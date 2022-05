Football Talk. Oostenrijkse coach voor Beerschot - Liverpool trekt talent Fabio Carvalho aan - Operatie voor Gómez?

Oostenrijkse coach Wieland naar Beerschot

De Oostenrijker Andreas Wieland (38) wordt de nieuwe trainer van Beerschot. Wieland begon het voorbije seizoen bij de Oostenrijkse eersteklasser LASK als assistent van huidig Cercletrainer Dominik Thalhammer. In september kreeg Wieland dan de kans om Thalhammer op te volgen als T1, maar begin mei werd hij alweer opzij geschoven. Voordien maakte Wieland vooral naam als jeugdtrainer, onder andere ook bij de Oostenrijkse bond. (KDC)

Volledig scherm Andreas Wieland. © rv

Doelman Célestin De Schrevel tekent eerste profcontract bij KAA Gent

Doelman Célestin De Schrevel (20) heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij KAA Gent. De jonge Belg zette zijn handtekening onder een contract tot 2024, met een optie voor een extra jaar. Dat maakte de Oost-Vlaamse club maandag bekend op zijn website.

De Schrevel maakte vorig jaar de overstap van OHL naar de beloften van de Buffalo’s, waar hij zes clean sheets behaalde in 15 wedstrijden. Afgelopen zaterdag maakte de jonge doelman zijn debuut bij de eerste ploeg van KAA Gent in de verloren wedstrijd tegen Charleroi (1-2).

“Ik ben een keeper die sterk is op de lijn en ik hou ook wel van een spectaculaire redding op tijd en stond. Als ex-aanvaller kan ik ook redelijk goed overweg met de bal aan de voet”, liet De Schrevel weten in een interview op de website. “Ik wil nu vooral zo veel mogelijk minuten maken”, klonk het nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liverpool trekt talent Fabio Carvalho aan

Liverpool heeft maandag via zijn website de komst van de 19-jarige Portugees Fabio Carvalho aangekondigd. De jonge aanvaller zal vanaf 1 juli aansluiten bij The Reds, wanneer zijn contract bij Fulham afloopt. Hoelang hij zich aan de club uit Merseyside verbindt, is nog onbekend.

Carvalho maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij Fulham in de Engelse tweede klasse. Samen met voormalig Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic, die dit seizoen 43 goals maakte in 44 wedstrijden, stuwde hij de Londense club een jaar na de degradatie alweer naar de Premier League. Carvalho kan dit seizoen met tien doelpunten en acht assists zelf ook aardige cijfers voorleggen. Carvalho stond al langer op de radar van Liverpool-coach Jürgen Klopp. De Duitser probeerde de jonge Portugees reeds te strikken in de transferperiode in januari, maar de deal sprong af omdat het papierwerk niet op tijd was afgerond.

Volgend seizoen krijgt de Portugees met stevige concurrentie te maken in de aanval bij Liverpool, waar met Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Diaz en Diogo Jota reeds enkele klinkende namen rondlopen. Met Divock Origi hoeft hij echter geen rekening te houden. De Belgische aanvaller neemt op het einde van het seizoen afscheid van de club.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dortmund neemt Salih Özcan over van Keulen

Borussia Dortmund heeft de komst van middenvelder Salih Özcan (24) maandag bekendgemaakt. De Turkse international, die transfervrij overkomt van 1. FC Keulen, ondertekende een contract tot 2026.De verwachte transfer van de in Keulen geboren Özcan deed al heel wat stof opwaaien bij de fans van zijn toekomstige ex-club.

Dortmund wordt aanzien als een rivaal van 1. FC Keulen, waarvoor Özcan afgelopen seizoen 31 competitiematchen speelde en twee keer scoorde. “Ik zou mijn stad voor slechts weinig teams verlaten”, reageert Özcan, die met uitzondering van een korte uitleenbeurt aan Holstein Kiel voor het eerst van club wisselt. “De energie van Borussia Dortmund, die je letterlijk kunt voelen, plus de kans om regelmatig in de Champions League te spelen, hebben mij uiteindelijk tot mijn besluit gebracht.”

“Zijn mentaliteit en fysieke kwaliteiten, gekoppeld aan zijn spelintelligentie, zullen goed zijn voor ons team”, aldus sportdirecteur Sebastian Kehl. Eerder nam Dortmund al verdedigers Niklas Süle en Nico Schlotterbeck over van respectievelijk Bayen München en Freiburg. Ook legde de nummer twee uit de Bundesliga al aanvaller Karim Adeyemi (Salzburg) vast.

Volledig scherm Salih Özcan © Marius Becker/dpa

Van der Gaag en McClaren gaan Ten Hag assisteren bij Man United

Manchester United heeft zoals verwacht de Nederlander Mitchell van der Gaag en de Engelsman Steve McClaren aangesteld als assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag. Van der Gaag (50) komt met Ten Hag over van Ajax. De 61-jarige McClaren werkte eerder al als assistent van Alex Ferguson bij ManUnited.

McClaren leidde FC Twente in 2010 naar het kampioenschap in de Eredivisie, nadat hij daarvoor was ontslagen als bondscoach van Engeland. Ten Hag was bij Twente een tijdje assistent van de Brit. “Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik ontmoette”, zegt McClaren. “Zijn kracht is niet alleen zijn aandacht voor alle details en de organisatie. Hij heeft ook een duidelijke filosofie over hoe hij wil voetballen en de sfeer die hij wil creëren.”

McClaren werkte sinds zijn succesvolle periode bij FC Twente ook bij VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Derby County, Newcastle United, Maccabi Tel Aviv en Queens Park Rangers. Tussendoor keerde hij ook nog even terug in Enschede.

Ten Hag vloog vorige week, kort na de laatste competitiewedstrijd van Ajax, al naar Engeland om zich voor te bereiden op zijn nieuwe baan. Hij zat zondag samen met Van der Gaag en McClaren op de tribune van Selhurst Park bij Crystal Palace - Manchester United. De 52-jarige Nederlander zag zijn nieuwe ploeg weliswaar met 1-0 verliezen, maar toch als zesde eindigen in de Premier League en zich daardoor kwalificeren voor de Europa League.

Erik ten Hag heeft op Old Trafford een contract voor drie jaar ondertekend, met een optie op nog een seizoen.

Volledig scherm Erik ten Hag (links) met zijn twee assistent-coaches Mitchell van der Gaag (midden) en Steve McClaren (rechts) © Photo News

Aston Villa strikt Boubacar Kamara

Aston Villa heeft verdedigende middenvelder Boubacar Kamara, einde contract bij Olympique Marseille, vastgelegd voor vijf seizoenen. Dat melden de Villans maandag.

De 22-jarige Kamara werd vorige week voor het eerst opgeroepen voor de Franse nationale ploeg en wekte de interesse op van heel wat clubs. Met Olympique Marseille eindigde hij op de tweede plaats in de Ligue 1 en schopte hij het tot in de halve finales van de Conference League. In totaal speelde Kamara 170 wedstrijden voor l’OM.

“Ik ben zeer verheugd dat we een van de meest veelbelovende jonge talenten in het Europese voetbal hebben kunnen aantrekken”, reageert coach Steven Gerrard. “We hebben een heel duidelijk plan om ons team sterker te maken en Bouba is daar een belangrijk onderdeel van.”

Volledig scherm Boubacar Kamara © Photo News

Operatie voor Gómez?

De wissel halfweg kwam er niet zomaar. Sergio Gómez bleef de voorbije weken last ondervinden van zijn schaambeenblessure - eind april opgelopen op Kortrijk - maar verbeet sindsdien de pijn. De eerste helft op Club gisteren was er te veel aan. Mogelijk is nu toch een operatie noodzakelijk voor volledig herstel. De komende dagen, met doktersbezoeken, zullen dat uitwijzen. Het zou een opdoffer zijn voor Gómez, die zich dit seizoen in de kijker speelde van verschillende clubs. De Spanjaard heeft nog een contract tot 2025 bij Anderlecht. (SVL)

Volledig scherm © BELGA

Eupen strikt Sloveense verdediger

De Sloveen Jan Govenc (22) is de eerste inkomende transfer van AS Eupen. De centrale verdediger komt over van NS Mura — club waarmee hij in 2020-2021 de landstitel veroverde — en tekende ‘Am Kehrweg’ tot 2024. (AR)

Vertrekkende Kouamé: “Als ik zélf mag kiezen, blijf ik bij Anderlecht”

Christian Kouamé speelde gisteren naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht. “Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt, maar als ik zélf mag kiezen, wil ik graag bij Anderlecht blijven”, gaf de Ivoriaan aan. “Ik heb hier het voetbalplezier teruggevonden, ben weer in vorm geraakt en heb fijne mensen ontmoet. Nu speel ik misschien nog matchen met de nationale ploeg en nadien is het tijd voor vakantie. Dan zullen we wel zien.” Josh Cullen, nog één jaar onder contract, gaf dan weer aan de voorbereiding te zullen aanvatten bij Anderlecht. “En zelfs een contractverlenging is niet uitgesloten”, aldus de Ier. (SVL)

Volledig scherm © Photo News

Wat met Haroun en Samatta?

Antwerp moet onder meer beslissen of het verder gaat met Faris Haroun en Samatta. Haroun en de club praten over een contractverlenging. “Of het goed nieuws zal zijn? Normaal gezien wel”, lachte hij. “Maar we communiceren wel als er nieuws is.” Ook Samatta wist nog niet waar zijn toekomst ligt. Hij wordt gehuurd van Fenerbahçe. Na een wisselvallig seizoen lijkt Antwerp de optie niet te lichten. (FDZ)

Volledig scherm © Photo News