op het programma. Ze moeten winnen in Sarajevo om zich te kunnen plaatsen voor het EK. (ABD)

Volledig scherm © Photo News

Italiaanse clubs 770 miljoen in het rood

De twintig voetbalclubs in de Serie A hebben over het afgelopen seizoen een recordverlies geleden van 770 miljoen euro. Die schatting maakt ‘La Gazzetta dello Sport’. De krant kwam tot het totaalbedrag op basis van onderzoek naar “de al gepubliceerde rekeningen en de niet-officiële financiële informatie die bij de andere clubs werd verkregen”. Juventus kondigde een tekort aan van 89,7 miljoen euro voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2020. AC Milaan meldde een tekort van 195 miljoen euro en AS Roma ook van ongeveer 200 miljoen euro. Inter moet volgens de krant eind november een tekort van ongeveer 100 miljoen euro vaststellen.

Volledig scherm Het Juventus van Ronaldo kondigde een tekort aan van 89,7 miljoen euro © Photo News

Uwe Seeler opgenomen in ziekenhuis

De Duitse voormalige topvoetballer Uwe Seeler is na een aanval van zwakte zondagavond opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft de Duitse tweedeklasser Hamburg bekendgemaakt. De 84-jarige Seeler verkeert niet in levensgevaar.

Seeler moet voor verder onderzoek in het ziekenhuis blijven. Het clubicoon van HSV herstelt nog van een val eind mei in zijn huis in Norderstedt. Daarbij brak hij zijn heup. Seeler ging daarvoor onder het mes.

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor HSV, de club waarmee hij in 1960 kampioen van Duitsland werd. Met West-Duitsland verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten.

Volledig scherm Uwe Seeler. © EPA

Oud-voorzitter PSV Harry van Raaij (84) overleden

Oud-voorzitter van PSV en erelid van de club Harry van Raaij is overleden. Dat meldt PSV. Van Raaij was van 1996 tot 2004 voorzitter van de Eindhovense club. Hij is 84 jaar geworden. “Een groot PSV’er is niet meer. Rust zacht, Meneer Van Raaij”, schreef PSV op Twitter.

Van Raaij groeide uit tot een van de voornaamste voorzitters van PSV en was erg geliefd. In 2004 werd hij zelfs verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de 50-jarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

Van Raaij trad in 1984 als penningmeester toe tot het bestuur van PSV. De in Haps geboren Noord-Brabander was hartstochtelijk fan van de club. Toenmalig bestuursvoorzitter Jacques Ruts haalde Van Raaij binnen. Hij maakte de grootste successen mee van PSV, zoals de winst van de Europa Cup 1 in 1988. In 1996 promoveerde Van Raaij tot voorzitter.

Onder zijn leiding breidde PSV het Philips-stadion en trainingscomplex De Herdgang uit en waren er de nodige sportieve successen: onder meer vier landstitels en één KNVB-beker. De markante voorzitter wist Phillip Cocu na zijn periode bij FC Barcelona te verleiden tot een terugkeer naar de club als speler en Guus Hiddink kon hij strikken voor een tweede termijn als coach.

Van Raaij was ook een graag geziene gast bij de media, omdat hij meestal eerlijk zei waar het op stond en ook de nodige zelfspot kende. Hij kon hartelijk lachen om zijn persiflage door cabaretier Erik van Muiswinkel. Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef Van Raaij de club volgen en bezocht hij de wedstrijden. Hij was sinds 1990 erelid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.